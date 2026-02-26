OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.2.2026 KLO 15.00, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman uuden ohjelmakauden

OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN OHJELMAKAUSI 2026-2029

Oma Säästöpankki Oyj:n (”Yhtiö” tai ”OmaSp”) hallitus on päättänyt jatkaa helmikuussa 2024 perustettua henkilöstön osakesäästöohjelmaa (”ESSP-ohjelma”). Uuden ohjelmakauden yksityiskohdat vastaavat aiempia ohjelmakausia.

ESSP-ohjelma tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden sijoittaa osa säännöllisestä palkastaan Yhtiön osakkeisiin. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Yhtiön osakkeita Yhtiö pyrkii yhdistämään osakkeenomistajien ja työntekijöiden tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös tukea työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista sekä Yhtiön yrityskulttuuria ja johtamismallia.

ESSP-ohjelma koostuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on 12 kuukauden säästöjakso ja sitä seuraava noin kahden vuoden mittainen omistusjakso.

ESSP-ohjelmassa työntekijät säästävät osan palkastaan, ja säästöillä merkitään Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita (”säästöosakkeet”) kaksi kertaa vuodessa Yhtiön osavuosikatsausten yhteydessä järjestämissä suunnatuissa osakeanneissa. Tarkoituksena on, että osakkeita tarjotaan merkittäväksi osakeanneissa 10 prosentin alennuksella.

Suorituskriteerien täyttymisestä riippuen osallistujilla on mahdollisuus saada yksi ilmainen lisäosake (brutto) kahta tai yhtä säästöosaketta kohden. Jos suorituskriteerejä ei saavuteta, osallistujat saavat yhden lisäosakkeen kolmea säästöosaketta kohden. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää pääsääntöisesti työsuhteen jatkumista ja säästöosakkeiden pitämistä omistuksessa 31.3.2029 päättyvän omistusjakson ajan. Kolmas säästökausi alkaa 1.4.2026 ja päättyy 31.3.2027.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson päättymisen jälkeen osittain osakkeina ja rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöosakkeet ja lisäosakkeet ovat Oma Säästöpankki Oyj:n tavallisia osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoihin.

Tiettyjen riskinottoa edellyttävissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden osalta palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan lainsäädännön mukaan viivästetysti siten, että lisäosakkeet maksetaan osallistujille omistusjakson päättymisen jälkeen noin neljän vuoden kuluessa viidessä erässä. Tällöin palkkioerän maksamista seuraa yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin osallistuja ei voi luovuttaa palkkiona maksettuja osakkeita.

Ohjelmakaudella 2026–2029 ESSP-ohjelmaa tarjotaan noin 610 työntekijälle, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.

Kolmannen ohjelmakauden perusteella maksettavien lisäosakkeiden bruttoarvo on yhteensä enintään noin 1 900 000 euroa, joka, laskettuna osakekurssilla 13,25 euroa ja sillä oletuksella, että säästöosakkeita on tarjottu 10 prosentin alennuksella, vastaa yhteensä enintään noin 134 000 Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Lisäosakkeiden lopullinen arvo riippuu osallistujien määrästä, osallistujien hankkimien säästöosakkeiden määrästä sekä suorituskriteerien täyttymisestä.

