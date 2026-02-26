Havila Shipping ASA: Regnskap for fjerde kvartal 2025 / Foreløpig årsregnskap for 2025

Sammendrag

Fraktinntektene var NOK 135,5 million i 4. kvartal 2025, en reduksjon på NOK 12,5 million i forhold til tilsvarende periode i fjor og en reduksjon på NOK 13,8 million sammenlignet med forrige kvartal. Gjennomsnittsraten på oppdrag og utnyttelsen i dette kvartalet er lavere enn forrige kvartal. Ett fartøy har operert i spotmarkedet i 4. kvartal med 49% utnyttelse.

Driftskostnadene var NOK 91,1 million i 4. kvartal 2025, en økning i forhold til 4. kvartal i 2024 på NOK 3,4 million og en økning i forhold til forrige kvartal på NOK 6,9 million. Økningen gjelder i hovedsak advokathonorar knyttet til saken i tingretten og anke til lagmannsretten.

Selskapet hadde et resultat før avskrivninger på NOK 52,7 million i 4. kvartal 2025, mot NOK 68,2 million i 4. kvartal 2024.

Verdijustering av selskapets gjeld utgjorde NOK -1,2 million i 4. kvartal 2025 mot NOK – 19,5 million i tilsvarende periode i 2024.

Resultat før skatt var NOK -26,2 million i 4. kvartal 2025, mot NOK 6,5 million i 4. kvartal 2024.

Rederiet hadde pr. 31.12.25 14 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 4. kvartal 2025 var på 91,0%.

Resultat for 4. kvartal 2025

Totale inntekter var NOK 143,8 million (NOK 155,9 million).

Totale driftskostnader var på NOK 91,1 million (NOK 87,7 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 52,7 million (NOK 68,2

million).

Avskrivninger var NOK 51,7 million (NOK 39,0 million).

Netto finansposter var NOK - 27,6 million (NOK - 23,4 million), hvorav verdijustering lån var NOK - 1,2 million (NOK - 19,5 million).

Resultat før skatt var NOK - 26,2 million (NOK 2,6 million).

Resultat 2025

Totale inntekter var NOK 648,0 million (NOK 585,1 million).

Totale driftskostnader var på NOK 349,9 million (NOK 324,8 million).

Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 298,0 million (NOK 260,3 million).

Avskrivninger var NOK 196,8 million (NOK 146,3 million).

Reversering av nedskrivninger var NOK 32,0 million (NOK 154,0 million).

Netto finansposter var NOK - 129,8 million (NOK - 255,7 million), hvorav verdijustering lån var NOK - 63,7 million (NOK - 249,5 million).

Resultat før skatt ble NOK 10,3 million (NOK 10,4 million).

Balanse og likviditet pr. 31.12.25

Sum omløpsmidler var NOK 318,5 million pr. 31.12.25, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 218,0 million (herav NOK 10,0 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler). Pr. 31.12.24 var sum omløpsmidler NOK 278,8, million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 147,6 million (herav NOK 9,8 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 31.12.25 NOK 248,8 million (NOK 229,6 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK - 93,1 million (NOK - 32,8 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 85,9 million (NOK - 150,6 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 1125,4 million pr. 31.12.25.

Total langsiktig gjeld i balansen var pr. 31.12.25 NOK 40,0 million.

Lån ytet fra søsterselskapet Havila Finans AS på NOK 499,6 million er pr. 31.12.25 klassifisert som kortsiktig gjeld.

Virkelig verdi av restgjelden er beregnet til NOK 123,9 million. Virkelig verdi av konverteringsretten av ikke rentebærende gjeld er beregnet til NOK 187,0 million. Resterende likviditetslån fra Havila Holding utgjør NOK 54,1 million og virkelig verdi av konverteringsretten er beregnet til NOK 140,0 million. Sammen med påløpt rente og lån fra Havila Finans AS utgjør dette kortsiktig del av langsiktig gjeld i balansen på NOK 1 004,7 million.

Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 31.12.25 NOK 623,4 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 589,7 million. All nominell rentebærende gjeld er i norske kroner.

Flåte

Havila Shipping ASA driver idag 14 fartøy,

10 PSV

- Fire eiet eksternt

- En eiet 50% og ikke konsolidert

3 Subsea

- En eiet eksternt

- En utleid på bareboat kontrakt

1 RRV (Innleid)

Årsverk

Havila Shipping ASA sysselsatte i 4. kvartal 2025 402 seilende på selskapets fartøy og fartøy på management, i tillegg til 12 årsverk i administrasjonen.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

