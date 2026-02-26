La movilidad corporativa digital se convierte en la norma para el 79 % de las empresas, según Holafly for Business

DUBLÍN, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante mucho tiempo, el cuidado de los empleados en los viajes de negocios se centró en lo esencial visible: vuelos correctamente reservados, hoteles cercanos a las reuniones y pólizas de seguro archivadas “por si acaso”. Todo lo demás quedaba a cargo del viajero para gestionar durante el viaje.

Sin embargo, a medida que el trabajo se ha vuelto más móvil, la forma en que las empresas apoyan a sus empleados en el extranjero se está ampliando, y el acceso digital se está convirtiendo cada vez más en parte de esa conversación. Datos recientes del Holafly Global eSIM & Travel Report muestran que el 79 % de las empresas ahora proporcionan algún tipo de acceso digital a los empleados que viajan internacionalmente.

Viajar por trabajo hoy en día a menudo significa llegar a un país nuevo y encontrarse inmediatamente con la expectativa de navegar sistemas desconocidos: transporte, mapas, pagos, aplicaciones de autenticación, cambios de última hora y solicitudes urgentes desde la oficina central. Cuando el acceso móvil falla, el impacto va más allá de la productividad. Genera estrés, incertidumbre y una sensación de falta de apoyo justo en el momento en que los empleados están más expuestos.

Por eso, la conversación está cambiando: estar conectado en el extranjero ya no se trata solo de asistir a reuniones en línea, sino de sentirse seguro, autónomo y respaldado. Permite a los empleados orientarse hasta el hotel, contactar soporte cuando los planes cambian, gestionar gastos, acceder a herramientas de la empresa y mantenerse conectados tanto con el trabajo como con sus redes personales.

Estos momentos moldean la sensación de apoyo mucho más que cualquier política escrita. Casi ocho de cada diez viajeros de negocios afirman que contar con acceso a internet confiable es muy importante al viajar, no por conveniencia, sino porque permite que su jornada laboral continúe sin interrupciones.

Holafly for Business está ayudando a las organizaciones a ir más allá de las políticas de viaje rutinarias y a desarrollar una infraestructura pensada para cómo viajan y trabajan las personas hoy, con servicio al cliente 24/7 en más de 18 idiomas, una herramienta de gestión unificada y planes mensuales que evitan cargos inesperados, con cobertura en más de 160 destinos.

“Proporcionar acceso digital en el extranjero se ha vuelto rutinario para muchas empresas”, dijo Alex Bryszkowski, vicepresidente de Holafly for Business. “Lo que está cambiando ahora es la expectativa detrás de ello. Las personas no solo quieren acceso; quieren moverse, trabajar y decidir libremente, sin fricciones ni esfuerzos ocultos, dondequiera que su trabajo los lleve”.

Organizaciones como Volvo, Nike, Idealista, Puma y Airbnb están replanteando cómo apoyan a sus equipos móviles, considerando el acceso digital en el extranjero como parte de la experiencia general del empleado y no solo como un complemento técnico. A medida que las empresas continúan refinando su enfoque sobre bienestar, flexibilidad y trabajo global, el acceso digital en el extranjero se convierte en una señal silenciosa pero poderosa. Esperamos que puedas moverte con libertad, y nos aseguraremos de que cuentes con el apoyo necesario mientras lo haces.

