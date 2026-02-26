Kapitalforeningen SDG Invest - Årsrapport

Årsrapport 2025
Resultatet af foreningens drift i 2025:
|Afdeling
|Resultat t.kr.
|Formue t.kr.
|Afkast
|Bæredygtige Globale Aktier akk.
|6.197
|462.763
|0,63%
|Bæredygtige Globale Aktier udl.
|-12
|140
|-
|Bæredygtige Globale Aktier udl. 2
|-1.163
|357.837
|0,89%
|Bæredygtige Obligationer
|2.299
|98.224
|2,43%
Bestyrelsen har idag godkendt regnskabet. Regnskabet er vedhæftet denne meddelelse.
Henvendelser kan rettes til undertegnede på telefon 29 45 13 30.
Med venlig hilsen
Stockrate Forvaltning A/S
Marianne Skou Moltsen, direktør
Vedhæftet fil