Aðalfundur Brims hf. verður haldinn 19. mars 2026

Aðalfundur Brims hf. verður haldinn fimmtudaginn 19. mars 2026 í matsal félagsins að Norðurgarði 1, 101 Reykjavík klukkan 16:30. Fundurinn fer fram á íslensku.

Dagskrá

  1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.
  2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.
  3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.
  4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
  5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
  6. Kosning stjórnar félagsins.
  7. Kosning endurskoðenda.
  8. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
  9. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin bréfum.
  10. Önnur mál, löglega upp borin.


Atkvæðagreiðsla og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:00.

Meðfylgjandi er fundarboð með nánari upplýsingum, dagskrá og tillögur stjórnar og starfskjarastefna.

