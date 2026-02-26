Admirals Group AS 2025. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aastal vähendas klientide madalam kauplemisaktiivsus Grupi põhiturul Euroopas koos ELi klientide vastuvõtmise ajutise peatamise jätkuva mõjuga märkimisväärselt netokauplemistulu. Grupp reageeris kulude vähendamise ja tegevuse ümberkorraldamise jätkamisega:

• Kauplemistegevuse netotulu oli 17,4 miljonit eurot (2024: 38,4 miljonit eurot).

• Tegevuskulud vähenesid 18% võrra 34,8 miljoni euroni (2024: 42,4 miljonit eurot).

• Puhaskahjum oli -18,5 miljonit eurot (2024: -1,6 miljonit eurot).

• Kauplemistulu langus ületas tegevuskulude vähenemist, peegeldades klientide madalamat aktiivsust ja ELi klientide vastuvõtmise peatamise viitajaga mõju.

• Aktiivsete klientide arv oli 29 455. Kliendibaasi taastamine ja laiendamine on meie peamine fookus.

2024. aastal peatas Admirals Europe Ltd. vabatahtlikult uute ELi klientide vastuvõtmise, rakendades täiustusi pärast CySECi järelevalvemenetlust. See paus vähendas uute klientide lisandumist ning mõjutas kliendibaasi ka 2025. aastal.

Admirals taastas ELi klientide vastuvõtmise 2025. aasta märtsis. 2025. aasta teises kvartalis instentiivistati uute klientide kaasamist, keskendudes vastutustundlikule kasvule, kliendikogemusele ja nõuete täitmisele.

Edaspidi on Grupi prioriteetideks aktiivse kliendibaasi taastamine, klientide aktiveerimise ja hoidmise parandamine ning distsiplineeritud kulude juhtimise ja tugeva vastavusraamistiku säilitamine. Grupp usub, et need tegevused toetavad stabiilsema tulemuse taastumist ja pikaajalise väärtuse loomist kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2025 31.12.2024 Varad Raha ja raha ekvivalendid 34 065 41 607 Nõuded investeerimisühingutele 13 246 18 736 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 809 1 228 Laenud ja nõuded 3 536 8 315 Varud 235 665 Muud varad 1 588 2 092 Materiaalne põhivara 1 159 1 359 Kasutusõigusega vara 1 762 2 541 Immateriaalne põhivara 1 904 3 304 Varad kokku 58 304 79 847 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 596 334 Võlad ja ettemaksed 1 860 3 326 Edasilükkunud tulumaksukohustus 0 0 Allutatud võlakirjad 4 108 4 103 Rendikohustis 2 030 2 818 Kohustused kokku 8 594 10 581 Omakapital Aktsiakapital 250 250 Omaaktsiad -1 218 -456 Kohustuslik reservkapital 25 25 Realiseerimata kursivahed -1 058 30 Jaotamata kasum 51 711 69 417 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 49 710 69 266 Mittekontrolliv osalus 0 0 Omakapital kokku 49 710 69 266 Kohustused ja omakapital kokku 58 304 79 847

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2025 31.12.2024 Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 18 664 40 653 Komisjoni- ja vahendustasu tulu 1 114 1 408 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -2 538 -3 558 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 310 489 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -185 -583 Kauplemistegevuse netotulu 17 365 38 409 Muud samalaadsed intressitulud 0 947 Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil 1 428 424 Intressikulu -491 -472 Muud tulud 369 3 004 Muud kulud -892 -233 Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest -1 361 -1 016 Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 0 -444 Tööjõukulud -11 746 -13 394 Tegevuskulud -20 232 -25 412 Põhivara kulum -2 100 -2 594 Kasutusõigusega vara kulum -747 -787 (Kahjum) / Kasum enne tulumaksu -18 407 -1 568 Tulumaks -63 -24 Aruandeperioodi (kahjum) / kasum -18 470 -1 592 Muu koondkahjum: Kirjed mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse: Realiseerimata kursivahed -1 088 864 Aruandeperioodi muu koondkahjum -1 088 864 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -19 558 -728 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum -18 468 -1 592 Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum) 0 0 Aruandeaasta puhaskahjum / kasum -18 468 -1 592 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum -18 468 -728 Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum) 0 0 Aruandeaasta koondkahjum / kasum -18 468 -728 Puhaskahjum / kasum aktsia kohta -7,59 -0,65

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admirals Group AS-i juhatuse esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/

