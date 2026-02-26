Gildan annonce des produits et un bénéfice dilué par action ajusté¹ records pour le quatrième trimestre, présente ses prévisions pour l’exercice 2026, fournit une mise à jour sur l’intégration, revoit à la hausse ses cibles de synergies annualisées et annonce les plans pour la construction de la phase 2 au Bangladesh

(tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire)

1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios connexes » du présent communiqué de presse.









Ventes nettes provenant des activités poursuivies de 1 078 millions de dollars pour le quatrième trimestre, un record pour un quatrième trimestre, et en hausse de 31,3 % par rapport à l’exercice précédent, incluant l’apport de HanesBrands 1 depuis le 1 er décembre 2025

depuis le 1 décembre 2025 Marge opérationnelle de 9,2 % et marge opérationnelle ajustée 1 de 20,7 % au quatrième trimestre

de 20,7 % au quatrième trimestre Bénéfice dilué par action conforme aux PCGR lié aux activités poursuivies de 0,32 $ pour le quatrième trimestre, en baisse de 62,8 % par rapport à l’exercice précédent; bénéfice dilué par action ajusté 1 lié aux activités poursuivies de 0,96 $, un record pour un quatrième trimestre, en hausse de 15,7 % par rapport à l’exercice précédent

lié aux activités poursuivies de 0,96 $, un record pour un quatrième trimestre, en hausse de 15,7 % par rapport à l’exercice précédent Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 336 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 59,8 % par rapport à l’exercice précédent, et de 606 millions de dollars pour l’exercice complet, ce qui représente une augmentation de 20,9 % par rapport à l’exercice précédent; flux de trésorerie disponibles 1 de 304 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 46,4 % par rapport à l’exercice précédent, et de 493 millions de dollars pour l’exercice complet, en hausse de 26,7 % par rapport à l’exercice précédent

de 304 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 46,4 % par rapport à l’exercice précédent, et de 493 millions de dollars pour l’exercice complet, en hausse de 26,7 % par rapport à l’exercice précédent 33 millions de dollars retournés aux actionnaires au quatrième trimestre et 319 millions de dollars pour l’exercice complet, par voie de dividendes et de rachats d’actions

La Société annonce une augmentation de 10 % du dividende pour l’exercice 2026

L’acquisition de HanesBrands a été conclue le 1 er décembre 2025, créant un leader mondial dans le domaine des vêtements de base; l’intégration est bien avancée et progresse plus rapidement que prévu, avec la mise en œuvre de diverses initiatives

décembre 2025, créant un leader mondial dans le domaine des vêtements de base; l’intégration est bien avancée et progresse plus rapidement que prévu, avec la mise en œuvre de diverses initiatives La Société prévoit à l’heure actuelle réaliser des synergies de coûts annualisés d’environ 250 millions de dollars (comparativement à 200 millions de dollars initialement prévus) au cours des trois prochaines années : environ 100 millions de dollars par an en 2026 et 2027 et au moins 50 millions de dollars en 2028; nous continuons à rechercher des opportunités de synergies supplémentaires au-delà de notre cible révisée, à mesure que l’intégration progresse

Lancement du processus officiel de vente des activités australiennes de HanesBrands, désormais détenues en vue de la vente et classées comme des activités abandonnées, avec des ventes nettes et un bénéfice dilué par action pour 2026 qui devraient atteindre approximativement 675 millions de dollars et 0,21 $, respectivement. Le produit de la cession potentielle sera affecté au remboursement d’une partie de la dette en cours de la Société, accélérant ainsi l’atteinte de l’objectif de Gildan, soit le retour à un ratio de la dette nette au BAIIA ajusté 1 pro forma de 1,5x à 2,5x, et compensant dans une large mesure la dilution prévue du bénéfice résultant de la vente de HAA

pro forma de 1,5x à 2,5x, et compensant dans une large mesure la dilution prévue du bénéfice résultant de la vente de HAA La Société présente ses prévisions pour l’exercice 2026 (à l’exclusion des activités australiennes de HanesBrands) : les produits tirés des activités poursuivies devraient se situer dans la fourchette de 6,0 à 6,2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d’environ 65 % à environ 70 % par rapport à l’exercice précédent, en incluant l’apport de HanesBrands pour l’exercice complet; le bénéfice dilué par action ajusté 1 lié aux activités poursuivies devrait se situer dans la fourchette de 4,20 $ à 4,40 $, ce qui représente une augmentation d’environ 20 % à 25 % par rapport à l’exercice précédent

devraient se situer dans la fourchette de 6,0 à 6,2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d’environ 65 % à environ 70 % par rapport à l’exercice précédent, en incluant l’apport de HanesBrands pour l’exercice complet; le bénéfice dilué par action ajusté devrait se situer dans la fourchette de 4,20 $ à 4,40 $, ce qui représente une augmentation d’environ 20 % à 25 % par rapport à l’exercice précédent La Société maintient ses objectifs triennaux pour la période 2026-2028





MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice complet clos le 28 décembre 2025, et présente ses prévisions annuelles pour l’exercice 2026. Le 1er décembre 2025, la Société a conclu l’acquisition de HanesBrands Inc. (« HanesBrands » ou « Hanes »), et les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 tiennent compte, de ce fait, de l’apport de HanesBrands pour la période allant du 1er décembre 2025 au 28 décembre 2025. De plus, les activités australiennes de HanesBrands ont été classées comme détenues en vue de la vente et présentées à titre d’activités abandonnées à compter du quatrième trimestre de 2025.

« Gildan a connu une autre année importante en 2025, ponctuée de plusieurs faits marquants, notamment des produits tirés des activités poursuivies records de 3 619 millions de dollars, une marge opérationnelle ajustée1 de 21,5 % et une croissance du bénéfice dilué par action ajusté1 de 17,0 % par rapport à l’exercice précédent et la clôture de l’acquisition de HanesBrands le 1er décembre. Nos résultats soulignent l’exécution impressionnante de notre équipe mondiale, qui vise désormais à saisir pleinement la valeur de notre plateforme élargie. Alors que l’année 2026 s’amorce, nous sommes pleins d’enthousiasme à l’égard de l’acquisition de HanesBrands, qui double notre envergure, combine des marques emblématiques avec notre plateforme à faible coût et verticalement intégrée de classe mondiale et libère un puissant moteur d’innovation et de croissance. L’intégration avance bien et nous prévoyons maintenant surpasser les synergies de coûts annualisées initialement ciblées, avec environ 250 millions de dollars d’ici la fin 2028, dont environ 100 millions de dollars en 2026 », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan.

Résultats du quatrième trimestre de 2025

Les ventes nettes provenant des activités poursuivies se sont établies à 1 078 millions de dollars, en hausse de 31,3 % par rapport à l’exercice précédent, et tiennent comptent d’un mois d’apport de HanesBrands. Compte non tenu de l’apport de 217 millions de dollars de HanesBrands pour la période allant du 1er décembre 2025 au 28 décembre 2025, les ventes nettes ont augmenté de 4,9 %. Les ventes de vêtements de sport ont progressé de 10,3 % pour atteindre 788 millions de dollars, reflétant l’apport de HanesBrands, une gamme avantageuse et des prix de vente nets plus élevés. La vigueur des ventes aux distributeurs nord-américains a été appuyée par la croissance continue de nos clients des comptes nationaux, portée par notre solide positionnement concurrentiel global, la contribution de nouveaux programmes et les gains de parts de marché dans les principales catégories de croissance. Nous avons continué d’enregistrer une forte demande pour Comfort Colors®, et notre portefeuille de nouveaux produits novateurs continue de susciter l’engouement grâce à notre nouvelle technologie de coton doux et à des nouvelles marques, comme Champion® et ALLPROMD. Dans la catégorie des vêtements d’intérieur, qui comprend les articles chaussants, les sous-vêtements et la lingerie, les ventes nettes ont augmenté de 170,7 % par rapport à l’exercice précédent, grâce à l’apport de HanesBrands, partiellement contrebalancé par des volumes légèrement inférieurs en raison du ralentissement généralisé du marché. Enfin, les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 5,1 % par rapport à l’exercice précédent, principalement grâce à l’apport de HanesBrands, partiellement contrebalancé par la faiblesse persistante de la demande sur l’ensemble des marchés.

Nous avons dégagé un bénéfice brut de 312 millions de dollars, ou 28,9 % des ventes nettes, comparativement à 253 millions de dollars, ou 30,8 % des ventes nettes, à l’exercice précédent. Après ajustement pour tenir compte de la charge liée à l’accroissement de la juste valeur des stocks de 35,4 millions de dollars comptabilisée dans le cadre de l’acquisition de HanesBrands, le bénéfice brut ajusté1 s’est élevé à 347 millions de dollars, ou 32,2 % des ventes nettes, comparativement à 30,8 % à l’exercice précédent. Cette augmentation de 140 points de base s’explique principalement par les prix favorables mis en œuvre pour contrer l’impact des tarifs, la baisse des coûts de fabrication et des matières premières et, dans une moindre mesure, l’apport favorable de HanesBrands.

Les charges de vente et charges générales et administratives ont atteint 125 millions de dollars, comparativement à 78 millions de dollars à l’exercice précédent, reflétant principalement le regroupement avec HanesBrands. Après ajustement pour tenir compte des charges liées à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes, les charges de vente et charges générales et administratives ajustées1 se sont établies à 124 millions de dollars, ou 11,5 % des ventes nettes, contre 78 millions de dollars, ou 9,5 % des ventes nettes, pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation des charges de vente et charges générales et administratives ajustées1 au cours du trimestre reflète principalement le regroupement avec HanesBrands ainsi que les effets de la comptabilité d’acquisition, y compris l’amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de l’acquisition.

La Société a dégagé un bénéfice opérationnel de 99 millions de dollars, ou 9,2 % des ventes nettes, comparativement à 179 millions de dollars, ou 21,8 % des ventes nettes, à l’exercice précédent. Après ajustement pour tenir compte des coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions, ainsi que de la charge liée à l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisée dans le cadre de l’acquisition de HanesBrands et des coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes, le bénéfice opérationnel ajusté1 a atteint 223 millions de dollars, en hausse de 48 millions de dollars, ou 20,7 % des ventes nettes, comparativement à 21,3 % à l’exercice précédent, ce qui reflète essentiellement la marge opérationnelle ajustée moindre de HanesBrands.

Les charges financières nettes de 43 millions de dollars ont augmenté de 16 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison de la hausse des niveaux d’emprunt associés à l’acquisition de HanesBrands. Compte tenu des facteurs susmentionnés et de l’augmentation de la base des actions en circulation résultant de l’acquisition, le bénéfice dilué par action conforme aux PCGR lié aux activités poursuivies s’est élevé à 0,32 $, contre 0,86 $ à l’exercice précédent, tandis que le bénéfice dilué par action ajusté1 a atteint 0,96 $, en hausse de 16 % par rapport à 0,83 $ à l’exercice précédent.

Résultats pour l’exercice 2025 complet

Pour l’exercice clos le 28 décembre 2025, les ventes nettes provenant des activités poursuivies se sont élevées à 3 619 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Si l’on exclut l’apport de 217 millions de dollars de HanesBrands pour la période allant du 1er décembre 2025 au 28 décembre 2025, les ventes nettes se sont élevées à 3 403 millions de dollars, en hausse de 4 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. De plus, si l’on exclut l’incidence de l’élimination des activités liées à la marque Under Armour en 2024, les ventes nettes auraient enregistré une hausse d’environ 4,7 % d’un exercice à l’autre. Dans la catégorie des vêtements de sport, nous avons généré des ventes de 3 088 millions de dollars, en hausse de 257 millions de dollars, ou 9 %, en raison d’une gamme favorable, de l’augmentation des volumes et des prix de vente nets et, dans une moindre mesure, de l’apport de HanesBrands. Les ventes de vêtements de sport ont également reflété les gains de parts de marché dans les principales catégories de croissance, ainsi qu’une forte réaction du marché à nos produits lancés durant l’année, qui présentent des innovations clés. Dans la catégorie des vêtements d’intérieur, les ventes ont enregistré une augmentation de 21 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, qui s’explique principalement par l’acquisition de HanesBrands, contrebalancée en partie par des volumes moindres, une gamme moins favorable, la faiblesse générale du marché et l’élimination des activités liées à la marque Under Armour. Les ventes sur les marchés internationaux, de 240 millions de dollars, sont de 5 % inférieures à celles de l’exercice précédent, traduisant la faiblesse persistante de la demande dans toutes les régions.

La Société a dégagé un bénéfice brut de 1 130 millions de dollars, en hausse de 126 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, attribuable à l’augmentation des ventes et de la marge brute. La marge brute de 31,2 % a augmenté de 50 points de base d’un exercice à l’autre, principalement en raison de la baisse des coûts de fabrication, des prix favorables et de la diminution du coût des matières premières, en partie contrebalancés par l’incidence des tarifs. Après ajustement pour tenir compte de la charge liée à l’accroissement de la juste valeur des stocks de 35,4 millions de dollars comptabilisée dans le cadre de l’acquisition de HanesBrands, le bénéfice brut ajusté1 s’est élevé à 1 165 millions de dollars, ou 32,2 % des ventes nettes, ce qui représente une amélioration de 150 points de base par rapport à 30,7 % à l’exercice précédent. La partie restante de la charge totale liée à l’accroissement de la juste valeur des stocks de 237 millions de dollars qui a été comptabilisée dans le cadre de la répartition du prix d’acquisition de HanesBrands sera comptabilisée dans le coût des ventes de l’exercice 2026.

