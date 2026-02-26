Ársreikningur Byggðastofnunar 2025

Ársreikningur Byggðastofnunar 2025
Ársreikningur Byggðastofnunar fyrir árið 2025, var staðfestur af stjórn stofnunarinnar 26. febrúar 2026.

Ársreikningur Byggðastofnunar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla fyrir opinbera aðila sem miða við rekstrargrunn (e. accrual basis IPSAS, International Public Sector Accounting Standards, vísað til sem "IPSAS").

Eiginfjárstaða stofnunarinnar er áfram sterk og gefur henni færi á að vera öflugur bakhjarl atvinnulífs á landsbyggðunum. 

Afkoma ársins var jákvæð um 590,5 milljónir króna á móti jákvæðri afkomu upp á 1.305 milljónir króna árið 2024.  Eiginfjárhlutfall í lok árs skv. lögum um um fjármálafyrirtæki var 23,35%.

Um stofnunina gilda lög um Byggðastofnun nr. 106/1999 og reglugerð nr. 347/2000. Hlutverk Byggðastofnunar er að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Í samræmi við hlutverk sitt undirbýr, skipuleggur og fjármagnar stofnunin verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við landshlutasamtök, sveitarfélög og aðra haghafa.  Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu, m.a. með gagnasöfnun og rannsóknum. Stofnunin getur gert eða látið gera áætlanir um þróun byggðar og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í byggðum landsins.  Þá annast stofnunin framkvæmd laga um póstþjónustu og hafa eftirlit með póstþjónustu eins og nánar er kveðið á um í lögum um það efni.  Skrifstofa stofnunarinnar er á Sauðárkróki.

Helstu niðurstöður úr ársreikningi Byggðastofnunar 2025

  • Afkoma ársins var jákvæð um 590,5 milljónir króna.
  • Eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki var 23,35% en skal að lágmarki vera 8%.
  • Hreinar vaxtatekjur voru 1.216 milljónir króna eða 44,4% af vaxtatekjum, samanborið við 1.325 milljónir króna (49,6% af vaxtatekjum) hreinar vaxtatekjur árið 2024.
  • Laun og annar rekstrarkostnaður nam 664 milljónum króna samanborið við 653 milljónir árið 2024.
  • Eignir námu 33.870 milljónum króna í lokárs og hafa hækkað um 3.752 milljónir frá árslokum 2024.
  • Útlán námu 27.580 milljónum í lok árs samanborið við 25.061 milljónir í árslok 2024.
  • Skuldir námu 27.276 milljónum króna í árslok 2025 og hækkuðu um 3.162 milljónir á árinu.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Arnar Már Elíasson forstjóri Byggðastofnunar í síma 455 5400 eða á netfanginu arnar@byggdastofnun.is

Lykiltölur úr ársreikningi og samanburður við fyrri ár

 2025202420232022
 Þús. kr.Þús. kr.Þús. kr.Þús. kr.
Yfirlit um afkomu    
Vaxtatekjur.................................................2.741.2872.670.4462.706.6422.303.782
Vaxtagjöld..................................................1.524.8341.345.1881.463.2931.509.810
Hreinar vaxtatekjur.....................................1.216.4531.325.2581.243.349793.971
Aðrar rekstrartekjur.....................................807.020743.704656.934721.552
Hreinar rekstrartekjur..................................2.023.4732.068.9621.900.2831.515.523
     
Önnur rekstrargjöld.....................................1.432.937764.2771.196.7831.039.401
Afkoma ársins..........................................590.5361.304.685703.500476.122
     
Með rekstrargjöldum eru færð framlög í afskriftareikning útlána lánsloforða og annarra krafna327.205-276.899164.17281.443
     
     
Efnahagsreikningur31.12.202531.12.202431.12.202331.12.2022
Eignir    
Handbært fé................................................3.636.0242.636.872926.9301.686.337
Markaðsskuldabréf.......................................369.202355.927340.013314.432
Aðrar kröfur................................................5.2744.63925.29675.254
Hlutabréf.....................................................376.726332.572285.687268.913
Eignir í virku söluferli...................................64.231101060.010
Leigueignir..................................................9.277000
Hlutdeildarfélög...........................................1.075.131968.970904.568907.860
Útlán til viðskiptavina...................................27.580.09625.060.93122.071.44720.072.461
Varanlegir rekstrarfjármunir.........................753.806757.442781.796806.150
Eignir samtals..........................................33.869.76730.117.36325.335.74724.191.417
     
Skuldir og eigið fé    
Lántökur og skuldabréfaútgáfur.....................26.263.41523.406.32319.901.16219.290.410
Óráðstöfuð framlög......................................839.841563.986529.287681.468
Leiguskuldir.................................................9.592000
Aðrar skuldir...............................................163.359144.030206.960224.700
Skuldir samtals........................................27.276.20624.114.33920.637.40820.196.578
     
Eigið fé    
Eiginfjárframlag...........................................7.800.0007.800.0007.800.0007.800.000
Uppsöfnuð afkoma.......................................-1.206.440-1.796.976-3.101.661-3.805.161
Eigið fé samtals...........................................6.593.5606.003.0244.698.3393.994.839
     
Skuldir og eigið fé samtals......................33.869.76730.117.36325.335.74724.191.417
     
Sjóðstreymi2025202420232022
Handbært fé (-til) frá rekstri.........................-1.672.410-1.734.762-913.756505.204
Fjárfestingarhreyfingar.................................-63.104-11.3380-299.000
Fjármögnunarhreyfingar...............................2.725.1213.474.050163.058329.788
Hækkun/(-lækkun) á handbæru fé................989.6081.727.950-750.698535.992
Gengismunur á handbæru fé.........................9.544-18.008-8.70932.717
Handbært fé í ársbyrjun...............................2.636.872926.9301.686.3371.117.627
Handbært fé í lok árs...............................3.636.0242.636.872926.9301.686.337
     
Eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki23,35%23,17%22,64%19,72%

Viðhengi


Byggðastofnun Ársreikningur 2025 Fréttatilkynning v ársreiknings 2025
