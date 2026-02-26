Nova Klúbburinn hf.: Uppgjör 4. ársfjórðungs og ársins 2025

Áframhaldandi sterkur rekstur leggur grunn að enn frekari vexti
Rekstur Nova skilaði góðri afkomu á árinu 2025 og á fjórða ársfjórðungi. Heildartekjur á fjórða ársfjórðungi voru um 4,0 milljarðar og jukust um 15,25% milli ára, þjónustutekjur námu 2,8 milljörðum og hækkuðu um 3,3%. EBITDA var 1,1 milljarður og hækkaði um 3,6%, EBITDA hlutfallið var 29,8%. Hagnaður fjórðungsins var 239 milljónir og lækkaði um 2,0% milli ára. Heildartekjur ársins námu 14,3 ma.kr sem er umfram útgefið spábil í upphafi árs (13,7-14 ma.kr) EBIDTA er jafnframt í takt við áætlanir félagsins fyrir árið en nam hún 4,251 m.kr. sem er innan spábils sem gefið var út í upphafi árs (4,000 – 4,400 m.kr.). Í uppgjöri þriðja ársfjórðungs var spábilið þrengt í 4,000 - 4,200 m.kr. í og stendur því EBDITA í lok árs umfram það.
Helstu niðurstöður á fjórða ársfjórðungi:
- Heildartekjur voru 4.033 m.kr. og vaxa um 15,25% á milli ára
- Þjónustutekjur námu samtals 2.729 m.kr. og vaxa um 3,3% á milli ára.
- EBITDA nam 1.103 m.kr. og hækkar um 3,6% á milli ára. EBITDA hlutfallið var 27,4% á fjórðungnum samanborið við 30,4% á fyrra ári.
- Hrein fjármagnsgjöld á fjórðungnum nema 123 m.kr. og lækka um 15,2% milli ára.
- Hagnaður fjórðungsins eftir skatta var 239 m.kr. og lækkar um 2,0% milli ára.
- Handbært fé frá rekstri á tímabilinu er 777 m.kr.
Helstu niðurstöður ársins 2025:
- Heildartekjur voru 14.299 m.kr. og vaxa um 7,4% á milli ára
- Þjónustutekjur námu samtals 10.859 m.kr. og vaxa um 4,8% á milli ára.
- EBITDA nam 4.256 m.kr. og hækkar um 3,1% á milli ára. EBITDA hlutfallið var 29,8% á árinu samanborið við 31,0% á fyrra ári.
- Hrein fjármagnsgjöld á árinu nema 810 m.kr. og lækka um 3,4% milli ára.
- Hagnaður ársins eftir skatta var 783 m.kr. og lækkar um 2,9% milli ára.
- Handbært fé frá rekstri á árinu er 3.209 m.kr.
- Eiginfjárhlutfall var 40,8% í lok ársins og eigið fé nam samtals 9.595 m.kr.
Sylvía Kristín Ólafsdóttir forstjóri Nova segir árið einkennast af stöðugleika í rekstri og framþróun innviða sem leggi grunninn að góðum horfum fyrir árið 2026
„Árið 2025 einkenndist af stöðugum og öflugum rekstri hjá Nova. Sjóðstreymi var sterkt og félagið hefur markvisst byggt upp traustan rekstrargrunn með því að halda í agaðan rekstur, skynsamlegar fjárfestingar og fókus á arðsemi sem setur Nova Klúbbinn í sterka stöðu fyrir áframhaldandi vöxt. Nova stendur á sterkum grunni og er í góðri stöðu til að skapa áframhaldandi virði fyrir hluthafa árið 2026 og til lengri tíma.
Sterkur kúltur og vörumerki hefur tryggt Nova sterka aðgreiningu á hörðum samkeppnismarkaði og á sama tíma skilað ánægðustu viðskiptavinunum 17 ár í röð. Nova er eitt sterkasta vörumerki Íslands og unnum við einnig á dögunum verðlaun Brandr fyrir besta vörumerki vinnustaðar. Nova hélt áfram að byggja sterkan fríðindaklúbb sem er einn sá sterkasti á landinu. Kaupin á 20% hlut í DineOut voru mikilvægt skref í að efla framboð á þjónustu til viðskiptavina. Við færum okkur nær kaupákvörðun viðskiptavinarins og styrkjum tengsl Nova við daglegt líf hans. Þannig leggjum við rækt við aukna tryggð í viðskiptasambandinu.
