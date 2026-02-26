Midland débute un levé géophysique de polarisation provoquée sur son projet Caniapisc Au

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un levé géophysique au sol de polarisation provoquée (« PP ») sur son projet Caniapisc Au, dans les régions d’Eeyou Istchee Baie James et Caniapiscau. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 315 droits exclusifs d’exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 159 kilomètres carrés.

Faits saillants :

Les programmes d’exploration de 2025 ont permis avec succès d’identifier plusieurs blocs aurifères, avec une valeur maximale de 24,5 g/t Au obtenue sur un échantillon de bloc choisi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025) ;

(voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025) Début d’un levé géophysique au sol de PP de 24 kilomètres linéaires couvrant une partie du sud du projet, où plusieurs blocs minéralisés furent identifiés en 2025.

Le levé géophysique de 24 kilomètres linéaires de PP va couvrir le lac au nord des anomalies d’or dans les tills (voir le communiqué de presse de Midland daté du 20 mai 2025) dans la partie sud du projet, et s’étendra vers le nord pour couvrir des blocs aurifères identifiés en 2025 (voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et 28 octobre 2025). Les objectifs de ce premier levé PP par Midland sont de générer des cibles d’explorations ainsi que d’obtenir plus d’informations sur le substratum rocheux en prévision du prochain programme d’exploration estivale. Les programmes d’exploration en préparation comprennent un programme de prospection et de cartographie géologique, un levé d’échantillons de sols pour compléter la couverture du projet, ainsi qu’un levé LiDAR aéroporté. Du décapage mécanique estival ainsi qu’un levé géophysique au sol sont présentement en évaluation.

Projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscau et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d’Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d’exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d’échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d’or. Les résultats de cinq (5) échantillons de tills de 2025 permettent de confirmer les anomalies historiques en or (voir le communiqué de presse de Midland daté du 20 mai 2025).

Les programmes d’exploration 2025 sur le projet Caniapisc Au comprenaient de la cartographie géologique, de la prospection, de l’échantillonnage de sol, ainsi qu’un levé géophysique magnétique et électromagnétique. Ces programmes ont permis d’identifier avec succès plusieurs blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) dans un rayon de 2 kilomètres en amont glaciaire des anomalies aurifères dans les tills, ou 16 échantillons choisis ont donné des valeurs supérieures à 2,0 g/t Au, incluant un échantillon qui a donné 24,5 g/t Au (voir les communiqués de presse de Midland daté du 9 septembre et 28 octobre 2025). Bien que les blocs soient principalement observés jusqu’à présent dans la zone du projet, un affleurement d’amphibolite dans la partie sud-ouest du projet a donné une valeur de 0,56 g/t Au en échantillon choisi (voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025). Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 2001 kilomètres linéaires couvrant le projet Caniapisc Au a été complété et les données finales sont en train d’être évaluées pour mieux comprendre le contexte géologique et structural du projet.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations rencontrées aux gîtes et aux anciennes mines mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland mentionnés dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

