Hagar hf.: Fjárhagsdagatal fyrir rekstrarárið 2026/27

Hér á eftir má sjá áætlun Haga hf. um birtingu árs- og árshlutauppgjöra á rekstrarárinu 2026/27 ásamt aðalfundum félagsins.
Athygli er vakin á að birtingu ársuppgjörs 2025/26 hefur verið breytt.
|Viðburður 2025/26
|Vikudagur
|Birtingardagur
|4F stjórnendauppgjör
1. mars til 28. feb
|Fimmtudagur
|16. apríl 2026
|4F ársreikningur
1. mars til 28. feb
|Miðvikudagur
|29. apríl 2026
|Aðalfundur 2026
|Fimmtudagur
|21. maí 2026
|Viðburður 2026/27
|Vikudagur
|Birtingardagur
|1F – 1. mars til 31. maí
|Þriðjudagur
|30. júní 2026
|2F – 1. mars til 31. ágúst
|Fimmtudagur
|15. október 2026
|3F – 1. mars til 30. nóvember
|Fimmtudagur
|14. janúar 2027
|4F stjórnendauppgjör
1. mars til 28. feb
|Fimmtudagur
|15. apríl 2027
|4F ársreikningur
1. mars til 28. feb
|Fimmtudagur
|29. apríl 2027
|Aðalfundur 2027
|Miðvikudagur
|26. maí 2027
Birting árs- og árshlutauppgjöra á sér stað eftir lokun markaða hverju sinni. Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.