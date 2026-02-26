AB „KN Energies“ 2025 m. dvylikos mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „KN Energies“ (toliau – KNE, Bendrovė) skelbia dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2025 m. gruodžio 31 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau – Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.
Pagrindiniai 2025 m. 1-12 mėn. finansiniai rodikliai:
|mln. Eur
|Grupė
|Bendrovė
|2025 m.
1-12 mėn.
|2024 m.
1-12 mėn.
|2025 m.
1-12 mėn.
|2024 m.
1-12 mėn.
|Pardavimo pajamos
|105,2
|93,7
|99,9
|89,4
|EBITDA
|53,5
|48,8
|51,2
|46,4
|Grynasis pelnas (nuostoliai)
|18,2
|15,4
|16,7
|13,8
Vadovybės komentaras:
Kryptingai įgyvendinama ilgalaikė strategija, tarptautinių SGD projektų plėtra ir operacinio efektyvumo sprendimai lėmė 2025 m. augusius Grupės rezultatus. Grupės pajamos, lyginant su 2024 metų rodikliais, augo 12 proc. ir pasiekė 105,2 mln. Eur, EBITDA didėjo 10 proc. iki 53,5 mln. Eur, o grynasis pelnas išaugo 19 proc. iki 18,2 mln. Eur (remiantis neaudituotais duomenimis).
Skystieji energijos produktai: dėmesys naujiems produktams
Iš keturių KNE veiklos segmentų – skystųjų energijos produktų terminalų, reguliuojamos SGD veiklos, komercinės SGD veiklos ir naujųjų energijos šaltinių – geriausius veiklos rezultatus 2025-aisiais demonstravo būtent skystųjų energijos produktų terminalų veikla: segmento grynasis pelnas ūgtelėjo 68 proc. lyginant su 2024-ųjų rezultatu ir pasiekė 5,1 mln. eurų.
Puikų rezultatą lėmė pratęstas bendradarbiavimas su ilgamečiu partneriu AB „Orlen Lietuva“ ir augantys krovinių srautai iš perdirbimo gamyklos Mažeikiuose, taip pat jau keletą metų tęsiamos nuoseklios investicijos į naujų produktų, ypač biodegalų, krovos galimybių kūrimą. Daug dėmesio skirta terminalų veiklos efektyvinimui, kurio naudas galima įžvelgti, pavyzdžiui, sumažėjusiose skystųjų energijos produktų terminalo veiklos segmento sąnaudose.
2025 m. KNE valdomuose skystųjų energijos produktų terminaluose perkrauta beveik 3,6 mln. tonų (2024 m. – 3,4 mln. tonų) produktų, t. y. 5 proc. daugiau, o biodegalų krovos apimtys augo 16 proc. Pernai įmonės terminaluose kraunamų produktų portfelį papildė UCO (naudotas maistinis aliejus) ir SAF (tvarus aviacinis kuras).
Pokyčių metai Klaipėdos SGD terminale
2024 m. pabaigoje KNE išpirkus ir Lietuvos jūrų laivų registre įregistravus SGD laivą-saugyklą „Independence“, 2025 m. tęsėsi stabili ir patikima Klaipėdos SGD terminalo veikla. Terminalo paslaugomis naudojosi šeši klientai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Norvegijos, įgyvendintos 83 SGD perkrovos operacijos, priimti 34 SGD importo kroviniai, išdujinta 30,5 TWh SGD, o vidutinis terminalo panaudojimas siekė 68 proc., kai Europos vidurkis – apie 52 proc.
Aukštą terminalo panaudojimo lygį lėmė SGD terminalo pajėgumų paklausa visame regione, tarptautinės dujotiekių jungtys, klientus tenkinanti terminalo paslaugų kainodara bei SGD kaina rinkose. Be to, pati įmonė aktyviai ieško galimybių pasiūlyti klientams naujas paslaugas. Pavyzdžiui, 2025 m. spalį terminale pradėta teikti biometano virtualaus skystinimo paslauga.
