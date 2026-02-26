TILDELING AF LANGSIGTEDE INCITAMENTER

SELSKABSMEDDELELSE nr. 08 - 26. februar 2026

DFDS’ langsigtede incitamenter til ledelsen sigter på at knytte vederlag til selskabets langsigtede udvikling, som det afspejles i aktiekursen, og samtidig understøtte fastholdelse af ledelsen.

Bestyrelsen har i dag tildelt Torben Carlsen, CEO, 38.008 begrænsede aktieenheder (RSU) og 199.790 aktieoptioner samt tildelt Karen D. Boesen, CFO, 15.903 RSU'er og 83.596 aktieoptioner. Der er derudover tildelt i alt 160.654 RSU'er og 558.123 aktieoptioner til et antal nøglemedarbejdere.

Aktieoptionerne og RSU'erne optjenes med 1/36 pr. måned fra og med februar 2026. Aktieoptionerne kan udnyttes i perioden fra februar 2029 til marts 2031. Aktiekursen ved tildeling og udnyttelseskurs er baseret på den volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs for DFDS-aktier handlet på Nasdaq Copenhagen de fem første handelsdage umiddelbart efter offentliggørelsen af DFDS’ seneste økonomiske rapport i forhold til tildelingstidspunktet. For aktieoptionerne er der tillagt 10%, hvilket giver en udnyttelseskurs på DKK 110 pr. aktie på nominelt DKK 20.

Den samlede værdi af tildelingen af RSU'er og aktieoptioner beregnet efter Black-Scholes-modellen, inklusive tildelingen til CEO og CFO, er DKK 37,5 mio.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





