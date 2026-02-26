Admirals Group AS 2025. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aastal vähendas klientide madalam kauplemisaktiivsus Grupi põhiturul Euroopas koos ELi klientide vastuvõtmise ajutise peatamise jätkuva mõjuga märkimisväärselt netokauplemistulu. Grupp reageeris kulude vähendamise ja tegevuse ümberkorraldamise jätkamisega:

• Kauplemistegevuse netotulu oli 17,4 miljonit eurot (2024: 38,4 miljonit eurot).

• Tegevuskulud vähenesid 18% võrra 34,8 miljoni euroni (2024: 42,4 miljonit eurot).

• Puhaskahjum oli -18,5 miljonit eurot (2024: -1,6 miljonit eurot).

• Kauplemistulu langus ületas tegevuskulude vähenemist, peegeldades klientide madalamat aktiivsust ja ELi klientide vastuvõtmise peatamise viitajaga mõju.

• Aktiivsete klientide arv oli 29 455. Kliendibaasi taastamine ja laiendamine on meie peamine fookus.

2024. aastal peatas Admirals Europe Ltd. vabatahtlikult uute ELi klientide vastuvõtmise, rakendades täiustusi pärast CySECi järelevalvemenetlust. See paus vähendas uute klientide lisandumist ning mõjutas kliendibaasi ka 2025. aastal.

Admirals taastas ELi klientide vastuvõtmise 2025. aasta märtsis. 2025. aasta teises kvartalis instentiivistati uute klientide kaasamist, keskendudes vastutustundlikule kasvule, kliendikogemusele ja nõuete täitmisele.

Edaspidi on Grupi prioriteetideks aktiivse kliendibaasi taastamine, klientide aktiveerimise ja hoidmise parandamine ning distsiplineeritud kulude juhtimise ja tugeva vastavusraamistiku säilitamine. Grupp usub, et need tegevused toetavad stabiilsema tulemuse taastumist ja pikaajalise väärtuse loomist kõigile sidusrühmadele.

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)31.12.202531.12.2024
Varad  
Raha ja raha ekvivalendid34 06541 607
Nõuded investeerimisühingutele13 24618 736
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande8091 228
Laenud ja nõuded3 5368 315
Varud235665
Muud varad1 5882 092
Materiaalne põhivara1 1591 359
Kasutusõigusega vara1 7622 541
Immateriaalne põhivara1 9043 304
Varad kokku58 30479 847
   
Kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande596334
Võlad ja ettemaksed1 8603 326
Edasilükkunud tulumaksukohustus00
Allutatud võlakirjad4 1084 103
Rendikohustis2 0302 818
Kohustused kokku8 59410 581
   
Omakapital  
Aktsiakapital250250
Omaaktsiad-1 218-456
Kohustuslik reservkapital2525
Realiseerimata kursivahed-1 05830
Jaotamata kasum51 71169 417
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku49 71069 266
Mittekontrolliv osalus00
Omakapital kokku49 71069 266
Kohustused ja omakapital kokku58 30479 847

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)31.12.202531.12.2024
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande18 66440 653
Komisjoni- ja vahendustasu tulu1 1141 408
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-2 538-3 558
Muud kauplemistegevusega seotud tulud310489
Muud kauplemistegevusega seotud kulud-185-583
Kauplemistegevuse netotulu17 36538 409
Muud samalaadsed intressitulud0947
Intressitulu efektiivse intressimäära meetodil1 428424
Intressikulu-491-472
Muud tulud3693 004
Muud kulud-892-233
Netokasum/-kahjum valuutakursi muutustest-1 361-1 016
Kahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande0-444
Tööjõukulud-11 746-13 394
Tegevuskulud-20 232-25 412
Põhivara kulum-2 100-2 594
Kasutusõigusega vara kulum-747-787
(Kahjum) / Kasum enne tulumaksu-18 407-1 568
Tulumaks-63-24
Aruandeperioodi (kahjum) / kasum-18 470-1 592
Muu koondkahjum:  
Kirjed mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Realiseerimata kursivahed-1 088864
Aruandeperioodi muu koondkahjum-1 088864
Aruandeaasta koondkahjum / kasum-19 558-728
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskahjum / kasum-18 468-1 592
Mittekontrollivale osalusele kuuluv puhaskasum (-kahjum)00
Aruandeaasta puhaskahjum / kasum-18 468-1 592
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv koondkahjum / kasum-18 468-728
Mittekontrollivale osalusele kuuluv koondkasum (-kahjum)00
Aruandeaasta koondkahjum / kasum-18 468-728
Puhaskahjum / kasum aktsia kohta-7,59-0,65

Lisainfo: 

Alexander Tsikhilov
Admirals Group AS-i juhatuse esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com 
+372 6309 300
https://www.admirals.group/

