Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 10 – 2026

til Nasdaq Copenhagen

26. februar 2026

Gennemførsel af vedtægtsbestemt omregistrering af A-aktier til B-aktier samt oplysning om ændret antal stemmerettigheder og kapital



ROCKWOOL A/S har i dag gennemført omregistreringen af 29.994 A-aktier til et tilsvarende antal B-aktier (hver af nominelt kr. 1). Omregistreringen sker i henhold til vedtægternes § 6 og på anmodning fra ejerne af de pågældende A-aktier.

Selskabets vedtægter er blevet opdateret med de deraf følgende ændringer af størrelsen af selskabets A- og B-aktiekapital. Den samlede selskabskapital er uændret. Vedtægterne kan findes på selskabets hjemmeside.

I henhold til kapitalmarkedslovens § 32 er ROCKWOOL A/S forpligtet til at offentliggøre stemmerettigheder og aktiekapitalens størrelse i tilfælde af ændringer. Efter gennemførelsen og registreringen af omregistreringen udgør ROCKWOOL A/S’ samlede antal stemmerettigheder og aktiekapital følgende:

Aktiekapital

(Nominel værdi, DKK) Antal aktier

(á DKK 1 hver) Antal stemmer A-aktier 97.646.118 97.646.118 976.461.180 B-aktier 113.959.672 113.959.672 113.959.672 Samlet 211.605.790 211.605.790 1.090.420.852

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

