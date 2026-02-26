Hagar hf.: Fjárhagsdagatal fyrir rekstrarárið 2026/27

 | Source: Hagar hf. Hagar hf.

Hér á eftir má sjá áætlun Haga hf. um birtingu árs- og árshlutauppgjöra á rekstrarárinu 2026/27 ásamt aðalfundum félagsins.

Athygli er vakin á að birtingu ársuppgjörs 2025/26 hefur verið breytt.

Viðburður 2025/26VikudagurBirtingardagur
4F stjórnendauppgjör
1. mars til 28. feb		Fimmtudagur16. apríl 2026
4F ársreikningur
1. mars til 28. feb		Miðvikudagur29. apríl 2026
Aðalfundur 2026Fimmtudagur21. maí 2026


Viðburður 2026/27VikudagurBirtingardagur
1F – 1. mars til 31. maíÞriðjudagur30. júní 2026
2F – 1. mars til 31. ágústFimmtudagur15. október 2026
3F – 1. mars til 30. nóvemberFimmtudagur14. janúar 2027
4F stjórnendauppgjör
1. mars til 28. feb		Fimmtudagur15. apríl 2027
4F ársreikningur
1. mars til 28. feb		Fimmtudagur29. apríl 2027
Aðalfundur 2027Miðvikudagur26. maí 2027


Birting árs- og árshlutauppgjöra á sér stað eftir lokun markaða hverju sinni. Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.


GlobeNewswire

Recommended Reading