ניידות ארגונית דיגיטלית הופכת לנורמה ב-79% מהחברות, לפי Holafly for Business





דבלין, אירלנד, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- במשך זמן רב, טיפול בעובדים בתחום נסיעות עסקים התמקד בדברים החיוניים הנראים לעין: טיסות שהוזמנו כהלכה, מלונות קרובים לפגישות, פוליסות ביטוח שהוגשו "למקרה הצורך". כל השאר נותר לנוסע לסדר בדרך.

אבל ככל שהעבודה הפכה ניידת יותר, האופן שבו חברות תומכות בעובדים בחו"ל מתרחב, וגישה דיגיטלית היא חלק הולך וגובר משיחה זו. תובנות אחרונות מדו"ח ה-eSIM והנסיעות הגלובלי של Holafly מראות ש-79% מהחברות מספקות כיום צורה כלשהי של גישה דיגיטלית לעובדים הנוסעים לחו"ל.

נסיעות עבודה כיום פירושן לעתים קרובות נחיתה במדינה חדשה ומצפים מיידית לנווט במערכות לא מוכרות: תחבורה, מפות, תשלומים, אפליקציות אימות, שינויים של הרגע האחרון ובקשות דחופות מהבית. כאשר גישה למובייל נכשלת, ההשפעה חורגת מעבר לפרודוקטיביות. זה יוצר לחץ, אי ודאות ותחושה של חוסר תמיכה בדיוק ברגע שבו העובדים חשופים ביותר.

זו הסיבה שהשיח משתנה, וחיבור לחו"ל כבר לא רק עניין של להישאר אונליין לפגישות, אלא של תחושה בטוחה, אוטונומית ומטופלת. זה מאפשר לעובדים למצוא את דרכם למלון, ליצור קשר עם התמיכה כאשר תוכניות משתנות, לנהל הוצאות, לגשת לכלי החברה ולהישאר מחוברים לרשתות עבודה ואישיות כאחד.

רגעים אלה מעצבים את תחושת העובדים הנתמכים הרבה יותר מכל מדיניות כתובה. כמעט שמונה מתוך עשרה מטיילים עסקיים אומרים שגישה אמינה לאינטרנט חשובה מאוד כשהם נוסעים, לא בגלל שזה נוח, אלא בגלל שזה מאפשר ליום העבודה שלהם להימשך ללא הפרעה.

Holafly for Business מסייעת לארגונים להתקדם מעבר למדיניות נסיעות שגרתיות ולעבור לתשתית מוכוונת מטרה, המתוכננת סביב האופן שבו אנשים נוסעים ועובדים בפועל כיום, עם שירות לקוחות 24/7 ביותר מ-18 שפות, כלי ניהול מאוחד ותוכניות חודשיות כדי למנוע חיובים בלתי צפויים וכיסוי ביותר מ-160 יעדים.

"מתן גישה דיגיטלית בחו"ל הפך לשגרה עבור חברות רבות", אמר אלכס ברישקובסקי (Alex Bryszkowski), סמנכ"ל Holafly for Business. "מה שמשתנה כעת הוא הציפייה שמאחורי זה. אנשים לא רק רוצים גישה, הם רוצים לנוע, לעבוד ולהחליט בחופשיות, ללא חיכוכים או מאמץ נסתר, לאן שלא לוקחת אותם עבודתם".

ארגונים כמו וולוו, נייקי, Idealista, פומה ו-Airbnb חושבים מחדש על האופן שבו הם תומכים בצוותים ניידים, ומתייחסים לגישה דיגיטלית בחו"ל כחלק מחוויית העובד הרחבה יותר ולא כתוספת טכנית. ככל שחברות ממשיכות לחדד את גישתן לרווחה, גמישות ועבודה גלובלית, גישה דיגיטלית בחו"ל מתגלה כאות שקט אך עוצמתי: אנו מצפים שתתקדמו, ואנחנו נוודא שתקבלו תמיכה כשתעשו זאת.

אודות Holafly

Holafly היא המובילה העולמית בכרטיסי eSIM למטיילים, המציעה כיסוי ביותר מ-200 יעדים. עם דירוג מצוין של 4.6/5 ב-Trustpilot ויותר מ-15 מיליון משתמשים מרוצים, היא הפכה לבחירת ה-eSIM המועדפת על מטיילים בינלאומיים. חבילת הגלישה ללא הגבלה שלה מבטיחה שקט נפשי בכל מקום בעולם.

