Holafly for Business 보고서: 기업의 79%, 디지털 중심의 기업 출장 유형이 새로운 표준으로 자리잡아

더블린, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 오랫동안 출장 업무에 있어 직원 지원은 눈에 보이는 기본적인 요소에 집중되어 왔다. 항공편이 정확히 예약되어 있는지, 호텔이 회의 장소와 가까운지, 그리고 ‘만일의 상황’을 대비한 보험이 준비되어 있는지 등이 주요 관심사였다. 그 외의 부분은 대부분 출장자 몫이었기에 현지에서 스스로 해결해야 했던 게 일반적이다.

하지만 업무 환경이 점점 더 모바일 중심으로 변화하면서, 기업이 해외에서 직원을 지원하는 방식도 확대되고 있으며, 디지털 접근성은 이제 중요한 요소로 자리 잡고 있다. Holafly Global eSIM & Travel Report에 따르면, 현재 기업의 79%가 해외 출장 직원에게 어떤 형태로든 디지털 접근 수단을 제공하고 있는 것으로 나타났다.

오늘날의 출장은 새로운 국가에 도착하자마자 익숙하지 않은 시스템을 즉시 이용해야 하는 상황을 의미하는 경우가 많다. 교통, 지도, 결제, 인증 앱, 갑작스러운 일정 변경, 그리고 본사에서 오는 긴급 요청까지 모두 즉각적으로 대응해야 한다. 이때 모바일 연결이 원활하지 않으면 단순히 생산성 저하에 그치지 않는다. 이는 스트레스와 불확실성을 초래하고, 직원이 가장 취약한 순간에 충분한 지원을 받지 못하고 있다는 느낌을 갖게 만든다.

이 때문에 해외에서의 연결성에 대한 인식도 변화하고 있으며, 이제 연결 상태를 유지하는 것은 단순히 회의를 위한 온라인 접속을 넘어 직원이 안전하고 자율적이며 충분한 지원을 받고 있다고 느끼게 하는 중요한 요소가 되고 있다. 이를 통해 직원들은 호텔까지 이동 경로를 찾고, 일정이 변경될 경우 지원을 요청하며, 비용을 관리하고, 회사 시스템에 접근하고, 업무 및 개인 네트워크와 계속 연결 상태를 유지할 수 있다.

이러한 순간들은 어떤 공식 정책보다도 직원이 얼마나 지원받고 있다고 느끼는지를 크게 좌우한다. 출장자의 약 80%는 출장 중 안정적인 인터넷 연결이 매우 중요하다고 응답했으며, 이는 단순한 편의성 때문이 아니라 업무를 중단 없이 이어갈 수 있도록 하기 때문이다.

Holafly for Business는 조직이 기존의 획일적인 출장 정책을 넘어, 실제 직원들의 출장 및 업무 방식에 맞춘 목적 중심 인프라를 구축할 수 있도록 지원하고 있다. 이 서비스는 18개 이상의 언어로 제공되는 24시간 고객 지원, 통합 관리 도구, 예상치 못한 요금 발생을 방지하기 위한 월별 요금제, 그리고 160개 이상의 국가 및 지역에서의 네트워크 지원을 제공한다.

Holafly for Business의 부사장 알렉스 브리슈코프스키(Alex Bryszkowski)는 “해외에서 디지털 접근성을 제공하는 것은 이제 많은 기업에서 일상적인 일이 되었다”고 말했다. 그는 이어 “지금 변화하고 있는 것은 그 이면에 있는 기대 수준이다. 사람들은 단순한 접속을 넘어, 업무로 인해 어디를 가든 불편함이나 숨겨진 노력 없이 자유롭게 이동하고, 일하고, 의사결정을 할 수 있기를 원한다”고 덧붙였다.

Volvo, Nike, Idealista, Puma, Airbnb와 같은 기업들은 모바일 근무 팀을 지원하는 방식을 재검토하고 있으며, 해외에서의 디지털 접근성을 단순한 기술적 기능이 아니라 전반적인 직원 경험의 일부로 인식하고 있다. 기업들이 직원 복지, 유연성, 글로벌 근무 환경을 지속적으로 발전시키는 가운데, 해외에서의 디지털 접근성은 점점 더 중요한 의미를 지닌 신호로 자리 잡고 있다. 즉, 기업이 직원에게 이동을 기대하는 만큼, 그 과정에서 충분한 지원을 제공하겠다는 의지를 보여주는 조용하지만 강력한 메시지로 부상하고 있다.