Les charges de vente et charges générales et administratives se sont élevées à 389 millions de dollars, en baisse de 1 million de dollars par rapport à leur niveau un an plus tôt. À l’exclusion des coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes, lesquels ont été presque entièrement engagés au cours de l’exercice précédent, les charges de vente et charges générales et administratives ajustées1 se sont chiffrées à 387 millions de dollars, ou 10,7 % des ventes nettes, comparativement à 308 millions de dollars, ou 9,4 % des ventes nettes, pour l’exercice précédent, reflétant essentiellement l’inclusion de HanesBrands, ainsi qu’une augmentation des charges liées à la rémunération variable.

La Société a dégagé un bénéfice opérationnel de 620 millions de dollars, ou 17,1 % des ventes nettes, qui rend compte de l’augmentation des ventes nettes et de l’amélioration des marges brutes, par rapport à un bénéfice opérationnel de 618 millions de dollars, ou 18,9 % des ventes nettes, en 2024. Si l’on exclut les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions, la charge liée à l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisée dans le cadre de l’acquisition de HanesBrands, ainsi que les coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes susmentionnés, le bénéfice opérationnel ajusté1 s’est chiffré à 779 millions de dollars, en hausse de 83 millions de dollars d’un exercice à l’autre. La marge opérationnelle ajustée1 a atteint 21,5 % des ventes nettes, ce qui représente une hausse de 20 points de base par rapport à un an plus tôt. Si l’on exclut HanesBrands, la marge opérationnelle ajustée1 était pratiquement conforme aux prévisions communiquées, qui reposaient sur une augmentation d’environ 70 points de base d’un exercice à l’autre.

Les charges financières nettes de 149 millions de dollars ont augmenté de 45 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent en raison surtout de la hausse des niveaux d’emprunt associés à l’acquisition de HanesBrands. Reflétant les facteurs susmentionnés, le bénéfice dilué par action conforme aux PCGR lié aux activités poursuivies a été de 2,57 $, contre 2,46 $ un an plus tôt. Le bénéfice dilué par action ajusté1 a crû de 17 % pour s’établir à 3,51 $, comparativement à 3,00 $ à l’exercice précédent. L’augmentation du bénéfice dilué par action conforme aux PCGR et du bénéfice dilué par action ajusté1 (tous deux liés aux activités poursuivies) reflète également l’incidence favorable d’une diminution de la base des actions en circulation (d’après le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation au cours de la période). Si l’on exclut l’apport de HanesBrands, le bénéfice dilué par action ajusté1 s’est situé près de l’extrémité inférieure de la fourchette de prévisions communiquées.

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont totalisé 606 millions de dollars (336 millions de dollars pour le quatrième trimestre), comparativement à 501 millions de dollars à l’exercice précédent, principalement en raison d’une diminution des investissements dans le fonds de roulement. Compte tenu des dépenses d’investissement de 114 millions de dollars, la Société a dégagé des flux de trésorerie disponibles1 d’environ 493 millions de dollars (304 millions de dollars pour le quatrième trimestre). En 2025, la Société a poursuivi la mise à exécution de ses priorités en matière d’affectation des capitaux en retournant aux actionnaires un montant de 319 millions de dollars (33 millions de dollars au quatrième trimestre), y compris les dividendes versés, et en rachetant environ 3,8 millions d’actions dans le cadre de notre programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Nous avons clos l’exercice avec une dette nette1 de 4 417 millions de dollars et un ratio de levier financier de la dette nette équivalant à 3,0 fois le BAIIA ajusté1 pro forma des douze derniers mois consécutifs.

Mise à jour sur l’examen stratégique des activités australiennes de HanesBrands (« HAA »)

Gildan fournit une mise à jour concernant l’examen stratégique précédemment annoncé portant sur les activités australiennes de HanesBrands. Ayant évalué de façon approfondie ses options stratégiques, la Société a déterminé que la vente de HAA était dans l'intérêt fondamental de Gildan et de ses parties prenantes. En conséquence, Gildan a lancé un processus officiel de vente de HAA, conformément à son plan d’intégration en cours et à sa volonté de se concentrer sur ses activités principales, où elle peut tirer parti de son réseau de pointe à faible coût, verticalement intégré. À ce titre, les activités de HAA ont été classées comme détenues en vue de la vente et présentées à titre d’activités abandonnées à compter du quatrième trimestre de 2025. Par conséquent, à moins d’indication contraire, l’apport de HAA est exclu des mesures présentées dans le présent communiqué de presse. Se reporter à la note 23 « Activités détenues en vue de la vente et activités abandonnées » de nos états financiers consolidés audités au 28 décembre 2025 et pour l’exercice clos à cette date pour plus d’information sur les activités abandonnées.

La Société a retenu les services de Morgan Stanley & Co. LLC comme conseiller financier pour l’assister dans la vente potentielle de HAA. La Société ne procédera à une éventuelle transaction que si la valeur et les conditions sont attrayantes et jugées dans l'intérêt fondamental de la Société. Le produit de la cession potentielle sera affecté au remboursement d’une partie de la dette en cours de la Société, accélérant ainsi l’atteinte de l’objectif de Gildan, soit le retour à un ratio de la dette nette au BAIIA ajusté1 pro forma de 1,5x à 2,5x, et compensant dans une large mesure la dilution prévue du bénéfice résultant de la vente de HAA. La Société n’a pas l’intention de fournir d’autres informations concernant ce processus de vente de HAA tant que la transaction n’aura pas été approuvée par notre conseil d’administration ou que le processus n’aura pas été mené à terme.

Mise à jour sur l’état d’avancement de l’intégration de HanesBrands

L’intégration de HanesBrands est bien engagée et progresse plus rapidement que prévu, l’accent étant mis sur la création de valeur significative, en tirant parti de l’échelle et des capacités de l’entreprise regroupée. Depuis la clôture de la transaction le 1er décembre 2025, les mesures principales suivantes ont été prises :

Afin d’accélérer l’optimisation de son empreinte, la Société procède à la fermeture des deux installations de fabrication de textiles de HanesBrands au début de 2026, renforçant ainsi l’avantage et la résilience de Gildan en matière de coûts structurels.

Les volumes de production des installations concernées seront réaffectés à l’ensemble du réseau consolidé de la Société, la transition s’effectuant au début de 2026, en mettant à profit les activités de fabrication verticalement intégrées et à faible coût de Gildan, afin d’accélérer la réalisation des synergies.

Par conséquent, nous procédons de manière proactive à une réduction temporaire des stocks dans l’ensemble de nos canaux de distribution regroupés. La Société continuera d’optimiser et d’accroître la capacité tout au long de 2026 afin de soutenir la croissance jusqu’en 2027.

Nous optimisons la capacité de distribution et des efforts de planification sont en cours pour uniformiser les systèmes informatiques dans l’ensemble des installations et les principaux processus de la chaîne d’approvisionnement et de fabrication, tout en améliorant l’efficacité de notre chaîne d’approvisionnement mondiale.

Il importe de noter que les avantages liés à la réduction des coûts associés à ces initiatives devraient maintenant générer des synergies de coûts annualisées d’environ 250 millions de dollars au cours des trois prochaines années (comparativement à 200 millions de dollars initialement prévus), soit environ 100 millions de dollars par an en 2026 et 2027 et au moins 50 millions de dollars en 2028. De plus, nous continuons à rechercher des opportunités de synergies supplémentaires au-delà de notre cible révisée, à mesure que l’intégration progresse. Les coûts de restructuration uniques liés aux mesures susmentionnées devraient rester dans les limites du ratio de un pour un par rapport aux synergies de coûts.

Annonce des plans de construction de la phase 2 au Bangladesh

Au cours des 18 prochains mois, la Société prévoit construire et aménager sa deuxième usine de textile au sein du complexe au Bangladesh (phase 2). La production initiale de l’usine devrait démarrer à la fin de 2027. Tel qu’il a été indiqué précédemment, les infrastructures sont actuellement en place pour soutenir cette expansion et les dépenses d’investissement requises devraient rester dans les limites de nos prévisions. La Société estime que la construction d’une deuxième installation au Bangladesh, qui demeure essentielle pour maintenir son leadership en matière de coûts dans le domaine des produits faits de fil à anneaux et des vêtements d’intérieur, devrait considérablement renforcer sa position et soutenir les principaux moteurs de croissance des ventes.

Nominations au sein de l’équipe de direction et changements à venir concernant la présentation d’informations

Depuis la conclusion de l’acquisition de HanesBrands, nous avons mis en place une nouvelle structure organisationnelle pour soutenir les activités regroupées, avec une présence de membres de la direction à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Chuck Ward, anciennement premier vice-président et chef de l’exploitation, a été nommé au poste nouvellement créé de premier vice-président et chef des affaires commerciales. À ce titre, il dirigera la stratégie commerciale de la Société pour les canaux de vente au détail et de gros.

Depuis la conclusion de l’acquisition, la Société a procédé à une réorganisation de ses équipes des ventes internes afin de mieux les aligner sur sa stratégie de mise en marché. Cette réorganisation vise à renforcer l’orientation stratégique et l’exécution opérationnelle en tenant compte des spécificités des modèles d’engagement client et des moteurs de croissance de chaque canal. En conséquence, à compter du premier trimestre de 2026, la Société effectuera une transition pour remplacer la présentation des ventes nettes pour les Vêtements de sport et les Vêtements d’intérieur (auparavant Articles chaussants et Sous-vêtements) par la présentation des mêmes informations sur une base de « détail » et de « gros ». Nous pensons que ces changements permettront d’améliorer la transparence et de mieux aligner l’information présentée par la Société sur sa structure de mise en marché. La Société prévoit fournir une ventilation pro forma supplémentaire des produits pour 2025 lors de la publication de ses résultats du premier trimestre de 2026.

Perspectives pour 2026

Pour 2026, nous prévoyons tirer parti des progrès réalisés dans le cadre de nos initiatives stratégiques clés conformément à notre stratégie de croissance durable de Gildan, en soutenant les gains continus de parts de marché dans les principales catégories de produits, dans un contexte macroéconomique dynamique. Notre envergure considérablement élargie, notre plateforme à faible coût verticalement intégrée et notre moteur d’innovation combiné à des marques emblématiques nous positionnent favorablement. Appuyés sur cette base solide et mettant à profit notre position concurrentielle renforcée dans toutes les gammes de produits, tous les canaux et toutes les régions géographiques, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser les synergies visées et à atteindre les objectifs triennaux pour la période 2026-2028 définis en août 2025, notamment : une croissance annuelle composée des ventes nettes de 3 % à 5 % par rapport à des ventes nettes provenant des activités poursuivies pro forma de 6,089 milliards1 de dollars pour les activités regroupées de Gildan et de HanesBrands pour l’exercice 2025 et une croissance du bénéfice dilué par action ajusté1 dans le bas de la fourchette des 20 % par rapport à notre bénéfice dilué par action ajusté1 lié aux activités poursuivies pour l’exercice 2025.

Par conséquent, en ce qui a trait aux activités poursuivies, nous nous attendons à ce qui suit pour 2026 :

Produits de 6,0 milliards de dollars à 6,2 milliards de dollars;

Marge opérationnelle ajustée 1 pour l’exercice complet d’environ 20 %;

pour l’exercice complet d’environ 20 %; Dépenses d’investissement représentant environ 3 % des ventes nettes;

Bénéfice dilué par action ajusté 1 dans une fourchette de 4,20 $ à 4,40 $, ce qui représente une augmentation d’environ 20 % à 25 % par rapport à l’exercice précédent;

dans une fourchette de 4,20 $ à 4,40 $, ce qui représente une augmentation d’environ 20 % à 25 % par rapport à l’exercice précédent; Flux de trésorerie disponibles1 supérieurs à 850 millions de dollars.





Les hypothèses qui sous-tendent nos prévisions pour 2026 sont les suivantes :

Nos prévisions pour l’exercice complet reflètent les activités poursuivies et excluent donc l’apport des activités australiennes de HanesBrands, qui sont présentées comme des activités abandonnées. Les ventes nettes et le bénéfice dilué par action provenant des activités australiennes de HanesBrands devraient atteindre approximativement 675 millions de dollars et 0,21 $, respectivement.

Nos perspectives tiennent compte de l’expiration d’un contrat de services de transition chez HanesBrands, lié au dessaisissement de Champion, qui représente un peu plus de 100 millions de dollars de ventes en 2025.

Nos perspectives continuent de refléter une croissance dans les principales catégories de produits, grâce aux récentes innovations, à l’incidence favorable du lancement de nouveaux programmes, aux gains de parts de marché et aux différentes mesures incitatives dans les territoires où nous exerçons nos activités.

Nous procédons de manière proactive à une réduction temporaire des stocks dans l’ensemble de nos canaux de distribution regroupés.

