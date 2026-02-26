La création issue de l’initiative Un chandail, une nation exposée au Temple de la renommée du hockey

– Le chandail en patchwork parcourra le pays et s’arrêtera là où sont basées les équipes et les communautés qu’il représente –

TORONTO, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui que la création issue de l’initiative Un chandail, une nation sera présentée dans une exposition au Temple de la renommée du hockey à compter du 2 mars.

Un chandail, une nation est la plus récente initiative de la campagne C’est notre sport de Rogers, laquelle a réuni sur un même vêtement des morceaux de chandail de hockey de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.

« La campagne Un chandail, une nation a été accueillie de façon phénoménale, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications de Rogers. Les Canadiennes et Canadiens d’un océan à l’autre s’identifient à ce projet, et nous sommes ravis que cette création soit exposée au Temple de la renommée du hockey, ainsi que dans des musées locaux et chez des associations de hockey, pour donner aux fans la chance de la voir de près. »

Confectionné à partir de chandails donnés par des fans de partout au pays, ce vêtement en patchwork fabriqué à la main par Cameron Lizotte, designer de mode et ancien joueur de la Ligue de hockey de l’Ontario, représente toute la communauté canadienne du hockey : des équipes de ligues mineures et de hockey féminin aux ligues récréatives, sans oublier les sept équipes canadiennes de la LNH.

Après avoir été porté par les vedettes canadiennes du hockey Connor McDavid, Marie-Philip Poulin, Brad Marchand, Sarah Nurse et bien d’autres, le chandail sera exposé au Temple de la renommée du hockey du 2 au 23 mars. Il sera possible d’en apprendre davantage sur le chandail, les personnes qui y ont contribué et les histoires qui l’ont inspiré tout au long de cette exposition de trois semaines.

Plus tard cette année, la création sera présentée au Musée Aga Khan dans le cadre d’une exposition dynamique célébrant l’art, la culture et l’esprit sportif au fil du temps, puis au Royal Alberta Museum. Rogers partira aussi en tournée avec le chandail pour visiter des communautés dans lesquelles des équipes ont fait don de pièces pour sa conception.

Consultez rogers.com/un-chandail-une-nation pour en savoir plus.

