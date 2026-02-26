Til

Nasdaq Copenhagen A/S Direktionen

Bernstorffsgade 40

1577 København V

www.rd.dk







Telefon 7012 5300











26. februar 2026

Selskabsmeddelelse nummer 17/2026

Ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S

Realkredit Danmark A/S afholder ordinær generalforsamling den 16. marts 2026, kl. 13.00 på adressen Bernstorffsgade 40, 1577 København V med følgende dagsorden:

Forelæggelse af årsrapport 2025 til godkendelse Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Forslag til ændring af Realkredit Danmarks vedtægter for udvidelse af antallet af direktionsmedlemmer Forelæggelse af Remuneration Policy 2026 og Remuneration Report 2025 Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af finansiel revisor Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer





Direktionen









Eventuel henvendelse kan rettes til Helle Meineche, tlf.: +45 21 55 87 42

Vedhæftet fil