Aðalfundur Brims hf. verður haldinn 19. mars 2026

Aðalfundur Brims hf. verður haldinn fimmtudaginn 19. mars 2026 í matsal félagsins að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík klukkan 16:30. Fundurinn fer fram á íslensku.
Dagskrá
- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.
- Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.
- Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
- Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
- Kosning stjórnar félagsins.
- Kosning endurskoðenda.
- Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
- Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin bréfum.
- Önnur mál, löglega upp borin.
Atkvæðagreiðsla og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:00.
Meðfylgjandi er fundarboð með nánari upplýsingum, dagskrá og tillögur stjórnar og starfskjarastefna.
Viðhengi
