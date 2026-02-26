Holafly for Business 研究顯示數碼主導的企業流動模式已在 79% 的公司中成為常態

都柏林, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 過往，企業對出差員工的照顧，大多聚焦於基本層面：航班訂位無誤、會議就近會場、保單存檔「以防萬一」。 其餘事項，統統交由員工在旅途中自行處理。

但隨著工作模式日趨流動，企業對海外員工的支援方式也隨之延伸，數碼連線能力逐漸成為不可或缺的一環。 Holafly 全球 eSIM 與旅遊報告的最新數據顯示，現時已有 79% 的公司，會為在海外出差的員工提供某種形式的數碼連線服務。

今時今日的公幹往往意味著踏足陌生國度之際，便須立刻摸索當地交通、地圖、支付、認證應用程式，應付突發變故及公司急務。 一旦流動網絡中斷，衝擊不止於降低工作效率。 在最需要依靠的關頭，這令員工壓力更大、更加茫然，更添孤軍作戰的無助感。

因此，討論重點開始轉向：海外連線不再只是為了參與會議，亦關乎員工能否感到安全自主及備受關顧。 有此連線，員工可順利抵達酒店、遇事即時求助、靈活管理開支、使用公司工具，並兼顧工作與個人聯繫。

在這些重要時刻，員工所感受到的支持，遠比任何白紙黑字的政策來得深刻。 近八成出差員工認為，在外地時擁有穩定的網絡連線非常重要，這並非單純為求方便，而是確保日常工作能不受阻礙，如常推進。

Holafly for Business 引領機構突破傳統差旅政策框架，轉而建構以目標為本的基礎配套。這套方案緊扣現今員工真實的差旅及工作模式，提供 18 種語言的 24 小時客服、統一平台管理工具以及月費計劃，有助企業避免意料之外的收費，網絡更覆蓋超過 160 個目的地。

Holafly for Business 副總裁 Alex Bryszkowski 表示：「對許多公司而言，為出差員工提供海外數碼連線已是基本操作。 如今改變的，是背後的期望。 員工所求不止於連線，而是不論身處何方工作，皆能隨心而行、從心而作、自由選擇、毫無阻礙、不費周章。」

Volvo、Nike、Idealista、Puma 及 Airbnb 等機構正重新審視其對流動團隊的支援方式，將海外數碼連線視為整體員工體驗的一環，而非僅作技術補充。 企業在提升員工福祉、提倡靈活及全球工作模式的同時，海外數碼連線正悄悄釋放出強烈訊號：我們鼓勵員工流動，並確保其在流動時獲得全面支援。

關於 Holafly

Holafly 是旅行 eSIM 的全球領導品牌，服務覆蓋超過 200 個目的地。 該公司在 Trustpilot 上榮獲卓越的 4.5/5 評分，累計超過 1,500 萬名滿意用戶，已成為國際旅客的 eSIM 首選。 Holafly 的無限數據服務，讓用戶暢行全球，安心無憂。

媒體聯絡方式：press@holafly.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6678f9ce-8ebe-4f6f-82c2-1f06039b10d0