Nos perspectives reflètent également la poursuite des ajustements rigoureux de notre empreinte opérationnelle et de notre gamme commerciale, l’accent étant mis sur une croissance génératrice de marges.

Nos perspectives reflètent l’impact prévu à l’heure actuelle des tarifs, y compris l’incidence positive escomptée de la décision rendue le 20 février 2026 par la Cour suprême des États-Unis qui invalide certains tarifs, et des annonces connexes ultérieures de l’administration américaine, de même que des moyens d’atténuation, notamment des mesures liées aux prix et notre capacité à tirer parti de notre modèle d’affaires souple en tant que fabricant verticalement intégré à faible coût. Les coûts plus élevés liés aux tarifs engagés avant ces développements demeurent intégrés à nos coûts reliés aux stocks. Compte tenu du contexte tarifaire dynamique et en rapide évolution, le niveau et la structure des tarifs, ainsi que leurs effets, restent incertains et difficiles à prévoir. Par ailleurs, nos perspectives ne reflètent pas les droits potentiels à des remboursements, le cas échéant, lesquels restent soumis, entre autres, aux modalités d’application et aux directives supplémentaires du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (Customs and Border Protection).

Aucun rachat d’actions ne sera effectué jusqu’à ce que notre ratio de levier financier de la dette nette 1 se rapproche du point médian de notre cadre de levier financier de 1,5x à 2,5x la dette nette 1 sur le BAIIA ajusté 1 pro forma des douze derniers mois.

se rapproche du point médian de notre cadre de levier financier de 1,5x à 2,5x la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. Le taux d’impôt effectif ajusté pour 2026 devrait se situer à environ 19 %.

Nos perspectives supposent la poursuite de la mise en œuvre réussie du plan d’intégration de HanesBrands, y compris la réalisation des avantages attendus des mesures déjà prises ainsi que des mesures d’intégration futures.

Nous supposons qu’il n’y aura pas de détérioration significative découlant des conditions actuelles du marché, notamment en ce qui a trait aux prix et à l’inflation, ni de changement important des conditions de travail ou de l’environnement concurrentiel.

Pour le premier trimestre de 2026, les ventes nettes provenant des activités poursuivies devraient s’élever à environ 1,15 milliard de dollars. Compte tenu du regroupement en cours de nos installations de fabrication et afin d’accélérer et d’accroître les synergies et de soutenir notre nouveau modèle opérationnel, nous procédons de manière proactive à une réduction temporaire des niveaux de stocks dans tous les canaux de distribution, ce qui aura une incidence sur les ventes nettes du trimestre. En outre, les ventes nettes devraient être influencées par les conditions météorologiques hivernales rigoureuses qui ont prévalu aux États-Unis au cours du trimestre. La marge opérationnelle ajustée1 devrait atteindre environ 12,9 %, reflétant la hausse des charges de vente et charges générales et administratives qui subiront l’influence de la hausse de l’amortissement des immobilisations incorporelles et de l’amortissement des immobilisations corporelles résultant de l’incidence de la comptabilisation à la juste valeur de l’acquisition de HanesBrands, en plus d’un décalage temporel entre certains coûts liés à l’intégration engagés et la concrétisation de leurs bénéfices au cours des trimestres subséquents. Le taux d’impôt effectif ajusté1 de la Société au premier trimestre de 2026 devrait être légèrement supérieur au taux d’impôt effectif ajusté1 prévu pour l’exercice 2026 complet.

Les perspectives ci-dessus reflètent notre compréhension actuelle du commerce international et des contextes géopolitiques et les changements actuellement mis en œuvre dans les accords commerciaux multilatéraux. Nous surveillons activement le contexte commercial international et les stratégies d’atténuation disponibles. Toutefois, la situation a été caractérisée par une évolution dynamique et importante et reste donc difficile à prévoir. Nos prévisions demeurent assujetties à toute mesure réglementaire supplémentaire ayant un impact sur le commerce international, comme les tarifs, les droits compensateurs ou d’autres mesures ou changements de politique commerciale, ainsi qu’aux risques et incertitudes macroéconomiques connexes. En outre, ces hypothèses sont en date du 26 février 2026 et elles sont assujetties à des incertitudes commerciales et à des risques importants, notamment les facteurs décrits à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse ainsi que les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l’exercice clos le 28 décembre 2025.

Faits saillants des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Gildan est heureuse d’avoir été incluse dans le Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global pour la 14e année consécutive sur la base de nos performances relatives, nos pratiques démontrées en matière de développement durable ayant été reconnues selon l’évaluation de la durabilité des sociétés (Corporate Sustainability Assessment) menée par S&P Global. Pour figurer dans le Yearbook, les entreprises doivent obtenir une note se situant dans les 15 % des notes les plus élevées de leur secteur et obtenir, dans l’évaluation du développement durable des entreprises, une note se situant dans les 30 % des entreprises les plus performantes de leur secteur. De plus, Gildan a été classée dans le niveau leadership de CDP pour la sixième fois. Nous avons conservé la note A- pour les informations présentées sur les changements climatiques. Par ailleurs, HanesBrands a été inscrite sur la liste A de CDP pour les informations présentées sur les changements climatiques. CDP est un organisme à but non lucratif qui gère le seul système indépendant de présentation d’informations sur l’environnement du monde. Plus de 22 100 entreprises ont présenté des données par l’intermédiaire de CDP en 2025.

Nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration

Le 25 février 2026, Deepak Khandelwal a été nommé administrateur indépendant, ce qui porte à neuf le nombre de membres du conseil d’administration de la Société. M. Khandelwal apporte une expérience approfondie en exploitation à l’échelle mondiale et en transformation numérique, ainsi que de la rigueur en matière de gouvernance et, grâce à ses compétences complémentaires, représente un excellent atout pour notre conseil d’administration.



Majoration du dividende trimestriel

Le 25 février 2026, le conseil d’administration a approuvé une majoration de 10 % du montant du dividende trimestriel actuel et a déclaré un dividende en trésorerie de 0,249 $ par action, qui sera versé le 13 avril 2026 aux actionnaires inscrits en date du 19 mars 2026. Ce dividende est un « dividende admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute autre législation provinciale applicable se rapportant aux dividendes admissibles.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

L’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société, qui a commencé le 9 août 2024 et expiré le 8 août 2025, n’a pas été renouvelée. Gildan était autorisée à racheter, aux fins d’annulation, au plus 16 106 155 actions ordinaires, soit environ 10 % du « flottant » (selon la définition donnée à ce terme dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX) de Gildan au 26 juillet 2024. Gildan a racheté, aux fins d’annulation, un total de 12 907 407 actions ordinaires aux termes de cette offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités, ce qui correspond à 8,0 % du flottant de la Société au 26 juillet 2024. Au cours de l’exercice 2025, la Société a racheté, aux fins d’annulation, un total de 3 749 900 actions ordinaires aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour un coût total de 186 millions de dollars (dont 3,3 millions de dollars d’impôts sur les rachats d’actions).

Le 13 août 2025, en parallèle avec l’annonce de l’acquisition de HanesBrands, la Société a annoncé qu’elle avait l’intention de suspendre les rachats d’actions jusqu’à ce que son ratio de levier financier de la dette nette1 se rapproche du point médian de son cadre de levier financier cible de 1,5x à 2,5x la dette nette sur le BAIIA ajusté1.

Gildan renouvelle son régime de droits des actionnaires

La Société a également annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a approuvé le renouvellement et l’adoption d’un régime de droits des actionnaires (le « régime de droits »), qui entrera en vigueur après confirmation et approbation par les actionnaires de la Société à leur assemblée annuelle qui se tiendra le 30 avril 2026. Le régime de droits permettra à la Société et à ses actionnaires de continuer à bénéficier des avantages associés au régime de droits des actionnaires actuel de la Société, qui expirera à la fermeture des bureaux à la date de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société. Le régime de droits vise à s’assurer que tous les actionnaires de la Société sont traités avec équité en cas d’offre publique d’achat ou d’une autre acquisition du contrôle de la Société. Le régime de droits n’a pas été adopté par suite d’une proposition particulière visant l’acquisition du contrôle de la Société, et le conseil d’administration n’a connaissance d’aucune offre publique d’achat en cours ou imminente visant la Société. Le régime de droits est semblable aux régimes adoptés par d’autres sociétés canadiennes et approuvés par leurs actionnaires. Dans la mesure où il est approuvé par les actionnaires de la Société, le régime de droits demeurera en vigueur jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2029 et comportera une option de renouvellement moyennant l’approbation des actionnaires, à moins qu’il ne soit résilié ou qu’il n’expire conformément à ses modalités. Le texte intégral du régime de droits sera déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

Données sur les actions en circulation

En date du 23 février 2026, 185 175 215 actions ordinaires étaient émises et en circulation, tandis que 27 999 options sur actions et 1 622 107 unités d’actions incessibles dilutives (les « UAI visant des actions nouvelles ») étaient en circulation. Chaque option sur actions confère au porteur le droit d’acheter, à un prix prédéterminé, une action ordinaire à la fin de la période d’acquisition des droits. Chaque UAI visant des actions nouvelles confère au porteur le droit de recevoir une action ordinaire nouvelle à la fin de la période d’acquisition des droits, sans qu’aucune contrepartie monétaire ne soit versée à la Société.

Information sur la conférence téléphonique

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 8 h 30, HE, pour présenter ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 complet ainsi que ses perspectives d’affaires. Une webdiffusion audio en direct, ainsi qu’une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web corporatif de Gildan en utilisant le lien suivant : http://gildancorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/. Pour accéder à la conférence téléphonique, composez sans frais le (800) 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le (646) 307-1963 (international), suivi du code 4861743. Une retransmission sera disponible pendant 7 jours à compter de 12 h 30, HE, en composant sans frais le (800) 770-2030 (Canada et États-Unis) ou le (609) 800-9909 (international), suivi du même code.

Notes

Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec les états financiers résumés non audités ci-joints au 28 décembre 2025 et pour les périodes de trois mois et de douze mois closes à cette date ainsi qu’avec le rapport de gestion de Gildan et ses états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 28 décembre 2025, qui seront déposés par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et qui seront aussi disponibles sur le site Web de Gildan. Gildan a déposé son rapport annuel sur formulaire 40-F pour l’exercice clos le 28 décembre 2025 auprès de la SEC. Le formulaire 40-F, y compris les états financiers combinés audités qui y sont inclus, est disponible sur https://gildancorp.com et sur EDGAR à http://www.sec.gov. Des copies papier des états financiers combinés audités sont disponibles gratuitement sur demande en composant le (514) 744-8515.

Certains légers écarts attribuables à des facteurs d’arrondissement peuvent exister entre les états financiers consolidés résumés et les tableaux sommaires qui se trouvent dans le présent communiqué de presse.

Information financière supplémentaire

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES (NON AUDITÉES)

Périodes de trois mois closes les Périodes de douze mois closes les (en millions de dollars, sauf les montants

par action ou à moins d’indication contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Variation

(%) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Variation

(%) Ventes nettes 1 078,5 821,5 31,3 % 3 619,2 3 270,6 10,7 % Bénéfice brut 312,0 253,0 23,3 % 1 129,9 1 003,7 12,6 % Bénéfice brut ajusté1) 347,4 253,0 37,3 % 1 165,3 1 003,7 16,1 % Charges de vente et charges générales et

administratives 125,0 78,3 59,7 % 389,4 390,8 (0,4 ) % Charges de vente et charges générales et

administratives ajustées1) 124,5 77,9 59,8 % 386,6 308,1 25,5 % Coûts (recouvrements de coûts) de

restructuration et autres coûts connexes

à des acquisitions 88,2 (4,3 ) n.s. 120,6 (5,3 ) n.s. Bénéfice opérationnel 98,7 179,0 (44,9 ) % 619,9 618,2 0,3 % Bénéfice opérationnel ajusté1) 222,9 175,1 27,3 % 778,7 695,6 12,0 % BAIIA ajusté1) 265,4 208,4 27,4 % 926,3 833,8 11,1 % Charges financières 43,2 26,9 60,3 % 148,7 104,2 42,8 % Charge d’impôt sur le résultat 4,3 19,7 (78,2 ) % 77,3 113,2 (31,8 ) % Charge d’impôt sur le résultat ajustée1) 25,6 19,9 28,6 % 100,7 101,8 (1,1 ) % Bénéfice net Activités poursuivies 51,2 132,3 (61,3 ) % 393,9 400,9 (1,7 ) % Activités abandonnées 4,9 — n.s. 4,9 — n.s. Bénéfice net total 56,1 132,3 (57,6 ) % 398,9 400,9 (0,5 ) % Bénéfice net ajusté lié aux activités

poursuivies1) 153,5 128,2 19,7 % 538,0 489,7 9,9 % Bénéfice de base par action Activités poursuivies 0,32 0,86 (62,8 ) % 2,57 2,46 4,5 % Activités abandonnées 0,04 — n.s. 0,04 — n.s. Total 0,35 0,86 (59,3 ) % 2,61 2,46 6,1 % Bénéfice dilué par action Activités poursuivies 0,32 0,86 (62,8 ) % 2,57 2,46 4,5 % Activités abandonnées 0,04 — n.s. 0,04 — n.s. Total 0,35 0,86 (59,3 ) % 2,61 2,46 6,1 % Bénéfice dilué par action ajusté lié aux

activités poursuivies1) 0,96 0,83 15,7 % 3,51 3,00 17,0 % Marge brute2) 28,9 % 30,8 % (1,9 ) pp 31,2 % 30,7 % 0,5 pp Marge brute ajustée1) 32,2 % 30,8 % 1,4 pp 32,2 % 30,7 % 1,5 pp Charges de vente et charges générales et administratives en pourcentage des

ventes3) 11,6 % 9,5 % 2,1 pp 10,8 % 11,9 % (1,1 ) pp Charges de vente et charges générales et

administratives ajustées en pourcentage

des ventes1) 11,5 % 9,5 % 2,0 pp 10,7 % 9,4 % 1,3 pp Marge opérationnelle4) 9,2 % 21,8 % (12,6 ) pp 17,1 % 18,9 % (1,8 ) pp Marge opérationnelle ajustée1) 20,7 % 21,3 % (0,6 ) pp 21,5 % 21,3 % 0,2 pp Flux de trésorerie liés aux activités

opérationnelles5) 336,4 210,5 59,8 % 606,3 501,4 20,9 % Dépenses d’investissement5) 31,9 40,6 (21,3 ) % 113,8 150,4 (24,3 ) % Flux de trésorerie disponibles1)5) 304,1 207,7 46,4 % 493,0 389,3 26,7 % Nombre moyen pondéré dilué d’actions

ordinaires en circulation (en milliers) 160 204 154 369 s. o. 153 071 163 179 s. o.