Klaipėdos SGD terminaluose taip pat didinamas efektyvumas: pernai pradėtas vykdyti elektros jungties su Klaipėdos SGD terminalu projektas, kurį įgyvendinus į Klaipėdos SGD terminalą bus tiekiama elektra iš atsinaujinančių šaltinių, mažinant dyzelino ir gamtinių dujų poreikį bei reikšmingai mažinant terminalo emisijas.
2025 m. reguliuojamos SGD veiklos segmento grynasis pelnas sudarė 10,2 mln. eurų ir buvo 32 proc. didesnis lyginant su 2024 metų rezultatu.
Komercinė SGD veikla: rekordų metai SGD paskirstymo stotyje ir žvilgsnis į Aziją
Komercinės SGD veiklos segmente, kuris apima Klaipėdos SGD paskirstymo stotį bei KNE tarptautinę veiklą, grynojo pelno rodiklis 2025-aisiais siekė 3,4 mln. eurų.
2025 m. Bendrovė tęsė komercinį 4 SGD terminalų Vokietijoje operavimą, o vasaros viduryje pradėjo antrojo Vilhelmshafeno SGD terminalo techninį operavimą. Nuoseklų pelną nešė ir Açu uosto Brazilijoje SGD terminalo techninio operavimo veikla, o GNA II dujinės elektrinės veiklos pradžia dar sustiprino šios infrastruktūros ir KNE vaidmens strateginę reikšmę.
Tarptautinėje veikloje įmonė ir toliau aktyviai ieško galimybių įsitraukti į naujus plaukiojančių SGD terminalų projektus, esant galimybei tapti ir investuotoja. Strateginėmis užsienio plėtros kryptimis lieka Lotynų Amerika, Europa, taip pat Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas. 2025 m. pratęstas bendradarbiavimas su Pietų Korėjos „SK Innovation E&S“ siekiant drauge plėtoti SGD infrastruktūros, vandenilio, CO₂ surinkimo ir energijos kaupimo projektus. Taip pat stiprinti tarptautiniai KNE ryšiai Vietname ir kitose Azijos bei Ramiojo vandenyno regiono šalyse, siekiant įsitraukti į ten sparčiai įgyvendinamus SGD projektus.
Svarbu pažymėti 2025-ųjų metų itin sėkmingą ir aktyvią veiklą Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje. Praėję metai šiame mažos apimties SGD terminale, kurį komerciškai valdo partneris – Lenkijos „ORLEN“, buvo patys rezultatyviausi per visą stoties veiklos laikotarpį nuo 2017-ųjų. Stotyje pakrauta daugiau nei 1,8 tūkst. autocisternų, kuriomis klientams Baltijos šalyse ir Lenkijoje nugabenta beveik 260 tūkst. kub. m SGD.
Vizijoje – anglies dioksido eksporto terminalas
2025 m. tęsėsi KNE susitelkimas į ateities energetikos kryptis: tęstos diskusijos dėl esamos infrastruktūros pritaikymo vandenilio nešiklių krovai bei srauto baterijų projektams, tačiau daugiausia dėmesio sutelkta į 2022 m. pradėtą ir sparčiai besivystantį CCS (anglies dioksido surinkimo ir saugojimo) projektą „CCS Baltic Consortium“.
2025 m. projekte pasiekti keli svarbūs lūžiai: atnaujintas projekto bendro intereso (PCI) statusas ir gautas daugiau kaip 3 mln. eurų Europos Sąjungos finansavimas techninėms bei komercinėms studijoms. Taip pat užbaigta pradinė galimybių studija, startavo poveikio aplinkai vertinimas, baigiamas inžinerinio projektavimo (FEED) pirkimas. Vykstantys darbai artimiausiais metais leis priimti galutinį investicinį sprendimą bei pradėti statybos darbus.
Projektas reikšmingai prisideda prie ES klimato neutralumo tikslų iki 2050 m., sudarydamas sąlygas sunkiai dekarbonizuojamai pramonei mažinti CO₂ emisijas, atverdamas infrastruktūrą kitoms regiono įmonėms ir pritraukdamas į Baltijos šalių ekonomiką naujas investicijas bei inovacijas.
Pridedama:
AB „KN Energies“ neaudituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. gruodžio 31 d.
Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772
Priedas