Kapitalforeningen SDG Invest - Årsrapport

Årsrapport 2025

Resultatet af foreningens drift i 2025:

AfdelingResultat t.kr.Formue t.kr.Afkast
Bæredygtige Globale Aktier akk.6.197462.7630,63%
Bæredygtige Globale Aktier udl.-12140-
Bæredygtige Globale Aktier udl. 2-1.163357.8370,89%
Bæredygtige Obligationer2.29998.2242,43%

Bestyrelsen har idag godkendt regnskabet. Regnskabet er vedhæftet denne meddelelse.

Henvendelser kan rettes til undertegnede på telefon 29 45 13 30.

Med venlig hilsen


Stockrate Forvaltning A/S

Marianne Skou Moltsen, direktør