Au

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Stocks 2 370,2 1 110,6 Créances clients 955,7 542,4 Dette nette1) 4 417,1 1 568,6 Levier financier de la dette nette1) 3,0 1,9

1) Mesure financière ou ratio financier non conforme aux PCGR. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

2) La marge brute correspond au bénéfice brut divisé par les ventes nettes.

3) Les charges de vente et charges générales et administratives exprimées en pourcentage des ventes correspondent aux charges de vente et charges générales et administratives divisées par les ventes nettes.

4) La marge opérationnelle correspond au bénéfice opérationnel divisé par les ventes nettes.

5) Les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées n’ont pas été séparés. Par conséquent, les flux de trésorerie présentés comprennent les résultats des activités poursuivies et des activités abandonnées.

n. s. = non significatif

s.o. = sans objet

VENTILATION DES PRODUITS

Les ventes nettes par principal groupe de produits sont comme suit :

Périodes de trois mois closes les Périodes de douze mois closes les (en millions de dollars,

à moins d’indication contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Variation

(%) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Variation

(%) Vêtements de sport 787,8 714,1 10,3 % 3 088,0 2 831,1 9,1 % Vêtements d’intérieur1) 290,6 107,4 170,7 % 531,2 439,5 20,9 % 1 078,5 821,5 31,3 % 3 619,2 3 270,6 10,7 %

1) Comprend les articles chaussants, les sous-vêtements, la lingerie et les produits périphériques.

Les ventes nettes ont été réalisées auprès de clients situés dans les régions suivantes :

Périodes de trois mois closes les Périodes de douze mois closes les (en millions de dollars,

à moins d’indication contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Variation

(%) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Variation

(%) États-Unis 976,6 730,6 33,7 % 3 254,2 2 911,0 11,8 % Canada 34,2 26,5 29,0 % 125,0 107,6 16,2 % International 67,7 64,4 5,1 % 240,0 252,0 (4,8 ) % 1 078,5 821,5 31,3 % 3 619,2 3 270,6 10,7 %



Mesures financières non conformes aux PCGR et ratios connexes

Le présent communiqué de presse comporte des références à certaines mesures financières non conformes aux PCGR ainsi qu’à certains ratios non conformes aux PCGR décrits ci-après. Ces mesures non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé aux termes des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures de la performance établies en conformité avec les IFRS. Les modalités et les définitions relatives aux mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et un rapprochement de chacune d’elles avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable figurent ci-dessous.

Ventes nettes pro forma provenant des activités poursuivies

Les ventes nettes pro forma provenant des activités poursuivies présentées dans le présent communiqué de presse correspondent aux ventes nettes pro forma pour l’exercice clos le 28 décembre 2025, comme si l’acquisition de Hanes avait eu lieu au début de l’exercice de la Société (comme il est indiqué à la note 5 des états financiers consolidés annuels audités au 28 décembre 2025 et pour l’exercice clos à cette date), diminuées de l’incidence des produits liés à l’entente de services de transition relative à Champion inclus dans les résultats financiers de Hanes pour l’exercice 2025, qui ne sont pas récurrents.

Certains ajustements des mesures financières non conformes aux PCGR

Comme mentionné ci-dessus, certains des ratios et des mesures financières non conformes aux PCGR que nous utilisons excluent la variation provoquée par divers ajustements qui influencent la comparabilité des résultats opérationnels et financiers de la Société et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à son rendement commercial. À compter de ce trimestre, les mesures financières non conformes aux PCGR mentionnées dans le présent communiqué de presse sont présentées pour les activités poursuivies (à moins d’indication contraire) et excluent, de ce fait, les résultats des activités abandonnées. Les activités abandonnées comprennent les résultats liés aux activités de HAA, qui ont été classées comme détenues en vue de la vente et présentées à titre d’activités abandonnées à compter du quatrième trimestre de 2025. Ce changement n’a aucune incidence sur les périodes comparatives et les mesures financières précédemment publiées par la Société, car l’acquisition de HanesBrands a été conclue au quatrième trimestre de 2025 et les résultats liés aux activités de HanesBrands (y compris HAA) n’ont donc pas été inclus dans les résultats de la Société pour les exercices ou les périodes intermédiaires précédents. Les ajustements qui ont une incidence sur plus d’une mesure financière ou plus d’un ratio financier non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions

Les coûts (recouvrements de coûts) de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions sont composés de coûts directement liés à des activités de sortie importantes, notamment à la fermeture et à la vente d’installations ou à la relocalisation d’activités commerciales, à des changements importants apportés à la structure de gestion, ainsi qu’à des coûts de transaction et de sortie et des coûts d’intégration engagés à la suite d’acquisitions d’entreprises. Les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions servent d’ajustement pour calculer le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté. Les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions se sont chiffrés à 120,6 millions de dollars pour l’exercice clos le 28 décembre 2025 (5,3 millions de dollars (recouvrements) en 2024, 45,8 millions de dollars en 2023).

Coût lié à l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisé dans le cadre de l’acquisition des activités de Hanes (nouvel ajustement en 2025)

Conformément à l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, les stocks acquis doivent être comptabilisés et évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition. Cette évaluation de la juste valeur des stocks de produits en cours et de produits finis (fondée sur les prix de vente estimés dans le cours normal des activités, diminués de la somme des coûts d’achèvement de la production des stocks, des coûts de vente et d’une marge raisonnable pour les efforts d’achèvement et de vente) a entraîné une augmentation de la valeur comptable historique des stocks de Hanes comptabilisée dans la répartition du prix d’acquisition. Le montant ainsi obtenu est ensuite comptabilisé à titre d’augmentation du coût des marchandises vendues dans les mois suivant l’acquisition, à mesure que les marchandises issues de ces stocks sont vendues (35,4 millions de dollars pour l’exercice 2025). Le délai de rotation des stocks devrait être d’environ huit mois. Par conséquent, cet ajustement ne devrait pas se reproduire au-delà d’un an. L’incidence de cette augmentation des coûts sert d’ajustement pour calculer le bénéfice brut ajusté, la marge brute ajustée, le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté, la charge d’impôt sur le résultat ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Commission d’engagement sur la facilité de crédit-relais, charges d’intérêts nettes engagées à l’égard de l’émission d’obligations avant la clôture de l’opération visant Hanes et profit sur le remboursement de la dette, après déduction des frais de remboursement anticipé de dette (nouveaux ajustements en 2025)

Au cours de l’exercice 2025, la Société a engagé des frais liés au financement (montant net) de 8,7 millions de dollars dans le cadre de l’émission de nouveaux titres d’emprunt et du remboursement de la dette de Hanes, y compris une commission d’engagement sur la facilité de crédit-relais de 9,3 millions de dollars, et des charges d’intérêts nettes engagées à l’égard de l’émission d’obligations avant la clôture de l’opération visant Hanes de 2,9 millions de dollars. Elle a également constaté un profit sur le remboursement de la dette, après déduction des frais de remboursement anticipé, de 3,5 millions de dollars. Les éléments ci-dessus servent d’ajustement pour calculer le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté, la charge d’impôt sur le résultat ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Avantage lié au crédit pour impôt étranger (nouvel ajustement en 2025)

Au cours de l’exercice 2025, la Société a constaté un recouvrement d’impôt de 9,5 millions de dollars au titre d’un avantage lié au crédit pour impôt étranger auquel Hanes a eu droit après l’acquisition. Hanes peut utiliser les crédits pour impôt étranger générés le dernier jour de l’année d’imposition. Par conséquent, l’avantage lié au crédit pour impôt étranger pour l’exercice complet a été comptabilisé dans la période d’un mois suivant l’acquisition. L’avantage lié au crédit pour impôt étranger sert d’ajustement pour calculer la charge d’impôt sur le résultat ajustée, le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté.

Perte de valeur (reprise de perte de valeur) des immobilisations incorporelles, déduction faite des réductions de valeur

Au quatrième trimestre de l’exercice 2023, nous avons comptabilisé une reprise de perte de valeur de 41 millions de dollars au titre de l’UGT Articles chaussants. Aucune perte de valeur ou reprise de perte de valeur n’a été identifiée pour l’exercice 2024 et l’exercice 2025. Les pertes de valeur et reprises de pertes de valeur servent d’ajustement pour calculer le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Pertes nettes (profits nets) sur l’assurance

Aucun profit net sur l’assurance n’a été constaté pour les exercices 2024 et 2025. Les profits nets sur l’assurance de 77 millions de dollars pour l’exercice 2023 se rapportent aux deux ouragans qui ont eu des répercussions sur les activités de la Société en Amérique centrale en novembre 2020. Les profits nets sur l’assurance se rapportent à la comptabilisation des recouvrements d’assurance pour les pertes liées à l’interruption des activités et des recouvrements d’assurance pour le matériel endommagé. Les profits sur l’assurance liés aux recouvrements pour les pertes liées à l’interruption des activités se sont élevés à 74 millions de dollars pour l’exercice 2023, sont comptabilisés dans les profits sur l’assurance et servent d’ajustement pour calculer le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté. Les profits nets sur l’assurance se rapportant principalement aux recouvrements pour le matériel endommagé, les salaires et les avantages sociaux pour les employés inactifs se sont chiffrés à 3 millions de dollars pour l’exercice 2023, sont comptabilisés dans le coût des ventes et servent d’ajustement pour calculer le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée, le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Profit sur une cession-bail

Au premier trimestre de 2023, la Société a comptabilisé un profit de 25 millions de dollars (15,5 millions de dollars après avoir reflété une charge d’impôt de 9,5 millions de dollars) sur la cession-bail d’un de ses centres de distribution aux États-Unis. L’incidence de ce profit servait d’ajustement pour calculer le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté, la charge d’impôt sur le résultat ajustée, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à d’autres questions connexes

Le 11 décembre 2023, le conseil d’administration de la Société à ce moment-là (le « conseil précédent ») a annoncé le congédiement du président et chef de la direction de la Société, Glenn Chamandy. À cette date, le conseil précédent a nommé Vince Tyra au poste de président et chef de la direction, et M. Tyra est entré en fonction au cours du premier trimestre de l’exercice 2024, à compter du 15 janvier 2024. À la suite du congédiement de M. Chamandy, l’actionnaire Browning West et d’autres ont lancé une campagne et une course aux procurations contre le conseil précédent, proposant une nouvelle liste d’administrateurs et demandant la réintégration de M. Chamandy en tant que président et chef de la direction. Au cours du deuxième trimestre de 2024, le 28 avril 2024, avant la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 28 mai 2024 (l’« assemblée annuelle »), le conseil précédent a annoncé un conseil d’administration renouvelé (le « conseil renouvelé »), entraînant le remplacement immédiat de cinq administrateurs, deux autres administrateurs restant temporairement en poste, mais ne se présentant pas à la réélection lors de l’assemblée annuelle. Le 23 mai 2024, cinq jours avant l’assemblée annuelle, le conseil renouvelé et M. Tyra ont démissionné, de même qu’Arun Bajaj, premier vice-président, chef des ressources humaines et affaires juridiques de la Société. Le conseil renouvelé a nommé les candidats de Browning West au conseil d’administration (le « nouveau conseil »), avec prise d’effet à cette date. Le 24 mai 2024, le nouveau conseil a réintégré M. Chamandy dans ses fonctions de président et chef de la direction. Le 28 mai 2024, le nouveau conseil a été élu par les actionnaires lors de l’assemblée annuelle. La Société a engagé des dépenses importantes principalement à la demande du conseil précédent et du conseil renouvelé, notamment : i) des frais juridiques, de communication, de conseil en vote par procuration, financiers et autres frais de conseil liés à la course aux procurations et à des questions connexes et au congédiement et à la réintégration subséquente de M. Chamandy; ii) des frais juridiques, financiers et autres frais de conseil relatifs à un processus d’examen entrepris par le conseil précédent après la réception d’une indication d’intérêt non contraignante confidentielle visant l’acquisition de la Société; iii) des attributions spéciales de maintien en poste pour les cadres supérieurs; iv) des indemnités de départ et de cessation d’emploi pour les cadres sortants; v) des jetons de présence et des primes d’assurance supplémentaires pour les administrateurs. En outre, après l’assemblée annuelle, le Comité de la gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociale a recommandé au nouveau conseil de verser à M. Chamandy (qui n’avait pas reçu d’indemnité de départ à la suite de son congédiement le 11 décembre 2023) une rémunération rétroactive liée à sa réintégration, y compris le rétablissement des attributions fondées sur des actions qui avaient été annulées par le conseil précédent. Le nouveau conseil a approuvé cette recommandation. Compte tenu du fort soutien des actionnaires à sa campagne réussie et du fait que le conseil renouvelé a démissionné avant l’assemblée annuelle, le Comité de la gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociale a également recommandé au nouveau conseil le remboursement des frais juridiques et autres frais de conseil engagés par Browning West en lien avec la course aux procurations, d’un montant de 9,4 millions de dollars, au deuxième trimestre de 2024.

