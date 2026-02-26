|Til
Nasdaq Copenhagen A/S
|Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
26. februar 2026
Selskabsmeddelelse nummer 17/2026
Ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S
Realkredit Danmark A/S afholder ordinær generalforsamling den 16. marts 2026, kl. 13.00 på adressen Bernstorffsgade 40, 1577 København V med følgende dagsorden:
- Forelæggelse af årsrapport 2025 til godkendelse
- Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
- Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Forslag til ændring af Realkredit Danmarks vedtægter for udvidelse af antallet af direktionsmedlemmer
- Forelæggelse af Remuneration Policy 2026 og Remuneration Report 2025
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af finansiel revisor
- Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Helle Meineche, tlf.: +45 21 55 87 42
