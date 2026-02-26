Valetax fortalece su presencia en LATAM en Money Expo Mexico 2026 como Patrocinador Titanium

CDMX, Mexico, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Valetax, un proveedor global líder de servicios de trading, tuvo una destacada participación como Patrocinador Titanium en Money Expo Mexico 2026, celebrado los días 18 y 19 de febrero de 2026 en Centro Banamex. Reconocido como uno de los encuentros financieros más influyentes de América Latina, el evento reunió a más de 6.000 inversores, traders, profesionales fintech y líderes del sector provenientes de toda la región y otros mercados internacionales.





En el Stand No. 11, Valetax interactuó con los visitantes mediante demostraciones en vivo, conversaciones estratégicas y reuniones de colaboración. Los asistentes conocieron la tecnología de trading de nivel empresarial de la compañía, su sólida infraestructura y las herramientas diseñadas para respaldar un trading informado y responsable. El equipo también compartió perspectivas sobre la evolución de los mercados globales y explicó cómo las soluciones impulsadas por tecnología ayudan a los traders a navegar la volatilidad con mayor confianza y eficiencia.

Uno de los principales atractivos del stand fue el juego Traders Instinct, un desafío interactivo que simulaba la toma de decisiones en tiempo real utilizando gráficos en vivo. Los participantes pusieron a prueba su intuición eligiendo cuándo comprar, vender y cerrar operaciones bajo presión de tiempo, con el objetivo de maximizar ganancias y escalar posiciones en el ranking. La actividad generó una alta participación durante todo el evento y demostró el compromiso de Valetax con la combinación de educación, innovación y experiencia práctica de trading en un formato dinámico.

Representando a Valetax en la expo estuvieron el CEO Viktor Karpinsky; Ariel, Director General Regional para LATAM y Portavoz Oficial Regional; Manesh Patel, Analista Global de Mercados; y Jorge Gómez, Gerente de Desarrollo de Negocios para LATAM. Su participación reflejó la estrategia de la compañía de integrar liderazgo global con una sólida experiencia regional.





A lo largo del evento, el equipo directivo se reunió directamente con traders, socios y actores clave del sector para dialogar sobre crecimiento sostenible, operaciones transparentes y colaboración a largo plazo en América Latina. El Stand No. 11 se consolidó rápidamente como un punto de encuentro para el diálogo y la construcción de relaciones, reforzando el compromiso de la empresa con la claridad, la confiabilidad y un servicio centrado en el cliente.

Durante el evento, Valetax fue distinguida con el “Business Excellence Award 2026”, en reconocimiento a su compromiso con la integridad operativa, el avance tecnológico y la consistencia en sus estándares de servicio. Este galardón fortalece aún más la reputación de Valetax como un bróker confiable enfocado en la creación de valor a largo plazo y en entornos de trading de alto rendimiento.

“Participar como Patrocinador Titanium en Money Expo Mexico 2026 representa un hito importante en nuestra estrategia de expansión global”, afirmó el CEO Viktor Karpinsky. “América Latina representa un ecosistema financiero dinámico y en crecimiento. Nuestra presencia aquí refleja nuestro compromiso a largo plazo con la transparencia, la innovación y la construcción de alianzas de confianza que impulsen a los traders y apoyen el desarrollo sostenible”.

“América Latina es una región clave para nuestro crecimiento a largo plazo”, añadió Ariel, Director General Regional para LATAM. “Money Expo Mexico nos permitió conectar directamente con la comunidad de trading, comprender mejor las necesidades regionales y fortalecer alianzas. Nuestro enfoque continúa centrado en la tecnología, la claridad y la creación de un entorno de trading estable que respalde un crecimiento responsable y constante”.

La participación de Valetax en Money Expo Mexico 2026 forma parte de su estrategia más amplia en LATAM, centrada en la expansión regional, la educación y la excelencia en alianzas estratégicas. A medida que la compañía continúa ampliando su presencia en la región, mantiene su compromiso con el trading informado, el avance de tecnología confiable y la construcción de relaciones significativas que impulsen un éxito sostenible en los mercados globales.

Acerca de Valetax

Valetax es un bróker internacional líder que ofrece soluciones de trading multiactivo respaldadas por tecnología avanzada e infraestructura estable. Con condiciones competitivas, tipos de cuenta flexibles e integración con MetaTrader, Valetax apoya a los traders mediante operaciones seguras, ejecución confiable y atención al cliente dedicada. La empresa mantiene su enfoque en la transparencia, la innovación y la construcción de relaciones a largo plazo en los mercados financieros internacionales.