Í ársbyrjun 2025 var Nova Innviðir stofnað. Með því höfum við skýrt betur aðgreiningu innviða og þjónusturekstrar, aukið gagnsæi og styrkt fjárhagslegt svigrúm félagsins. Það er skýr langtímastefna Nova Klúbbsins að halda ráðandi hlut í Nova Innviðum enda tryggjum við þannig stærðarhagkvæmni, betri nýtingu og traustar tekjustoðir. Sem hluti af innviðavegferðinni kláruðum við í árslok samstarfs- og hluthafasamning Nova hf. og Sýnar hf. um framsal 4G og 5G til Sendafélagsins en Nova hf. á 55% hlut í því á móti Sýn. Þetta er mikilvægt skref í að hámarka virði innviða okkar og skapa sveigjanleika til framtíðar.
Horfur fyrir 2026 eru góðar og Nova er í virkilega sterkri stöðu til að fara í áframhaldandi vöxt ásamt því að styrkja reksturinn. Einfaldara skipulag Nova hefur þegar verið kynnt í febrúar í kjölfar þess að framkvæmdastjóri Upplifunar hætti stöfum. Þá var í framhaldinu framkvæmdastjórum félagsins fækkað um einn og eitt svið lagt niður.
Í síðustu viku tilkynntum við kaup Nova klúbbsins á Ofar hf. Kaupin eru liður í markvissri vaxtarstefnu Nova Klúbbsins og styrkja verulega stöðu félagsins á sviði tæknibúnaðar og þjónustu við fyrirtæki. Ofar er eitt stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði tæknibúnaðar og þjónustar þúsundir fyrirtækja, þar á meðal langflest stærri fyrirtæki landsins. Við sjáum tækifæri til krossölu hjá Nova á fyrirtækjamarkaði og Ofar á einstaklingsmarkaði. Einnig eru spennandi tækifæri í tengslum við sérsniðar lausnir fyrir stórnotendur og gagnaver sem eru geirar sem bæði félög þjónusta í dag. Samlegðartækifæri liggja á kostnaðarhliðinni í birgðastýringu, vöruhúsi og innkaupum. Með auknu flækjustigi tæknibúnaðar t.d. með samþættingu gervigreindar verður öflugt fjarskiptanet grunnforsenda slíkra lausna.
Við höfum einnig fjölgað samstarfsaðilum þar sem við kross-seljum fjarskiptaþjónustu og hýsingarþjónustu og náum þannig að sameina krafta til að ná til enn breiðari hóps. Þetta samstarf fer vel af stað og munu kaupin á Ofar einnig styrkja þetta vaxtarhjól.
Ofar og Nova verða rekið í sitthvoru lagi undir Nova Klúbbnum sem mun árið 2026 halda áfram á vaxtarvegferð. Helstu tækifæri Klúbbsins til þess að vaxa er að auka virði til viðskiptavina, markaðsókn í nýja geira og nýta innviði og tækni til að auka framlegð. Á árinu verður unnið að því að styrkja Nova Klúbbinn enn frerkar sem eignarhaldsfélag með aðgreindar tekjustoðir á sviði þjónustu, tækni og innviða.”
Kynningarfundur 27. febrúar:
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn á morgun, föstudaginn 27. febrúar, kl. 8:30, hjá Nova, Lágmúla 9 á 4. hæð.
Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri, ásamt Þórhalli Jóhannssyni, fjármálastjóra, kynna uppgjör Nova Klúbbsins og svara fyrirspurnum.
Boðið verður uppá beint streymi sem hægt verður að nálgast ásamt kynningarefni á heimasíðu Nova.
Velkomið er að senda spurningar fyrir kynningarfundinn eða á meðan á honum stendur á netfangið fjarfestatengsl@nova.is.
Viðhengi
- Nova Klúbburinn hf. - Ársreikningur samstæðu 2025
- Nova Klúbburinn hf. - Fjárfestakynning 4F 2025
- