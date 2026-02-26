オラフライ・フォー・ビジネス、最新の調査結果を発表：デジタルファーストのコーポレートモビリティが79％の企業で標準化

ダブリン発, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 長らく、出張における従業員ケアでは、目に見える基本事項に重点が置かれてきた。それらは、適切に予約されたフライト、会議場所に近いホテル、「万一に備えて」手配された保険などである。 それ以外のすべてのことは、出張者が自分で解決するしかなかった。

しかし、仕事のモバイル化が進むにつれ、企業が海外勤務者を支援する方法は拡大しており、デジタルアクセスがその中でますます重要な要素となっている。 オラフライ (Holafly) のグローバルeSIM＆トラベルレポートの最新の知見によると、現在79％の企業が海外出張者向けに何らかの形でデジタルアクセスを提供している。

今日の出張では、新たな国に到着すると、直ちに不慣れなシステムへの対応を迫られることがよくある。交通機関、地図、決済、認証アプリの操作や、直前の変更、本国会社からの緊急の依頼などへの対応のためである。 モバイルアクセスが機能しない場合、その影響は生産性だけにとどまらない。 その場合、従業員が最も危険に晒されているまさにその瞬間に、ストレスや不確実性、孤立感の原因になる。

こうした理由から前提が変わりつつある。海外でインターネット接続を維持することは、もはや会議のためだけではなく、安全で自律的であり、かつ支援されていると感じられることに主眼が移っている。 インターネット接続を利用できることで、従業員はホテルへの道順を確認し、予定変更時にサポートに連絡し、経費を管理し、会社のツールにアクセスし、仕事と個人の両ネットワークとのつながりを維持することが可能となる。

このような瞬間こそ、従業員はいかなる書面の規定よりもはるかに手厚い支援を感じられるのである。 出張者の8割近くが、信頼できるインターネット接続は出張時に非常に重要だと回答している。その理由は便利だからではなく、業務を中断なく継続できるためである。

オラフライ・フォー・ビジネス (Holafly for Business) は、組織が従来の定型的な出張方針から脱却し、現代の実際の出張・業務形態を中心に設計された目的志向のインフラへと移行するのを支援している。同サービスは、18言語以上での1日24時間年中無休のカスタマーサービス、統合管理ツール、予想外の費用を回避するための月額プランを提供し、160以上の目的地に対応している。

「海外でのデジタルアクセスの提供は、多くの企業で定着しています」と、ホラフライ・フォー・ビジネス担当VPのアレックス・ブリシュコフスキ (Alex Bryszkowski) は述べている。 「今変化していることは、それに何を期待するかです。 人々は単なるアクセスを求めているのではなく、出張先がどこであれ、摩擦や隠れた努力なしに、自由に移動し、仕事し、決断することを望んでいるのです」

ボルボ (Volvo)、ナイキ (Nike)、イデアリスタ(Idealista)、プーマ (Puma)、エアビーアンドビー (Airbnb) といった企業は、モバイルチームへの支援方法を再考し、海外でのデジタルアクセスを技術的な拡張機能ではなく、広範な従業員体験の一部として位置づけている。 企業が従業員のウェルビーイング、柔軟性、グローバルワークへのアプローチを改善し続ける中、海外でのデジタルアクセスは、控えめでありながら強力なメッセージとして浮上している。そのメッセージとは、私たちはあなたが移動することを予想しており、移動時には確実にサポートを提供する、というものである。

オラフライについて

オラフライは旅行者向けeSIMの世界的リーダーであり、200以上の目的地でサービスを提供している。 トラストパイロット (Trustpilot) で4.5/5という抜群の評価を得ており、1,500万人以上のユーザーから支持される、海外旅行者が選好するeSIMサービスとなった。 同社の無制限データは、世界中どこでも安心して利用できる。