Le total des coûts liés à ces événements non récurrents (« Coûts liés à la course aux procurations et aux changements au sein de la direction et à des questions connexes ») s’est élevé à 2,8 millions de dollars (82,7 millions de dollars en 2024, 6,3 millions de dollars en 2023) pour l’exercice clos le 28 décembre 2025, comme il est détaillé dans le tableau accompagné des notes de bas de page correspondantes ci-dessous. Ces coûts sont inclus dans les charges de vente et charges générales et administratives. L’incidence des charges ci-dessous sert d’ajustement pour calculer les charges de vente et charges générales et administratives ajustées, les charges de vente et charges générales et administratives ajustées en pourcentage des ventes nettes, le bénéfice opérationnel ajusté, la marge opérationnelle ajustée, le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice dilué par action ajusté et le BAIIA ajusté.

Périodes de trois mois closes les Périodes de douze mois closes les (en millions de dollars) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Frais de services-conseils en ce qui a trait aux

questions touchant les actionnaires1) 0,7 0,9 2,8 36,7 1,8 Prestations de départ et autres indemnités

de cessation d’emploi2) — — — 21,6 — Charges de rémunération liées au

congédiement de Glenn Chamandy et à sa

réintégration subséquente en tant que

président et chef de la direction3) — — — 8,9 4,5 (Recouvrement de coûts) coûts

supplémentaires liés au conseil précédent

et au conseil renouvelé4) — (0,1 ) 0,1 8,7 — Coûts liés à l’évaluation des intérêts externes

visant l’acquisition de la Société5) — — — 3,0 — Attributions spéciales de maintien en poste,

déduction faite du crédit pour l’emploi6) (0,1 ) (0,4 ) (0,1 ) 3,8 — Coûts liés à la course aux procurations, aux

changements au sein de la direction et à

des questions connexes 0,6 0,4 2,8 82,7 6,3

1) Se rapportent aux charges liées aux services-conseils, aux services juridiques et aux autres services ayant trait aux questions touchant les actionnaires. Les charges engagées au cours de l’exercice 2025, d’un montant de 2,8 millions de dollars (36,7 millions de dollars en 2024, 1,8 million de dollars en 2023), comprennent ce qui suit :

Des frais de conseil, des frais juridiques et d’autres frais et charges liés à la course aux procurations et à des questions connexes de 2,8 millions de dollars (27,3 millions de dollars en 2024, 1,8 million de dollars en 2023).

Des charges de néant (9,4 millions de dollars en 2024, néant en 2023) pour le remboursement des frais de conseil, des frais juridiques et autres frais engagés par Browning West dans le cadre de la course aux procurations (se reporter à la note 25 des états financiers annuels consolidés de l’exercice clos le 28 décembre 2025 pour en savoir plus à ce sujet).





2) Se rapportent au versement de prestations de départ et autres indemnités de cessation d’emploi à MM. Tyra et Bajaj conformément aux accords de cessation d’emploi existants approuvés et conclus par le conseil renouvelé dans le cadre de la course aux procurations, avant la conclusion de celle-ci en mai 2024. Les paiements en espèces au deuxième trimestre de 2024 au titre des prestations de départ et indemnités de cessation d’emploi ont totalisé 24,4 millions de dollars, dont 15,3 millions de dollars pour M. Tyra et 9,1 millions de dollars pour M. Bajaj. Les charges respectives incluses dans les charges de vente et charges générales et administratives s’élèvent à 21,6 millions de dollars (dont 14,1 millions de dollars pour M. Tyra et 7,5 millions de dollars pour M. Bajaj), et comprennent 12,3 millions de dollars pour l’acquisition accélérée d’attributions fondées sur des actions ainsi que 9,3 millions de dollars pour les autres indemnités de cessation d’emploi versées à ces dirigeants.

3) Les charges de rémunération liées à M. Chamandy comprennent une rémunération rétroactive dans le cadre de sa réintégration par le nouveau conseil et le rétablissement des attributions fondées sur des actions qui avaient été annulées par le conseil précédent. Les charges nettes engagées au cours de l’exercice clos le 28 décembre 2025 de néant (8,9 millions de dollars en 2024, 4,5 millions de dollars en 2023) comprennent :

une rémunération rétroactive et des sommes à payer au titre des prestations du régime incitatif à court terme de néant (1,7 million de dollars en 2024, néant en 2023);

un montant de néant (néant en 2024, 9,8 millions de dollars en 2023) composé d’indemnités de cessation accumulées;

une charge de rémunération fondée sur des actions au titre des coûts des services passés de néant (14,6 millions de dollars en 2024, néant en 2023) liée au rétablissement des attributions au titre du régime incitatif à long terme de 2022 et 2023 de M. Chamandy (pour laquelle une reprise de charge de rémunération nette d’environ 5 millions de dollars a été comptabilisée au quatrième trimestre de l’exercice 2023);

des ajustements de néant (2,4 millions de dollars en 2024, néant en 2023) de la charge de rémunération fondée sur des actions liés à l’attribution fondée sur des actions au titre du régime incitatif à long terme de 2021 de M. Chamandy, dont les droits ont été acquis en 2024;

la reprise d’une provision de 9,8 millions de dollars pour indemnités de départ au deuxième trimestre de 2024 (qui avait été constatée au quatrième trimestre de 2023), étant donné que M. Chamandy a renoncé à tout droit à des indemnités de cessation d’emploi dans le cadre de l’attribution d’une rémunération rétroactive et du rétablissement des attributions fondées sur des actions annulées, comme il est mentionné plus haut.





4) La Société a engagé des coûts supplémentaires de 0,1 million de dollars (8,7 millions de dollars en 2024, néant en 2023) liés au conseil précédent et au conseil renouvelé. La charge de l’exercice 2025 se rapporte à l’augmentation de la valeur des unités d’actions différées (« UAD ») non payées. Les charges de l’exercice 2024 comprennent des montants de 4,8 millions de dollars pour la souscription d’une police d’assurance liquidation de sinistre pour les administrateurs et des dirigeants, de 0,6 million de dollars pour les paiements de jetons de présence pour les réunions extraordinaires du conseil et de 3,3 millions de dollars pour l’augmentation de la valeur du passif des UAD.

5) Se rapporte aux charges liées aux services-conseils, aux services juridiques et aux autres services ayant trait au processus d’examen annoncé entrepris par le conseil précédent après la réception d’une indication d’intérêt non contraignante confidentielle visant l’acquisition de la Société. La Société a engagé des charges de 3,0 millions de dollars pour l’exercice 2024 à l’égard de cette question.

6) Les recouvrements au titre de la rémunération fondée sur des actions de 0,1 million de dollars (3,8 millions de dollars (charges) en 2024, néant en 2023) se rapportent aux attributions spéciales de maintien en poste, déduction faite du crédit pour l’emploi. La charge de rémunération fondée sur des actions liée à ces attributions est comptabilisée sur les périodes respectives d’acquisition des droits, les droits pour la plupart des attributions étant initialement acquis à la fin de l’exercice 2024. Dans le cadre du départ de M. Bajaj, un montant de 2,5 millions de dollars de ces attributions lui a été intégralement versé en espèces au cours du deuxième trimestre de 2024 dans le cadre du versement de 9,1 millions de dollars mentionné dans la note 2 ci-dessus.

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté liés aux activités poursuivies

Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies correspond au bénéfice net lié aux activités poursuivies avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions, la perte de valeur (reprise de perte de valeur) des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance, le profit sur une cession-bail, les coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à d’autres questions connexes, la commission d’engagement sur la facilité de crédit-relais, le coût lié à l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisé dans le cadre de l’acquisition des activités de Hanes, les charges d’intérêts nettes engagées à l’égard de l’émission d’obligations avant la clôture de l’opération visant Hanes, le profit sur le remboursement de la dette, après déduction des frais de remboursement anticipé de dette et la charge ou le recouvrement d’impôt sur le résultat lié à ces éléments. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies exclut aussi l’impôt sur le résultat lié à la réévaluation de la probabilité de réalisation d’actifs d’impôt différé antérieurement comptabilisés ou décomptabilisés, l’impôt sur le résultat découlant de la réévaluation des actifs et des passifs d’impôt différé à la suite de modifications des taux d’impôt prévus par la loi dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que les recouvrements d’impôt au titre de crédits pour impôt étrangers sur les activités liées à des acquisitions. Le bénéfice dilué par action ajusté lié aux activités poursuivies correspond au bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation pour la période. La Société utilise le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies et le bénéfice dilué par action ajusté lié aux activités poursuivies pour mesurer la performance de son bénéfice net lié aux activités poursuivies d’une période à l’autre et pour prendre des décisions concernant ses activités en cours, sans tenir compte de la variation liée à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments parce qu’ils influencent la comparabilité du bénéfice net et du bénéfice dilué par action et pourraient fausser l’analyse des tendances du bénéfice net relativement à son rendement commercial. La Société estime que la présentation du bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies et du bénéfice dilué par action ajusté lié aux activités poursuivies est utile, puisqu’elle aide les investisseurs à saisir les tendances sous-jacentes à ses activités qui pourraient autrement être rendues imperceptibles par certaines charges et radiations et par certains produits et recouvrements susceptibles de varier d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Ces mesures n’ayant pas de sens normalisé aux termes des IFRS, il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

Périodes de trois mois

closes les Périodes de douze mois

closes les (en millions de dollars, sauf les montants par action) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 51,2 132,3 393,9 400,9 533,6 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration et

autres coûts connexes à des acquisitions 88,2 (4,3 ) 120,6 (5,3 ) 45,8 Perte de valeur (reprise de perte de valeur) des

immobilisations incorporelles, déduction faite des

réductions de valeur — — — — (40,8 ) Profits nets sur l’assurance — — — — (77,3 ) Profit sur une cession-bail — — — — (25,0 ) Commission d’engagement sur la facilité de crédit-

relais — — 9,3 — — Coût lié à l’accroissement de la juste valeur des stocks

comptabilisé dans le cadre de l’acquisition des

activités de Hanes 35,4 — 35,4 — — Coûts liés à la course aux procurations, aux

changements au sein de la direction et à d’autres

questions connexes 0,6 0,4 2,8 82,7 6,3 Charges d’intérêts nettes engagées à l’égard de

l’émission d’obligations avant la clôture de

l’opération visant Hanes 2,9 — 2,9 — — Incidence des modifications des taux d’impôt de la

Barbade sur la réévaluation des actifs et des passifs

d’impôt différé — (0,6 ) — 10,9 — Profit sur le remboursement de la dette, après

déduction des frais de remboursement anticipé de

dette (3,5 ) — (3,5 ) — — Charge (recouvrement) d’impôt lié(e) aux ajustements

qui précèdent (11,8 ) 0,4 (13,9 ) 0,5 10,0 Avantage lié au crédit d’impôt étranger1) (9,5 ) — (9,5 ) — — Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 153,5 128,2 538,0 489,7 452,6 Bénéfice de base par action lié aux activités poursuivies 0,32 0,86 2,57 2,46 3,03 Bénéfice dilué par action lié aux activités poursuivies 0,32 0,86 2,57 2,46 3,03 Bénéfice dilué par action ajusté lié aux activités

poursuivies2) 0,96 0,83 3,51 3,00 2,57

1) L’avantage lié au crédit d’impôt étranger se rapporte aux pertes imposables de Hanes qui limitaient auparavant sa capacité à bénéficier des crédits pour impôt étrangers provenant des inclusions étrangères réputées. Après l’acquisition, Hanes pourra utiliser les crédits pour impôt étranger générés le dernier jour de l’année d’imposition. Par conséquent, l’avantage lié au crédit d’impôt étranger pour l’exercice 2025 complet a été comptabilisé dans la période d’un mois suivant l’acquisition.

2) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond au bénéfice net ajusté (à la perte nette ajustée) lié(e) aux activités poursuivies divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation.

Bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté, charge d’impôt sur le résultat ajustée et taux d’impôt effectif ajusté

Le taux d’impôt effectif ajusté correspond à la charge d’impôt sur le résultat ajustée divisée par le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté. Le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté exclut les activités abandonnées, les coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions, la perte de valeur (reprise de perte de valeur) des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance, le profit sur une cession-bail, les coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes, la commission d’engagement sur la facilité de crédit-relais, le coût lié à l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisé dans le cadre de l’acquisition des activités de Hanes, les charges d’intérêts nettes engagées à l’égard de l’émission d’obligations avant la clôture de l’opération visant Hanes et le profit sur le remboursement de la dette, après déduction des frais de remboursement anticipé de dette. La charge d’impôt sur le résultat ajustée (qui exclut les activités abandonnées) correspond à la charge d’impôt sur le résultat excluant les modifications des taux d’impôt entraînant la réévaluation des actifs et des passifs d’impôt différé, l’impôt sur le résultat lié à la réévaluation de la probabilité de réalisation d’actifs d’impôt différé antérieurement comptabilisés ou décomptabilisés, la charge d’impôt sur le résultat liée aux charges de restructuration et aux autres ajustements avant impôt mentionnés ci-dessus, ainsi que les recouvrements d’impôt au titre de crédits pour impôt étranger sur les activités liées à des acquisitions. La Société exclut ces ajustements parce qu’ils influencent la comparabilité de son taux d’impôt effectif. La Société estime que le taux d’impôt effectif ajusté permet de mieux comprendre notre taux d’impôt effectif normalisé et notre performance financière pour la période considérée et aux fins de l’élaboration de ses budgets financiers annuels. La Société est d’avis que le taux d’impôt effectif ajusté est utile aux investisseurs pour évaluer le taux d’impôt effectif futur de la Société, car il permet de déterminer certaines charges et profits avant impôt ainsi que certaines charges et recouvrements d’impôt sur le résultat qui ne devraient pas se reproduire régulièrement (en particulier, les coûts non récurrents tels la course aux procurations et les changements au sein de la direction et les questions connexes encourus au sein de l’entité juridique canadienne de la Société qui ne donne pas lieu à des recouvrements d’impôt, et les changements de taux d’impôt entraînant la réévaluation d’actifs et de passifs d’impôt différé).

Périodes de trois mois

closes les Périodes de douze mois

closes les (en millions de dollars, à moins d’indication

contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Bénéfice avant l’impôt sur le résultat 55,5 152,0 471,2 514,1 564,2 Ajustements pour tenir compte des

éléments suivants : Coûts (recouvrements de coûts) de

restructuration et autres coûts

connexes à des acquisitions 88,2 (4,3 ) 120,6 (5,3 ) 45,8 Coût lié à l’accroissement de la juste valeur

des stocks comptabilisé dans le cadre de

l’acquisition des activités de Hanes 35,4 — 35,4 — — Reprise de perte de valeur des

immobilisations incorporelles,

déduction faite des réductions de

valeur — — — — (40,8 ) Profits nets sur l’assurance — — — — (77,3 ) Profit sur une cession-bail — — — — (25,0 ) Coûts liés à la course aux procurations,

aux changements au sein de la

direction et à des questions connexes 0,6 0,4 2,8 82,7 6,3 Commission d’engagement sur la facilité de

crédit-relais — — 9,3 — — Charges d’intérêts nettes engagées à l’égard

de l’émission d’obligations avant la

clôture de l’opération visant Hanes 2,9 — 2,9 — — Profit sur le remboursement de la dette,

après déduction des frais de

remboursement anticipé de dette (3,5 ) — (3,5 ) — — Bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté 179,1 148,1 638,7 591,5 473,2 Charge d’impôt sur le résultat 4,3 19,7 77,3 113,2 30,6 Ajustements pour tenir compte des

éléments suivants : (Charge) recouvrement d’impôt lié(e) aux

ajustements qui précèdent 11,8 (0,4 ) 13,9 (0,5 ) (10,0 ) Incidence des modifications des taux

d’impôt de la Barbade sur la

réévaluation des actifs et des passifs

d’impôt différé — 0,6 — (10,9 ) — Avantage lié au crédit d’impôt étranger1) 9,5 — 9,5 — — Charge d’impôt sur le résultat ajustée 25,6 19,9 100,7 101,8 20,6 Taux d’impôt effectif moyen2) 7,7 % 13,0 % 16,4 % 22,0 % 5,4 % Taux d’impôt effectif ajusté3) 14,3 % 13,4 % 15,8 % 17,2 % 4,4 %

1) L’avantage lié au crédit d’impôt étranger se rapporte aux pertes imposables de Hanes qui limitaient auparavant sa capacité à bénéficier des crédits pour impôt étrangers provenant des inclusions étrangères réputées. Après l’acquisition, Hanes pourra utiliser les crédits pour impôt étranger générés le dernier jour de l’année d’imposition. Par conséquent, l’avantage lié au crédit d’impôt étranger pour l’exercice 2025 complet a été comptabilisé dans la période d’un mois suivant l’acquisition.

2) Le taux d’impôt effectif moyen correspond à la charge d’impôt sur le résultat divisée par le bénéfice avant l’impôt sur le résultat.

3) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond à la charge d’impôt sur le résultat ajustée divisée par le bénéfice avant l’impôt sur le résultat ajusté.

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté (qui exclut les activités abandonnées) correspond au bénéfice brut excluant l’incidence d’un nouvel ajustement résultant de l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisée dans le cadre de l’acquisition de Hanes. Le bénéfice brut ajusté exclut également l’incidence des profits nets sur l’assurance et l’incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits de la Société, selon le cas. Conformément à l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, les stocks acquis doivent être comptabilisés et évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition. Cette évaluation de la juste valeur des stocks de produits en cours et de produits finis (fondée sur les prix de vente estimés dans le cours normal des activités, diminués de la somme des coûts d’achèvement de la production des stocks, des coûts de vente et d’une marge raisonnable pour les efforts d’achèvement et de vente) a entraîné une augmentation de la valeur comptable historique des stocks de Hanes comptabilisée dans la répartition du prix d’acquisition. Le montant ainsi obtenu est ensuite comptabilisé à titre d’augmentation du coût des marchandises vendues dans les mois suivant l’acquisition, à mesure que les marchandises issues de ces stocks sont vendues. Le délai de rotation des stocks devrait être d’environ huit mois. Par conséquent, cet ajustement ne devrait pas se reproduire au-delà d’un an. La marge brute ajustée reflète donc l’incidence sur le coût des ventes du coût historique des stocks de Hanes figurant dans ses livres comptables qui ont été vendus au cours de la période considérée. La Société estime que cet ajustement améliore la comparabilité en supprimant l’incidence ponctuelle de la comptabilité d’acquisition sur la marge brute, procurant ainsi aux investisseurs une vision cohérente de la performance par rapport aux périodes précédentes, dans la mesure où l’accroissement de la valeur des stocks n’est pas représentatif des activités en cours. La marge brute ajustée correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les ventes nettes. La direction utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance de la Société d’une période à l’autre, sans tenir compte de l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisée dans le cadre de l’acquisition de Hanes décrit ci-dessus. La Société exclut cet élément parce qu’il influence la comparabilité des résultats financiers et pourrait fausser l’analyse des tendances relativement à son rendement commercial. La Société croit aussi que la présentation du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée est utile, puisqu’elle aide la direction et les investisseurs à saisir les tendances sous-jacentes à ses activités en ce qui concerne l’efficacité avec laquelle la Société utilise la main-d’œuvre et les matériaux pour fabriquer des biens destinés à ses clients, qui pourraient autrement être rendus imperceptibles par l’incidence des profits nets sur l’assurance comptabilisés au cours d’exercices précédents. Ces mesures n’ayant pas de sens normalisé aux termes des IFRS, il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

Périodes de trois mois

closes les Périodes de douze mois

closes les (en millions de dollars, à moins d’indication

contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Bénéfice brut 312,0 253,0 1 129,9 1 003,7 880,1 Ajustements pour tenir compte des éléments

suivants : Profits nets sur l’assurance — — — — (3,1 ) Coût lié à l’accroissement de la juste valeur

des stocks comptabilisé dans le cadre de

l’acquisition des activités de Hanes 35,4 — 35,4 — – Bénéfice brut ajusté 347,4 253,0 1 165,3 1 003,7 877,0 Ventes nettes 1 078,5 821,5 3 619,2 3 270,6 3 195,9 Marge brute 28,9 % 30,8 % 31,2 % 30,7 % 27,5 % Marge brute ajustée1) 32,2 % 30,8 % 32,2 % 30,7 % 27,4 %

1) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les ventes.

Charges de vente et charges générales et administratives ajustées et charges de vente et charges générales et administratives ajustées en pourcentage des ventes nettes

Les charges de vente et charges générales et administratives ajustées (qui excluent les activités abandonnées) correspondent aux charges de vente et charges générales et administratives excluant l’incidence des coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes. La Société utilise les charges de vente et charges générales et administratives ajustées et les charges de vente et charges générales et administratives ajustées en pourcentage des ventes nettes (qui excluent les activités abandonnées) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, sans tenir compte des variations liées à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. La Société estime que la présentation des charges de vente et charges générales et administratives ajustées et des charges de vente et charges générales et administratives ajustées en pourcentage des ventes nettes est utile, puisqu’elle aide les investisseurs à saisir les tendances sous-jacentes à ses activités qui pourraient autrement être rendues imperceptibles par les coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes qui, de l’avis de la Société, sont de nature inhabituelle et non récurrente. Ces mesures n’ayant pas de sens normalisé aux termes des IFRS, il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

Périodes de trois mois

closes les Périodes de douze mois

closes les (en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Charges de vente et charges générales et

administratives 125,0 78,3 389,4 390,8 330,4 Ajustement pour tenir compte de l’élément

suivant : Coûts liés à la course aux procurations, aux

changements au sein de la direction et à

des questions connexes (0,6 ) (0,4 ) (2,8 ) (82,7 ) (6,3 ) Charges de vente et charges générales et

administratives ajustées 124,4 77,9 386,6 308,1 324,1 Charges de vente et charges générales et

administratives en pourcentage des ventes

nettes 11,6 % 9,5 % 10,8 % 11,9 % 10,3 % Charges de vente et charges générales et

administratives ajustées en pourcentage

des ventes nettes1) 11,5 % 9,5 % 10,7 % 9,4 % 10,1 %

1) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond aux charges de vente et charges générales et administratives ajustées divisées par les ventes nettes.

Bénéfice opérationnel ajusté et marge opérationnelle ajustée

Le bénéfice opérationnel ajusté (qui exclut les activités abandonnées) correspond au bénéfice opérationnel avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions et exclut la perte de valeur (reprise de perte de valeur) des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance, le profit sur une cession-bail, les coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes et le coût lié à l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisé dans le cadre de l’acquisition des activités de Hanes. La direction utilise le bénéfice opérationnel ajusté et la marge opérationnelle ajustée pour mesurer la performance de la Société au niveau du bénéfice opérationnel, car elle croit qu’ils donnent une meilleure indication de sa performance opérationnelle et facilitent la comparaison entre les périodes de présentation de l’information financière, sans tenir compte des variations liées à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments du calcul parce qu’ils influencent la comparabilité des résultats opérationnels et pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relatives au rendement de son bénéfice opérationnel et de sa marge opérationnelle. La Société estime que la présentation du bénéfice opérationnel ajusté et de la marge opérationnelle ajustée est utile, puisqu’elle aide les investisseurs à saisir les tendances sous-jacentes à ses activités en ce qui concerne l’efficacité avec laquelle la Société génère des profits à partir de ses activités principales, qui pourraient autrement être rendues imperceptibles par l’incidence des éléments notés ci-dessus susceptibles de varier d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Ces mesures n’ayant pas de sens normalisé aux termes des IFRS, il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

Périodes de trois mois

closes les Périodes de douze mois

closes les (en millions de dollars, à moins d’indication

contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Bénéfice opérationnel 98,7 179,0 619,9 618,2 643,9 Ajustements pour tenir compte des éléments

suivants : Coûts (recouvrements de coûts) de

restructuration et autres coûts connexes

à des acquisitions 88,2 (4,3 ) 120,6 (5,3 ) 45,8 Perte de valeur (reprise de perte de valeur)

des immobilisations incorporelles,

déduction faite des réductions de valeur — — — — (40,8 ) Coût lié à l’accroissement de la juste valeur

des stocks comptabilisé dans le cadre de

l’acquisition des activités de Hanes 35,4 — 35,4 — — Profit sur une cession-bail — — — — (25,0 ) Profits nets sur l’assurance — — — — (77,3 ) Coûts liés à la course aux procurations, aux

changements au sein de la direction et à

des questions connexes 0,6 0,4 2,8 82,7 6,3 Bénéfice opérationnel ajusté 222,9 175,1 778,7 695,6 552,9 Marge opérationnelle 9,2 % 21,8 % 17,1 % 18,9 % 20,1 % Marge opérationnelle ajustée1) 20,7 % 21,3 % 21,5 % 21,3 % 17,3 %

