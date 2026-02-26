La qualité est sans compromis : Wendy's Canada lance un nouveau sandwich au poulet croustillant pour moins de 4 $

FAITS FRAIS :

Le menu de valeur Choix de qualité de longue date de Wendy’s MD Canada offre une gamme d’options à moins de 4 $, parfaites pour le grignotage, les repas et les envies de dernier moment.

Canada offre une gamme d’options à moins de 4 $, parfaites pour le grignotage, les repas et les envies de dernier moment. Cette semaine, Wendy's Canada lance un nouveau sandwich au poulet croustillant dans son menu Choix de qualité, disponible à tout moment de la journée (oui, même au déjeuner!).

Cette nouvelle offre de valeur renforce l’engagement durable de Wendy’s à assurer la qualité et la valeur connues et attendues des Canadiens à l’égard de cette marque.





BURLINGTON, Ontario, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wendy’sMD Canada élargit son menu de valeur Choix de qualité avec un nouveau sandwich audacieux au poulet croustillant, disponible pour moins de 4 $, toute la journée, tous les jours. Fait de poulet 100 % canadien, tendre et juteux au centre, savoureux et croustillant à l’extérieur, le nouveau sandwich offre la qualité connue de Wendy’s à un prix qui répond aux envies de tous les jours.

La valeur est depuis toujours au cœur de Wendy’s Canada. Le sandwich au poulet croustillant renforce l’engagement de longue date de la marque à proposer des aliments enviables à un prix équitable, prouvant que qualité et abordabilité peuvent, et doivent, aller de pair.

« Chez Wendy’s, la valeur a toujours exclu ronger sur les coûts. Elle signifie proposer les plats de qualité du menu auxquels se fient les Canadiens à un prix qui a du sens, a déclaré John Mulvihill, Vice-président directeur général de Wendy’s Canada. Avec le sandwich au poulet croustillant, nous proposons aux amateurs exactement ce qu’ils demandaient : saveur audacieuses, ingrédients de qualité supérieure, et valeur réelle, disponible à tout moment de la journée. Cette innovation reflète ce qui a fait de Wendy's un chef de file dans l’industrie de la restauration rapide au Canada depuis plus de 50 ans. »

Wendy’s est un chef de file en matière de poulet

Depuis longtemps, Wendy's Canada est un chef de l’innovation en matière de poulet. De ses sandwichs au poulet classique et épicé à ses pépites de poulet croustillantes, lanières de poulet, et innovations en matière de trempettes, Wendy's a toujours suivi les dernières tendances en matière de poulet, toutes faites de poulet 100 % canadien. Le nouveau sandwich au poulet croustillant ajoute une autre option enviable à la gamme toujours croissante des plats au poulet de Wendy’s.

L’importance des Choix de qualité et de la valeur

Lancé à l’origine en 1989, le menu de valeur de Wendy’s a constitué une première dans l’industrie, et le menu Choix de qualité poursuit aujourd’hui cet héritage au Canada. La gamme comprend un large éventail de plats à moins de 4 $, du nouveau sandwich au poulet croustillant et des six pépites de poulet croustillantes au hamburger fromage bacon junior et au hamburger fromage cheddar. Les mordus peuvent également acheter le dessert emblématique FrostyMD, la poutine, le bien connu chili de Wendy's et ses wraps au même prix.

« Nous savons que les consommateurs veulent avoir des choix et des repas créés pour eux, a dit M. Mulvihill. Le menu de valeur Choix de qualité offre aux amateurs de Wendy’s davantage de possibilités d’apprécier une grande valeur en même temps que nos offres emblématiques et de durée limitée à tout moment de la journée, que ce soit au déjeuner, au dîner, ou pour satisfaire les envies de la soirée ou pour grignoter. »

Au-delà du menu Choix de qualité, Wendy’s Canada continue à assurer la value par le biais de :

Promotions et offres de combo de durée limitée.

Exclusivités numériques et offres dans l’appli qui récompensent les clients fidèles de Wendy’s*.

Partenariats avec des fournisseurs locaux pour apporter aux consommateurs canadiens les ingrédients les plus frais.

Un réseau grandissant de restaurants dans les communautés canadiennes, rendant Wendy’s accessible et commode.

Wendy’s Canada vise toujours la procuration de repas de qualité à des prix concurrentiels parce que la valeur ne se limite pas au prix. Elle concerne la confiance à chaque bouchée.

À PROPOS DE WENDY’S

L’entreprise Wendy’s Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7000 restaurants à l’échelle mondiale. Fondée en 1969, Wendy’s s’est engagée à offrir à sa clientèle des aliments frais, reconnus pour leur qualité et soigneusement cuisinés pour vous, par le biais d’un menu alléchant comprenant des hamburgers carrés préparés sur commande à partir de bœuf frais**, ainsi que des favoris des clients, comme le sandwich au poulet épicé et les pépites au poulet, le Baconator® et le dessert Frosty®. Wendy’s soutient la Dave Thomas Foundation for Adoption, créée par son fondateur, qui vise à augmenter considérablement le nombre d’adoptions des enfants en attente dans le système de placement en famille d’accueil en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Wendy’s, visitez www.wendys.com/fr-ca . Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/fr ca/franchising . Suivez Wendy’s sur X , Instagram et Facebook .

*Dans les restaurants Wendy’s participants au Canada, jusqu’à épuisement des stocks.

**Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis et en Alaska, au Canada, au Mexique, à Puerto Rico, au Royaume-Uni et dans d’autres marchés internationaux sélectionnés.

Pour de plus amples renseignements

Marcy McMillan

Marcy_McMillan@wendys.com

Cameron Burgess

Cameron.Burgess@omc.com