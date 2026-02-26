Aider les assureurs IARD canadiens à répondre à l’intensification du risque de feux de forêt

OTTAWA, Ontario, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les saisons de feux de forêt au Canada deviennent plus longues, plus graves et plus coûteuses, l’Institut canadien des actuaires (ICA) a publié un nouveau document afin d’aider les sociétés d’assurances IARD à évaluer, tarifer et souscrire le risque de feux de forêt.

Élaboré par les membres de la Commission de pratique sur la tarification en assurances IARD de l’ICA et des spécialistes en risques climatiques, Considérations relatives au risque de feux de forêt dans la perspective de la tarification et de la souscription des assurances IARD, le document fournit des renseignements pratiques afin de soutenir les assureurs dans la gestion de ce risque en constante évolution. Le document met l’accent sur le renforcement des approches analytiques, tout en favorisant la stabilité financière et la conformité réglementaire.

« Le risque de feux de forêt n’est plus une préoccupation distante ou épisodique pour les assureurs. Il s’agit d’un défi croissant et systémique qui exige une approche proactive », affirme Shayan Sen, FICA, président de la commission. Il ajoute : « Ce document vise à aider les actuaires et les professionnels et professionnelles de l’assurance à renforcer leurs approches en matière de tarification et de souscription à mesure que le risque de feux de forêt continue d’évoluer. »

Les points saillants comprennent :

Principes fondamentaux relatifs au risque de feux de forêt : Aperçu des principaux facteurs de ce risque au Canada, notamment les sources d’inflammation, les types de combustibles, les conditions météorologiques, la topographie et les phénomènes climatiques comme El Niño et La Niña.

Aperçu des principaux facteurs de ce risque au Canada, notamment les sources d’inflammation, les types de combustibles, les conditions météorologiques, la topographie et les phénomènes climatiques comme El Niño et La Niña. Évaluation et quantification des risques : Approches permettant d’identifier les zones à haut risque et estimer les pertes attendues et extrêmes, y compris l’utilisation de la perte annuelle moyenne, de la perte maximale probable et de l’analyse de scénarios.

Approches permettant d’identifier les zones à haut risque et estimer les pertes attendues et extrêmes, y compris l’utilisation de la perte annuelle moyenne, de la perte maximale probable et de l’analyse de scénarios. Considérations relatives aux données et à la modélisation : Utilisation de sources de données internes et externes, de cartes de risques, d’indices climatiques, de cotes de risque fournies par des tiers, ainsi que de modèles de catastrophe tout en tenant compte de la qualité des données et des limites des modèles.

Utilisation de sources de données internes et externes, de cartes de risques, d’indices climatiques, de cotes de risque fournies par des tiers, ainsi que de modèles de catastrophe tout en tenant compte de la qualité des données et des limites des modèles. Répercussions en matière de tarification et de souscription : Effets de l’évolution du risque de feux de forêt sur l’adéquation des tarifs, les décisions de souscription, les stratégies de réassurance et la gestion globale des risques du portefeuille.

Effets de l’évolution du risque de feux de forêt sur l’adéquation des tarifs, les décisions de souscription, les stratégies de réassurance et la gestion globale des risques du portefeuille. Contexte général lié aux assurances et aux politiques publiques : Questions liées à la disponibilité et à l’abordabilité des assurances, aux mesures incitatives visant l’atténuation des risques, à la sensibilisation des titulaires de police et à la collaboration avec les gouvernements et les organismes de réglementation.





Le document est accessible en français et en anglais sur le site Web de l’ICA.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