1) Ratio non conforme aux PCGR. Il correspond au bénéfice opérationnel ajusté divisé par les ventes nettes.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté (qui exclut les activités abandonnées) correspond au bénéfice net lié aux activités poursuivies avant les charges financières nettes, l’impôt sur le résultat et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, et ne tient pas compte de l’incidence des coûts de restructuration et des autres coûts connexes à des acquisitions. Le BAIIA ajusté exclut aussi la perte de valeur (reprise de perte de valeur) des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance, le profit sur une cession-bail, les coûts liés à la course aux procurations, aux changements au sein de la direction et à des questions connexes et le coût lié à l’accroissement de la juste valeur des stocks comptabilisé dans le cadre de l’acquisition des activités de Hanes. La direction se sert du BAIIA ajusté, entre autres mesures, pour faciliter la comparaison de la rentabilité de ses activités de manière cohérente d’une période à l’autre et pour permettre une meilleure compréhension des facteurs et des tendances marquant ses activités. La Société croit aussi que cette mesure est couramment utilisée par les investisseurs et les analystes pour évaluer la rentabilité et la structure de coûts des entreprises du secteur ainsi que pour mesurer la capacité d’une entreprise à assurer le service de la dette et à s’acquitter d’autres obligations de paiement, ou en tant qu’instrument d’évaluation courant. La Société ne tient pas compte de la dotation aux amortissements, qui n’entraîne pas de décaissement de par sa nature et peut varier considérablement selon les méthodes comptables utilisées ou des facteurs non liés aux activités opérationnelles. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Cette mesure n’ayant pas de sens normalisé aux termes des IFRS, il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

Périodes de trois mois closes les Périodes de douze mois

closes les (en millions de dollars) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 51,2 132,3 393,9 400,9 533,6 Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration et

autres coûts connexes à des acquisitions 88,2 (4,3 ) 120,6 (5,3 ) 45,8 Perte de valeur (reprise de perte de valeur) des

immobilisations incorporelles, déduction faite des

réductions de valeur — — — — (40,8 ) Profit sur une cession-bail — — (25,0 ) Profits nets sur l’assurance — — — — (77,3 ) Coût lié à l’accroissement de la juste valeur des stocks

comptabilisé dans le cadre de l’acquisition des activités

de Hanes 35,4 — 35,4 — — Coûts liés à la course aux procurations, aux

changements au sein de la direction et à des

questions connexes 0,6 0,4 2,8 82,7 6,3 Amortissements des immobilisations corporelles et

incorporelles 42,5 33,3 147,6 138,2 121,6 Charges financières, montant net 43,2 26,9 148,7 104,2 79,7 Charge d’impôt sur le résultat 4,3 19,7 77,3 113,2 30,6 BAIIA ajusté 265,4 208,3 926,3 833,9 674,5



Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement pour les activités poursuivies et abandonnées, à l’exclusion des flux de trésorerie liés aux acquisitions d’entreprises. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles constituent un indicateur important de la solidité et de la situation de trésorerie de l’entreprise et il s’agit d’une mesure clé utilisée par la direction en matière de gestion du capital, car elle indique les flux de trésorerie disponibles, une fois les dépenses d’investissement effectuées, afin de rembourser la dette, de poursuivre les acquisitions d’entreprises et/ou de redistribuer à ses actionnaires. La direction croit que les flux de trésorerie disponibles permettent également aux investisseurs d’apprécier les liquidités dont dispose la Société pour assurer le service de la dette, pour financer des acquisitions et pour verser des dividendes. De plus, les flux de trésorerie disponibles sont une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les analystes afin d’évaluer une entreprise et ses éléments d’actif sous-jacents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises. En cas de vente de HAA, le produit net de cette cession devra être affecté au remboursement de la nouvelle facilité de prêt à terme conformément à ses modalités.

Périodes de trois mois closes les Périodes de douze mois

closes les (en millions de dollars) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 336,4 210,5 606,3 501,4 546,6 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (155,0 ) (2,8 ) (236,0 ) (112,1 ) (154,9 ) Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant : Flux de trésorerie liés aux acquisitions d’entreprises 122,7 — 122,7 — — Flux de trésorerie disponibles1) 304,1 207,7 493,0 389,3 391,7

1) Les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées n’ont pas été séparés. Par conséquent, les flux de trésorerie présentés comprennent les résultats des activités poursuivies et des activités abandonnées.

Total de la dette et dette nette

Le total de la dette est défini comme la somme de la dette bancaire, de la dette à long terme (incluant la partie courante), de la composante de change des instruments financiers dérivés liée au montant nominal du swap de devises et des obligations locatives (incluant la partie courante ainsi que les obligations locatives comprises dans des passifs détenus en vue de la vente), alors que la dette nette correspond au total de la dette duquel sont déduits la trésorerie et les équivalents de trésorerie (incluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie compris dans des actifs détenus en vue de la vente). La Société estime que le total de la dette et la dette nette constituent des indicateurs importants pour la direction et les investisseurs afin d’évaluer la situation financière et les liquidités de la Société et de mesurer son levier financier. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Dette à long terme (y compris la partie courante) 4 313,7 1 535,9 985,0 Dette bancaire — — — Composante de change des instruments financiers dérivés sur des billets non

garantis de premier rang en dollars canadiens (37,4 ) 14,1 — Obligations locatives (y compris la partie courante) 314,5 117,4 98,1 Obligations locatives (y compris la partie courante) comprises dans les

passifs détenus en vue de la vente 121,3 — — Total de la dette 4 712,1 1 667,4 1 083,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (284,5 ) (98,8 ) (89,6 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie compris dans les actifs détenus en

vue de la vente (10,5 ) — — Dette nette 4 417,1 1 568,6 993,5



Ratio de levier financier de la dette nette

La Société définit le ratio de levier financier de la dette nette comme étant le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs; ces mesures sont toutes des mesures non conformes aux PCGR. Le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs reflète les acquisitions effectuées pendant la période comme si elles avaient eu lieu au début de cette période, y compris celles liées à des activités poursuivies ou abandonnées. La Société a actuellement établi un ratio cible de levier financier de la dette nette qui équivaut à 1,5 à 2,5 fois le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs. À la clôture de l’acquisition de HanesBrands, le ratio de levier financier de la dette nette de la Société dépassait la fourchette cible établie et, en conséquence, la Société a suspendu les rachats d’actions et prévoit les reprendre lorsque son ratio de levier financier de la dette nette se rapprochera du point médian de la fourchette cible. Le ratio de levier financier de la dette nette sert à évaluer le levier financier de la Société et est utilisé par la direction dans ses décisions à l’égard de la structure du capital de la Société, y compris la stratégie de financement (incluant les remboursements de dette), et des acquisitions et dessaisissements d’entreprises. La Société croit que certains investisseurs et analystes utilisent le ratio de levier financier de la dette nette pour mesurer le levier financier de la Société, y compris sa capacité à rembourser la dette contractée. Le ratio de levier financier de la dette nette de la Société diffère du ratio de la dette nette au BAIIA, qui est un engagement que renferment nos conventions relatives aux prêts et aux effets. Par conséquent, la Société estime qu’il s’agit d’une mesure supplémentaire utile. Cette mesure n’a pas de sens normalisé aux termes des IFRS et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises.

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 BAIIA ajusté des douze derniers mois consécutifs (excluant les activités

abandonnées) 926,3 833,8 674,5 Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant : Acquisitions d’entreprises2) 564,8 — — BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs 1 491,1 833,8 674,5 Dette nette 4 417,1 1 568,6 993,4 Ratio de levier financier de la dette nette1) 3,0 1,9 1,5

1) Au 28 décembre 2025, le ratio de la dette nette au BAIIA de la Société aux fins de ses prêts à terme et de sa facilité de crédit renouvelable était de 3,4x et aux fins des billets émis sur le marché des placements privés aux États-Unis, il était de 3,1x. Se reporter à la section 8.2 du rapport de gestion annuel de la Société.

2) Comprend le BAIIA ajusté de Hanes pour la période commençant le 30 décembre 2024 et se terminant le 30 novembre 2025 (y compris HAA), et le BAIIA ajusté lié aux activités de HAA (qui étaient classées comme des activités abandonnées à la date d’acquisition) pour la période commençant le 1er décembre 2025 et se terminant le 28 décembre 2025. Le BAIIA ajusté de Hanes et de HAA diffère à certains égards de la définition du BAIIA ajusté de la Société tel qu’il est présenté dans le rapport de gestion. Le BAIIA ajusté de Hanes (y compris HAA) a été calculé à partir du BAIIA précédemment déclaré par Hanes (à l’exclusion des ajustements effectués par HanesBrands afin d’aligner la présentation dans ses documents publics sur la définition utilisée dans sa convention de crédit de l’époque), et est ajusté pour le rendre conforme aux normes IFRS et aux méthodes comptables de Gildan. Il rend compte, sur une base pro forma, de l’incidence de la répartition du prix d’acquisition pour l'acquisition de HanesBrands, y compris des ajustements de juste valeur déterminés à titre provisoire et de l’incidence de la réduction de la rémunération et des honoraires des administrateurs résultant des indemnités de départ postérieures à l’acquisition.

Rendement de l’actif net moyen ajusté

La Société définit le rendement de l’actif net moyen ajusté (« RAN ajusté ») comme étant le ratio du rendement sur l’actif net moyen ajusté pour les cinq derniers trimestres. Le rendement correspond au bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies, en excluant les charges financières nettes et l’amortissement des immobilisations incorporelles (en excluant les logiciels) déduction faite des recouvrements d’impôt y afférents. La moyenne est calculée comme la somme des cinq derniers trimestres divisée par cinq. L’actif net moyen ajusté correspond à la somme du total des actifs moyens, en excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie moyens, le montant net moyen de l’impôt sur le résultat différé, les actifs moyens détenus en vue de la vente et le cumul moyen des amortissements des immobilisations incorporelles en excluant les logiciels, moins le total moyen des passifs courants en excluant la partie courante des obligations locatives et les passifs moyens détenus en vue de la vente. L’actif net moyen ajusté et le rendement sont des mesures non conformes aux PCGR qui servent de composantes du RAN ajusté. La Société utilise le RAN ajusté en tant qu’indicateur de performance pour mesurer l’efficacité de son capital investi. La Société croit que le RAN ajusté est utile pour les investisseurs en tant que mesure de la performance et de l’efficacité de l’utilisation du capital que fait la Société. Le RAN ajusté n’est pas une mesure de la performance financière conforme aux IFRS et il est donc possible qu’il soit défini et calculé différemment par d’autres entreprises.

(en millions de dollars) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Total de l’actif moyen 5 232,9 3 672,4 3 565,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie moyens (131,5 ) (89,7 ) (97,0 ) Impôt différé moyen, montant net (20,9 ) (22,4 ) (11,4 ) Actifs moyens détenus en vue de la vente (191,9 ) — — Amortissement cumulatif moyen des immobilisations incorporelles, en excluant les logiciels 290,6 280,0 304,7 Total des passifs courants moyens, en excluant la partie courante des

obligations locatives et de la dette et les passifs détenus en vue de la vente (709,0 ) (476,7 ) (432,7 ) Actif net moyen ajusté 4 470,2 3 363,6 3 329,3 Périodes de douze mois closes les (en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 538,0 489,7 452,6 Charges financières nettes (impôts de néant pour les trois exercices)1) 140,0 104,2 79,7 Amortissement des immobilisations incorporelles, en excluant les logiciels,

montant net (impôts de néant pour les trois exercices) 11,3 8,1 8,3 Rendement 689,3 602,0 540,6 Rendement de l’actif net moyen ajusté (RAN ajusté) 15,4 % 17,9 % 16,2 %

1) Représente les charges financières nettes, moins les commissions d’engagement sur la facilité de crédit-relais, les charges d’intérêts nettes engagées à l’égard de l’émission d’obligations avant la clôture de l’opération visant Hanes et le profit sur le remboursement de la dette, après déduction des frais de remboursement anticipé de dette.



Fonds de roulement

Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR que la Société définit comme étant les actifs courants diminués des passifs courants, excluant les actifs et les passifs détenus en vue de la vente. La direction estime que le fonds de roulement, en plus des autres mesures financières traditionnelles établies en conformité avec les IFRS, fournit de l’information qui est utile pour comprendre la situation financière de la Société. L’utilisation du fonds de roulement a pour but de présenter aux lecteurs la situation de la Société du point de vue de la direction en interprétant les tendances importantes et les activités qui influent sur la situation de trésorerie et la situation financière à court terme de la Société, notamment sa capacité à s’acquitter de ses passifs à court terme lorsqu’ils deviennent exigibles. Cette mesure n’est pas comparable aux mesures ayant un nom semblable utilisées par d’autres sociétés.

