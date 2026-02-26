Holafly for Business 报告：数字优先的企业差旅模式已成为 79% 公司的常态

都柏林, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 长期以来，商务差旅中的员工关怀聚焦于显而易见的基础事项：航班预订无误、酒店邻近会议地点、保险单据妥善归档“以备不时之需”。 其余事宜则由出差人员在旅途中自行处理。

随着工作模式日益移动化，企业为海外员工提供支持的方式也在不断扩展，数字网络连接正逐渐成为重要议题。 Holafly《全球 eSIM 与差旅报告》(Global eSIM & Travel Report) 最新洞察显示，79% 的企业现已为国际差旅员工提供某种形式的数字网络连接。

如今的商务差旅往往意味着落地异国后，就必须立即应对陌生的系统：交通、地图、支付、身份验证应用程序、临时变更以及来自国内的紧急需求。 当移动网络连接中断时，其影响远不止于工作效率。 它会在员工最脆弱的时刻引发压力、不确定性和孤立无援之感。

正因如此，企业对这一议题的认知正在发生转变。在国外保持连接，不再只是为了能顺利参加会议，更关乎员工的安全感、自主性与被关怀感。 稳定的连接帮助员工顺利抵达酒店，在计划变更时联系支持团队，管理费用，访问公司工具，并同时保持与工作和个人社交圈的联系。

这些时刻对员工感受到的支持程度的影响，远超过任何书面政策。 近八成商务出差人士表示，可靠的网络连接在差旅中至关重要——这不仅关乎便利性，更在于它能确保工作日不受干扰地持续进行。

Holafly for Business 正助力企业突破常规差旅政策框架，构建以目标为导向的基础设施。该方案基于现代差旅与工作模式设计，覆盖全球 160 多个目的地，提供 18 种以上语言的全天候客服支持、统一管理工具以及能规避意外支出的月度套餐。

“为员工提供境外数字网络连接，已成为许多企业的常规操作，”Holafly for Business 副总裁 Alex Bryszkowski 表示。 “现在发生变化的是其背后的期望。 员工不再只满足于‘能上网’，他们希望无论因公前往何地，都能自由行动、高效工作、从容决策，全程顺畅无忧，无需额外耗费精力。”

Volvo、Nike、Idealista、Puma 和 Airbnb 等企业正在重新思考如何支持移动办公团队，将境外数字网络连接视为更广泛员工体验的一部分，而非仅仅将其视为一项技术层面的附加功能。 随着企业不断完善其对员工福祉、工作弹性及全球化办公的策略，境外数字网络连接正悄然释放出强有力的信号：我们期待你奔赴各地开展工作，并会全程为你保驾护航。

Holafly 是面向旅行者的 eSIM 全球领导者，服务覆盖超过 200 个目的地。 凭借 Trustpilot 上高达 4.5/5 的卓越评分以及超过 1,500 万用户的信赖，它已成为国际旅行者首选的 eSIM 品牌。 其无限流量套餐让用户在全球各地畅享无忧。

