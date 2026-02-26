Mobiliti korporat berasaskan digital menjadi norma bagi 79% syarikat, menurut Holafly for Business

DUBLIN, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sejak sekian lama, penjagaan pekerja dalam perjalanan perniagaan tertumpu kepada keperluan asas yang ketara: tiket penerbangan ditempah dengan tepat, hotel berdekatan lokasi mesyuarat, serta polisi insurans yang difailkan sebagai “langkah berjaga-jaga.” Segala urusan lain adalah tanggungjawab pengembara untuk diuruskan sepanjang perjalanan.

Namun, apabila kerja menjadi semakin mudah alih, bentuk sokongan syarikat terhadap pekerja di luar negara turut berkembang, dan akses digital semakin menjadi sebahagian daripada perbincangan tersebut. Cerapan terkini daripada Holafly Global eSIM & Travel Report menunjukkan bahawa 79% syarikat kini menyediakan bentuk akses digital tertentu untuk pekerja yang melakukan perjalanan antarabangsa.

Perjalanan perniagaan hari ini sering bermakna tiba di negara baharu dan terus perlu menavigasi sistem yang tidak dikenali: pengangkutan, peta, pembayaran, aplikasi pengesahan, perubahan saat akhir dan permintaan mendesak dari tanah air. Apabila akses mudah alih terganggu, kesannya melangkaui sekadar produktiviti. Situasi ini menimbulkan tekanan, rasa tidak pasti, serta perasaan tidak mendapat sokongan tepat pada saat pekerja paling terdedah.

Inilah sebabnya perbincangan kini semakin berubah — berada di luar negara bukan lagi sekadar memastikan talian mesyuarat berjalan lancar, tetapi tentang rasa selamat, berdikari dan disokong. Ia membolehkan pekerja mencari jalan ke hotel, menghubungi sokongan apabila rancangan berubah, mengurus perbelanjaan, mengakses alat syarikat dan kekal berhubung dengan rangkaian kerja serta peribadi.

Detik-detik seperti ini menentukan rasa sokongan pekerja jauh melebihi mana-mana polisi bertulis. Hampir lapan daripada sepuluh pengembara perniagaan menyatakan bahawa akses internet yang boleh dipercayai sangat penting ketika mereka melakukan perjalanan — bukan kerana ia sekadar memudahkan, tetapi kerana ia memastikan hari kerja mereka boleh diteruskan tanpa gangguan.

Holafly for Business membantu organisasi melangkaui polisi perjalanan rutin dan menuju ke arah infrastruktur berasaskan tujuan, direka mengikut cara orang benar-benar bekerja dan bergerak hari ini, dengan khidmat pelanggan 24/7 dalam lebih 18 bahasa, alat pengurusan bersepadu serta pelan bulanan untuk mengelakkan caj tidak dijangka dan liputan di lebih 160 destinasi.

“Menyediakan akses digital di luar negara telah menjadi rutin bagi banyak syarikat,” kata Alex Bryszkowski, Naib Presiden Holafly for Business. “Apa yang berubah kini ialah jangkaan di sebaliknya. Orang ramai bukan sekadar mahukan akses, mereka mahu bergerak, bekerja dan membuat keputusan dengan bebas, tanpa halangan atau usaha tersembunyi, di mana sahaja kerja membawa mereka.”

Organisasi seperti Volvo, Nike, Idealista, Puma dan Airbnb sedang menilai semula cara mereka menyokong pasukan mudah alih, dengan menganggap akses digital di luar negara sebagai sebahagian daripada pengalaman pekerja yang lebih luas dan bukannya tambahan teknikal semata-mata. Ketika syarikat terus memperhalusi pendekatan terhadap kesejahteraan, fleksibiliti dan kerja global, akses digital di luar negara muncul sebagai isyarat senyap tetapi berkuasa: kami menjangkakan anda akan bergerak, dan kami akan pastikan anda disokong apabila anda berbuat demikian.

Perihal Holafly