(en millions de dollars) 28 décembre

2025 29 décembre

2024 31 décembre

2023 Trésorerie et équivalents de trésorerie 284,5 98,8 89,6 Créances clients 955,7 542,4 412,5 Stocks 2 370,2 1 110,6 1 089,4 Charges payées d’avance, acomptes et autres actifs courants 140,3 107,0 96,0 Créditeurs et charges à payer (1 264,2 ) (490,1 ) (408,3 ) Impôt sur le résultat à payer (80,8 ) (29,7 ) (1,6 ) Partie courante des obligations locatives (59,8 ) (17,7 ) (14,2 ) Partie courante de la dette à long terme (450,0 ) (300,0 ) (300,0 ) Fonds de roulement 1 895,9 1 021,3 963,4



Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent entre autres de l’information sur nos objectifs et sur les stratégies visant à atteindre ces objectifs, de même que de l’information sur nos opinions, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions, incluant notamment les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse concernant nos prévisions pour l’exercice 2026 et le premier trimestre de 2026 (incluant, selon le cas, nos attentes relatives aux ventes nettes provenant des activités poursuivies, aux marges opérationnelles ajustées, aux dépenses d’investissement, au bénéfice dilué par action ajusté et aux flux de trésorerie disponibles) sous la rubrique « Perspectives pour 2026 », nos objectifs triennaux pour la période 2026-2028 (notamment les attentes relatives aux ventes nettes et au bénéfice dilué par action ajusté) sous la rubrique « Perspectives pour 2026 », la performance financière attendue des activités australiennes de HanesBrands (qui ont été classées comme détenues en vue de la vente et présentées à titre d’activités abandonnées) pour 2026, notamment en ce qui concerne les ventes nettes et le bénéfice dilué par action, les avantages attendus de l’acquisition de HanesBrands (y compris les synergies de coûts annualisées attendues et le calendrier de réalisation de ces synergies ainsi que les coûts de restructuration uniques connexes), la mise à jour sur le processus d’intégration de HanesBrands (y compris en ce qui concerne les plans de la Société visant la fermeture de certaines installations au début de 2026 et la réaffectation des volumes de production et de distribution), la construction et l’aménagement de la deuxième usine de textile de la Société au sein du complexe au Bangladesh (y compris le calendrier et les dépenses connexes) notre processus de vente de HAA, notre plan de désendettement et la réduction prévue de notre ratio de levier financier de la dette nette au BAIIA ajusté et les futurs retours de capitaux aux actionnaires, y compris en ce qui concerne les dividendes et les rachats d’actions. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », ou « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement de nos attentes. Ces énoncés ne constituent pas des garanties quant aux performances ou événements futurs, et le lecteur est avisé de ne pas se fier à l’un ou l’autre de ces énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à consulter les documents publics déposés par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), ainsi que les risques décrits aux sections « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion le plus récent pour une analyse des divers facteurs pouvant influencer les résultats futurs de Gildan. Les facteurs significatifs et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment ceux qui sont traités et présentés dans les documents publics déposés par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC, la réalisation des avantages et des synergies anticipés de l’opération et le calendrier et l’importance de ceux-ci et le succès des plans d’intégration et le temps nécessaire pour intégrer avec succès l’entreprise issue du regroupement. Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de Gildan au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l’égard de la performance ou des résultats futurs exprimés, expressément ou implicitement, dans le présent communiqué de presse. Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront, notamment que tout processus de vente engagé par Gildan concernant HAA aboutira à la conclusion de l’opération, que toute opération sera réalisée ou que Gildan réalisera tout ou partie des avantages escomptés de cette opération. Toute opération ayant trait aux activités de HAA sera soumise à l’approbation de notre conseil d’administration. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué de presse ont été établis en date du 26 février 2026 et nous ne nous engageons nullement à les actualiser publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements qui y sont prévus pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment :

les changements des conditions économiques, financières ou géopolitiques générales à l’échelle mondiale ou sur un ou plusieurs des marchés que nous desservons;

notre capacité à mettre à exécution nos stratégies et nos plans de croissance, y compris notre aptitude à mettre en service l’expansion de la capacité prévue;

notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions et réaliser les synergies et les bénéfices attendus (y compris en ce qui concerne l’acquisition de HanesBrands;

l’intensité de la concurrence et notre capacité à la soutenir efficacement;

notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de clients d’envergure, y compris notre plus important distributeur;

le fait que nos clients ne soient pas dans l’obligation de passer un minimum de commandes fermes;

notre capacité à prévoir, identifier et réagir à l’évolution des préférences des consommateurs et des tendances de consommation;

notre capacité à gérer efficacement le niveau de notre production et de nos stocks en fonction des fluctuations de la demande des consommateurs;

les fluctuations et la volatilité, par rapport aux niveaux actuels, des cours des matières premières et des produits énergétiques entrant dans la fabrication et le transport de nos produits;

notre dépendance à l’égard de fournisseurs clés et notre capacité à maintenir un approvisionnement ininterrompu en matières premières, en matières intermédiaires et en produits finis;

le succès de nos programmes de marketing, de promotions et d’innovation;

notre niveau d’endettement et ses conséquences potentielles sur notre entreprise et nos activités;

l’impact des risques liés aux conditions météorologiques, au climat politique et socioéconomique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies, aux pandémies et aux endémies, propres aux pays où nous exerçons nos activités ou dans lesquels nous vendons nos produits ou auprès desquels nous nous approvisionnons;

la perturbation des activités de fabrication et de distribution causée par des facteurs tels que des enjeux opérationnels, des perturbations au niveau des fonctions logistiques de transport, des conflits de travail, l’instabilité politique ou sociale, les événements liés au climat, les catastrophes naturelles, les épidémies et les pandémies et d’autres événements défavorables imprévus;

la conformité à la réglementation en matière de commerce international, de concurrence, de fiscalité, d’environnement, de santé et de sécurité au travail, de responsabilité de produits, d’emploi, de brevets et de marques de commerce, de gouvernance et de valeurs mobilières, de licences et de permis, de protection de la vie privée, de faillite, de lutte anticorruption, ou de toutes autres lois ou réglementation en vigueur dans les territoires où nous exerçons nos activités;

l’imposition de mesures correctives commerciales, la conformité aux règlements en matière de droits et tarifs et les modifications qui y sont apportées, les lois et accords sur le commerce international, les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et les programmes de préférences commerciales sur lesquels compte actuellement la Société pour exercer ses activités de fabrication ou pour l’application des mesures de protection qui en découlent;

l’incidence, y compris les répercussions économiques plus générales, des tarifs imposés par l’administration américaine et des mesures de représailles adoptées par d’autres gouvernements, ou l’imposition de nouvelles restrictions ou interdictions visant l’exportation ou l’importation de biens entre les pays;

l’élimination des subventions gouvernementales et des crédits dont nous bénéficions actuellement, et la non-matérialisation des nouvelles subventions et des nouveaux crédits attendus;

les facteurs ou circonstances qui pourraient faire grimper notre taux d’impôt effectif, dont le résultat de vérifications fiscales ou la modification de lois ou de traités fiscaux applicables;

des modifications à la réglementation en matière d’environnement et de santé et sécurité et le non-respect de celle-ci;

les conséquences des changements climatiques mondiaux sur nos activités;

l’évolution ou le risque de violation des lois et règlements sur la sécurité des produits de consommation;

les changements relatifs à nos relations de travail avec nos employés ou aux lois et réglementations sur l’emploi au Canada comme à l’étranger;

notre dépendance à l’égard des gestionnaires clés et notre capacité à attirer et/ou à retenir du personnel clé;

une mauvaise presse à la suite de violations réelles, présumées ou perçues, par la Société ou l’un de ses sous-traitants, des droits de la personne, des lois du travail et environnementales ou des normes du travail internationales, ou pour des pratiques de travail ou toutes autres pratiques commerciales contraires à l’éthique;

notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle;

notre capacité à protéger la force et la réputation de nos marques;

les problèmes opérationnels liés à nos systèmes d’information ou à ceux de nos fournisseurs de services découlant de pannes de systèmes, de virus, d’une atteinte à la sécurité et à la cybersécurité, de désastres, de perturbations découlant de la mise à jour ou de l’intégration de systèmes;

une atteinte réelle ou perçue à la sécurité des données;

l’évolution rapide de l’intelligence artificielle;

les modifications des méthodes et des estimations comptables;

l’exposition aux risques découlant des instruments financiers, dont le risque de crédit lié aux créances clients et à d’autres instruments financiers, le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux d’intérêt, de même que les risques liés aux prix des marchandises.

Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de la Société au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l’égard de la performance ou des résultats futurs exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence que les opérations ou les éléments non récurrents ou inhabituels annoncés ou qui se produiront après la formulation des énoncés pourraient avoir sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l’incidence des cessions et des acquisitions d’entreprises ou d’autres transactions commerciales, des dépréciations d’actifs, des pertes de valeur d’actifs ou d’autres charges annoncées ou qui sont constatées après la formulation des énoncés prospectifs. L’incidence financière de ces opérations et d’éléments non récurrents ou inhabituels peut se révéler complexe et dépend des faits propres à chacun d’eux.

Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction relativement à la performance financière future de la Société et ils risquent de ne pas convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué ont été établis en date de ce dernier et nous ne nous engageons nullement à les actualiser publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes et de la lingerie vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes, des décorateurs, des détaillants ou des plateformes de commerce électronique, ainsi qu’à des entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. Gildan commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GoldToe®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform®, Bonds®, ainsi que Champion®, qui fait l’objet d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute sa chaîne d’approvisionnement conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de Gildan. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente principale, cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales

(514) 744-8511

jhayem@gildan.com



Relations avec les médias :

Jonathan Binder

Directeur, communications corporatives

(336) 519-6330

communications@gildan.com











LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars US) – non audité

28 décembre 29 décembre 2025 2024 Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 284 458 $ 98 799 $ Créances clients 955 670 542 359 Stocks 2 370 165 1 110 562 Charges payées d’avance, acomptes et autres actifs courants 140 271 106 964 Actifs détenus en vue de la vente 959 313 — Total des actifs courants 4 709 877 1 858 684 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1 467 719 1 173 240 Actifs au titre de droits d’utilisation 234 752 95 568 Immobilisations incorporelles 3 021 414 253 319 Goodwill 868 848 271 677 Impôt sur le résultat différé 22 952 21 800 Autres actifs non courants 139 675 40 834 Total des actifs non courants 5 755 360 1 856 438 Total des actifs 10 465 237 $ 3 715 122 $ Passifs courants Créditeurs et charges à payer 1 264 210 $ 490 073 $ Impôt sur le résultat à payer 80 764 29 668 Partie courante des obligations locatives 59 759 17 749 Partie courante de la dette à long terme 450 000 300 000 Passifs détenus en vue de la vente 380 923 — Total des passifs courants 2 235 656 837 490 Passifs non courants Dette à long terme 3 863 680 1 235 870 Obligations locatives 254 742 99 671 Impôt sur le résultat différé 401 097 28 630 Obligations au titre des avantages du personnel 118 409 37 667 Autres passifs non courants 29 432 19 143 Total des passifs non courants 4 667 360 1 420 981 Total des passifs 6 903 016 2 258 471 Capitaux propres Capital social 2 299 475 268 557 Surplus d’apport 112 775 69 920 Résultats non distribués 1 170 259 1 118 201 Cumul des autres éléments du résultat global (20 288 ) (27 ) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 3 562 221 1 456 651 Total des passifs et des capitaux propres 10 465 237 $ 3 715 122 $







LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars US, sauf les données par action) – non audité

Trimestres clos les Exercices clos les 28 décembre

2025 29 décembre

2024 28 décembre

2025 29 décembre

2024 Ventes nettes 1 078 493 $ 821 520 $ 3 619 236 $ 3 270 590 $ Coût des ventes 766 535 568 533 2 489 369 2 266 911 Bénéfice brut 311 958 252 987 1 129 867 1 003 679 Charges de vente et charges générales et administratives 125 031 78 296 389 351 390 769 Coûts (recouvrements de coûts) de restructuration et

autres coûts connexes à des acquisitions 88 234 (4 291 ) 120 578 (5 329 ) Bénéfice opérationnel 98 693 178 982 619 938 618 239 Charges financières, montant net 43 182 26 939 148 746 104 154 Bénéfice avant l’impôt sur le résultat 55 511 152 043 471 192 514 085 Charge d’impôt sur le résultat 4 342 19 725 77 257 113 220 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 51 169 132 318 393 935 400 865 Bénéfice lié aux activités abandonnées, déduction faite de

l’impôt 4 944 — 4 944 — Bénéfice net 56 113 132 318 398 879 400 865 Autres éléments du résultat global, après déduction de

l’impôt sur le résultat connexe Couvertures de flux de trésorerie (13 620 ) (955 ) (37 156 ) (13 677 ) (Perte actuarielle) gain actuariel sur les obligations au

titre des avantages du personnel (2 429 ) (817 ) (2 429 ) (817 ) Écarts de conversion 16 895 — 16 895 — 846 (1 772 ) (22 690 ) (14 494 ) Résultat global 56 959 $ 130 546 $ 376 189 $ 386 371 $ Bénéfice par action Bénéfice de base par action Activités poursuivies 0,32 $ 0,86 $ 2,57 $ 2,46 $ Activités abandonnées 0,04 — 0,04 — Total 0,35 $ 0,86 $ 2,61 $ 2,46 $ Bénéfice dilué par action Activités poursuivies 0,32 $ 0,86 $ 2,57 $ 2,46 $ Activités abandonnées 0,04 — 0,04 — Total 0,35 $ 0,86 $ 2,61 $ 2,46 $





