Ársreikningur Byggðastofnunar 2025
Ársreikningur Byggðastofnunar fyrir árið 2025, var staðfestur af stjórn stofnunarinnar 26. febrúar 2026.
Ársreikningur Byggðastofnunar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla fyrir opinbera aðila sem miða við rekstrargrunn (e. accrual basis IPSAS, International Public Sector Accounting Standards, vísað til sem "IPSAS").
Eiginfjárstaða stofnunarinnar er áfram sterk og gefur henni færi á að vera öflugur bakhjarl atvinnulífs á landsbyggðunum.
Afkoma ársins var jákvæð um 590,5 milljónir króna á móti jákvæðri afkomu upp á 1.305 milljónir króna árið 2024. Eiginfjárhlutfall í lok árs skv. lögum um um fjármálafyrirtæki var 23,35%.
Um stofnunina gilda lög um Byggðastofnun nr. 106/1999 og reglugerð nr. 347/2000. Hlutverk Byggðastofnunar er að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Í samræmi við hlutverk sitt undirbýr, skipuleggur og fjármagnar stofnunin verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við landshlutasamtök, sveitarfélög og aðra haghafa. Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu, m.a. með gagnasöfnun og rannsóknum. Stofnunin getur gert eða látið gera áætlanir um þróun byggðar og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í byggðum landsins. Þá annast stofnunin framkvæmd laga um póstþjónustu og hafa eftirlit með póstþjónustu eins og nánar er kveðið á um í lögum um það efni. Skrifstofa stofnunarinnar er á Sauðárkróki.
Helstu niðurstöður úr ársreikningi Byggðastofnunar 2025
- Afkoma ársins var jákvæð um 590,5 milljónir króna.
- Eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki var 23,35% en skal að lágmarki vera 8%.
- Hreinar vaxtatekjur voru 1.216 milljónir króna eða 44,4% af vaxtatekjum, samanborið við 1.325 milljónir króna (49,6% af vaxtatekjum) hreinar vaxtatekjur árið 2024.
- Laun og annar rekstrarkostnaður nam 664 milljónum króna samanborið við 653 milljónir árið 2024.
- Eignir námu 33.870 milljónum króna í lokárs og hafa hækkað um 3.752 milljónir frá árslokum 2024.
- Útlán námu 27.580 milljónum í lok árs samanborið við 25.061 milljónir í árslok 2024.
- Skuldir námu 27.276 milljónum króna í árslok 2025 og hækkuðu um 3.162 milljónir á árinu.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Arnar Már Elíasson forstjóri Byggðastofnunar í síma 455 5400 eða á netfanginu arnar@byggdastofnun.is
Lykiltölur úr ársreikningi og samanburður við fyrri ár
|2025
|2024
|2023
|2022
|Þús. kr.
|Þús. kr.
|Þús. kr.
|Þús. kr.
|Yfirlit um afkomu
|Vaxtatekjur.................................................
|2.741.287
|2.670.446
|2.706.642
|2.303.782
|Vaxtagjöld..................................................
|1.524.834
|1.345.188
|1.463.293
|1.509.810
|Hreinar vaxtatekjur.....................................
|1.216.453
|1.325.258
|1.243.349
|793.971
|Aðrar rekstrartekjur.....................................
|807.020
|743.704
|656.934
|721.552
|Hreinar rekstrartekjur..................................
|2.023.473
|2.068.962
|1.900.283
|1.515.523
|Önnur rekstrargjöld.....................................
|1.432.937
|764.277
|1.196.783
|1.039.401
|Afkoma ársins..........................................
|590.536
|1.304.685
|703.500
|476.122
|Með rekstrargjöldum eru færð framlög í afskriftareikning útlána lánsloforða og annarra krafna
|327.205
|-276.899
|164.172
|81.443
|Efnahagsreikningur
|31.12.2025
|31.12.2024
|31.12.2023
|31.12.2022
|Eignir
|Handbært fé................................................
|3.636.024
|2.636.872
|926.930
|1.686.337
|Markaðsskuldabréf.......................................
|369.202
|355.927
|340.013
|314.432
|Aðrar kröfur................................................
|5.274
|4.639
|25.296
|75.254
|Hlutabréf.....................................................
|376.726
|332.572
|285.687
|268.913
|Eignir í virku söluferli...................................
|64.231
|10
|10
|60.010
|Leigueignir..................................................
|9.277
|0
|0
|0
|Hlutdeildarfélög...........................................
|1.075.131
|968.970
|904.568
|907.860
|Útlán til viðskiptavina...................................
|27.580.096
|25.060.931
|22.071.447
|20.072.461
|Varanlegir rekstrarfjármunir.........................
|753.806
|757.442
|781.796
|806.150
|Eignir samtals..........................................
|33.869.767
|30.117.363
|25.335.747
|24.191.417
|Skuldir og eigið fé
|Lántökur og skuldabréfaútgáfur.....................
|26.263.415
|23.406.323
|19.901.162
|19.290.410
|Óráðstöfuð framlög......................................
|839.841
|563.986
|529.287
|681.468
|Leiguskuldir.................................................
|9.592
|0
|0
|0
|Aðrar skuldir...............................................
|163.359
|144.030
|206.960
|224.700
|Skuldir samtals........................................
|27.276.206
|24.114.339
|20.637.408
|20.196.578
|Eigið fé
|Eiginfjárframlag...........................................
|7.800.000
|7.800.000
|7.800.000
|7.800.000
|Uppsöfnuð afkoma.......................................
|-1.206.440
|-1.796.976
|-3.101.661
|-3.805.161
|Eigið fé samtals...........................................
|6.593.560
|6.003.024
|4.698.339
|3.994.839
|Skuldir og eigið fé samtals......................
|33.869.767
|30.117.363
|25.335.747
|24.191.417
|Sjóðstreymi
|2025
|2024
|2023
|2022
|Handbært fé (-til) frá rekstri.........................
|-1.672.410
|-1.734.762
|-913.756
|505.204
|Fjárfestingarhreyfingar.................................
|-63.104
|-11.338
|0
|-299.000
|Fjármögnunarhreyfingar...............................
|2.725.121
|3.474.050
|163.058
|329.788
|Hækkun/(-lækkun) á handbæru fé................
|989.608
|1.727.950
|-750.698
|535.992
|Gengismunur á handbæru fé.........................
|9.544
|-18.008
|-8.709
|32.717
|Handbært fé í ársbyrjun...............................
|2.636.872
|926.930
|1.686.337
|1.117.627
|Handbært fé í lok árs...............................
|3.636.024
|2.636.872
|926.930
|1.686.337
|Eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki
|23,35%
|23,17%
|22,64%
|19,72%
Viðhengi