Įgyvendintas pirmas iš keturių svarbiausių AUGA group, RAB restruktūrizavimo plano veiksmų: sudarytas 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų pardavimo sandoris

AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė), praneša, jog 2026 m. vasario 26 d. pasirašė 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (juridinio asmens kodas 302942064, toliau – Baltic Champs) su „Global Champs“, UAB (juridinio asmens kodas 307494558, toliau – Pirkėjas).
„„Baltic Champs” akcijų pardavimas žymi pirmo iš keturių pagrindinių teismo patvirtinto “AUGA group” restruktūrizavimo plano veiksmų įgyvendinimą, kurį, dėka Pirkėjo motyvacijos, atsakingų institucijų požiūrio ir kreditorių geranoriškumo, mums pavyko pasiekti anksčiau nei plane numatytas terminas. Šis veiksmas yra skirtas atkurti Bendrovės ir jos grupės (toliau – Grupė) įmonių likvidumą, reikšmingai sumažinti bendrą Grupės skolos lygį ir atsisakyti brangiausių skolos instrumentų Grupėje”, teigia Bendrovės Valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Šalių sutarimu, bendra Baltic Champs akcijų pardavimo kaina susideda iš 5,5 mln. Eur sumos, mokamos sandorio užbaigimo dieną, ir Bendrovės skolos Baltic Champs sumos, kurią Pirkėjas sumokės per 5 darbo dienas nuo Bendrovės skolos sumokėjimo Baltic Champs (sandorio užbaigimo dieną ši suma sudarė 2,96 mln. Eur). Atitinkamai, bendra sandorio vertė – 8,46 mln. Eur.
Atsiskaitant pagal aptariamą sutartį, 2026 m. vasario 27 d. 5,22 mln. Eur suma bus išmokėta Bendrovės tiesiogiai kontroliuojamos įmonės UAB „AWG investment 1“, juridinio asmens kodas 301745765, išleistų obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000409104 (toliau – Obligacijos), savininkams, pilnai išperkant visą Obligacijų emisiją (emisijos dydis yra 4,984 mln. Eur). Minėta suma dengia visus įsipareigojimus pagal Obligacijų emisiją ją išpirkti ir iki išpirkimo dienos sumokėti sukauptas palūkanas. Likusios iš sandorio gautos lėšos bus naudojamos Bendrovės restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka.
Sėkmingas šio sandorio užbaigimas, be kita ko, reiškia, kad Bendrovės valdomos Grupės finansinės skolos ir nuomos įsipareigojimai sandorio sudarymo dieną sumažės apie 11,6 mln Eur: bus išpirkta UAB “AWG Investment 1” Obligacijų emisija ir Grupės lygiu nebebus konsoliduojamos Baltic Champs finansinės skolos ir nuomos įsipareigojimai.
Atsižvelgiant į tai, kad tiek Bendrovė, tiek ir parduodama grybų auginimo bendrovė Baltic Champs yra restruktūrizuojamos, o Baltic Champs akcijos buvo įkeistos, užtikrinant įsipareigojimus Obligacijų savininkų naudai, šiam sandoriui įgyvendinti buvo reikalingi (i) “AWG investment 1” Obligacijų savininkų susirinkimo sutikimas parduoti įkeistą turtą, (ii) Bendrovės kreditorių komiteto pritarimas, (iii) Latvijos ir Lietuvos Konkurencijos tarybų leidimai vykdyti koncentraciją, (iv) “Baltic Champs” kreditorių sutikimai dėl kontrolės pasikeitimo, (v) Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl įmonės, turinčios žemės ūkio paskirties žemės sklypų, akcijų įsigijimo bei (vi) įvykdytos kitos tokiems sandoriams įprastos išankstinės sąlygos.
Žinomiausios Pirkėjo grupės įmonės yra AS Balticovo, viena iš pirmaujančių kiaušinių ir kiaušinių produktų gamintojų Šiaurės Europoje, ir UAB „BOVO GAS“ – biometano gamintoja, veikianti žiedinės žemdirbystės principais. Šiuo sandoriu grupė žengia į grybų auginimo sektorių – naują segmentą, natūraliai papildantį esamas agrokultūros verslo ir maisto gamybos veiklas. Taip pat pastebimas stiprus komercinis suderinamumas – grupė bendradarbiauja su pagrindiniais mažmeninės prekybos tinklais visose ES rinkose, o „Baltic Champs“ yra užsitikrinusi tvirtas pozicijas Šiaurės šalių ir Baltijos regione. Šis stiprių savybių apjungimas atveria galimybes didinti eksporto apimtis ir stiprinti ryšius su tarptautiniais mažmeninės prekybos partneriais.
„Baltic Champs“ yra grįsta tvirtais verslo pagrindais, profesionalia komanda ir užima stiprią rinkos poziciją regione. Mūsų tikslas – remti tolesnę įmonės plėtrą palaipsniui diegiant modernias gamybos technologijas, tobulinant procesus ir stiprinant veiklos efektyvumą. Dirbdami kartu su esama komanda, sieksime didinti konkurencingumą, atsakingai ir nuosekliai plėsti gamybos pajėgumus bei kurti ilgalaikę vertę darbuotojams, partneriams ir klientams. Tikime, kad šis sandoris suteikia stabilų pagrindą tvariam augimui ir teigiamai prisideda prie platesnių grupės tikslų įgyvendinimo“, sako UAB „Global Champs“ generalinis direktorius Vladimir Mhitarjan.
Kaip nurodyta aukščiau, Baltic Champs akcijų pardavimas yra vienas iš keturių pagrindinių strateginių veiksmų, numatytų Bendrovės restruktūrizavimo plane. Šio sandorio įgyvendinimas leis ženkliai sutaupyti palūkanų sąnaudas Bendrovės Grupės mastu, kadangi išperkamai Obligacijų emisijai taikoma itin aukšta 14% metinių palūkanų norma, todėl sandorio įgyvendinimas turės dvigubą teigiamą poveikį – tiek Bendrovės ir jos Grupės finansiniams srautams, tiek ir sumažėjusiam bendram skolos lygiui. Šis veiksmas tiesiogiai prisidės prie pagrindinio Bendrovės restruktūrizavimo plano tikslo – užtikrinti Bendrovės ir jos Grupės veiklos tęstinumą, atkurti Bendrovės ir jos Grupės įmonių mokumą, sumažinti finansinę naštą ir padengti įsipareigojimus kreditoriams.
