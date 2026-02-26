Genetec redéfinit les standards de la sécurité physique d’entreprise avec Cloudlink 2210

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui Genetec Cloudlink 2210. Conçu pour des déploiements complexes, à l'échelle d'entreprise, ce nouvel appareil géré dans le cloud répond aux défis concrets auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles adoptent un modèle de gestion dans le cloud à grande échelle, notamment les coûts de stockage, la prise en charge des équipements existants qui ne peuvent pas être directement connectés au cloud, ainsi que la nécessité d’assurer un fonctionnement en local en cas de coupure de réseau. Grâce à son format empilable et montable en rack 2U, le Cloudlink 2210 permet aux grandes entreprises d'étendre leur sécurité gérée dans le cloud à des environnements critiques à haute densité, sans avoir à repenser leur infrastructure existante.

À l’instar des autres solutions de la gamme Genetec Cloudlink, le 2210 prend en charge plusieurs fonctions au sein d’un même appareil, notamment la gestion vidéo, le contrôle d’accès et l’intrusion. La consolidation de ces fonctions dans un seul appareil permet de limiter la prolifération des systèmes, de simplifier la gestion des grands environnements et de réduire les coûts opérationnels.

Contrairement aux solutions qui fragmentent les fonctions entre plusieurs systèmes propriétaires, Genetec Cloudlink 2210 repose sur une architecture ouverte qui prend en charge un large éventail d’équipements tiers tels que des caméras, des systèmes de contrôle d’accès et des centrales d’intrusion. Les organisations peuvent ainsi moderniser leurs environnements à grande échelle au sein d’un modèle unifié géré dans le cloud, conçu pour préserver leur flexibilité architecturale tout en intégrant de manière sécurisée le matériel existant, en assurant la continuité des activités et en réduisant les risques liés à la migration.

« Les entreprises ne veulent pas avoir à choisir entre innovation et stabilité opérationnelle », déclare Christian Chenard Lemire, directeur produit, solutions unifiées, Genetec Inc. « Avec Cloudlink 2210, nous redéfinissons la sécurité physique gérée dans le cloud à grande échelle en offrant aux organisations la liberté de moderniser à leur rythme, de maîtriser leurs coûts à long terme et de préserver la résilience et la continuité exigées par leurs environnements les plus critiques. »

Conçu pour évoluer avec flexibilité

Cloudlink 2210 prend en charge des centaines de dispositifs connectés par appareil et offre jusqu’à 240 To de stockage en local par unité, ce qui le rend particulièrement adapté aux déploiements à forte densité d’équipements et aux politiques de conservation de longue durée. Le Cloudlink 2210 convient idéalement aux environnements d’entreprise où la disponibilité continue et la conservation locale des données constituent des priorités opérationnelles. Sa conception limite la dépendance au stockage dans le cloud, permettant aux organisations de maîtriser leurs coûts de stockage à long terme tout en garantissant les performances et la disponibilité requises.

Une résilience pour les environnements qui ne peuvent tolérer d’interruption

Cloudlink 2210 intègre également des mécanismes de résilience au niveau matériel afin de répondre aux exigences strictes en matière de disponibilité et de conservation des données. Le stockage protégé par RAID et les composants système redondants contribuent à assurer la protection des données et la disponibilité du système d’exploitation. Les fonctions de sécurité continuent de fonctionner localement, indépendamment de la connectivité au cloud, garantissant la continuité des opérations même en cas d’interruption du réseau. Les doubles interfaces réseau assurent une redondance supplémentaire et permettent d’isoler les réseaux afin de renforcer la cybersécurité.

Une montée en charge sans refonte de l’infrastructure

Cloudlink 2210 évolue par ajout d’unités à mesure que les besoins augmentent, permettant aux organisations d’accroître le nombre de dispositifs et la capacité de stockage sans repenser leur infrastructure. La gestion centralisée dans le cloud garantit une visibilité et un contrôle continus sur l’ensemble des déploiements.

Plus de flexibilité pour les déploiements et les projets

Genetec Cloudlink 2210 s’inscrit dans l’approche plus globale de Genetec en matière de flexibilité de déploiement. Le portefeuille d’appareils gérés dans le cloud permet aux organisations d’exploiter leurs systèmes sur site, dans le cloud ou au sein d’environnements hybrides, en fonction de leurs exigences opérationnelles et réglementaires. En combinant un traitement et un stockage haute performance en local avec des opérations et une gestion centralisées dans le cloud, Cloudlink 2210 permet des déploiements évolutifs gérés dans le cloud, sans compromis sur le contrôle et les performances.

Pour les partenaires distributeurs, cette flexibilité permet de réaliser des projets plus vastes et à plus forte densité dans un cadre cohérent d’appareils gérés dans le cloud. Les intégrateurs peuvent simplifier l’installation, accélérer les calendriers de déploiement et faire évoluer les systèmes de manière prévisible en ajoutant des unités au fur et à mesure des besoins. Cette approche répond aux exigences des clients soumis à des politiques strictes de conservation des données et opérant dans des environnements hybrides combinant de manière fluide infrastructure locale et Security Center SaaS.

Disponibilité

Le Genetec Cloudlink 2210 sera présenté lors du salon ISC West sur le stand n°13062 et devrait être disponible partout dans le monde à partir de mai 2026, au travers du réseau mondial de partenaires distributeurs certifiés Genetec.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2026. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c498dde-799d-485a-89dd-4c4d46e66210/fr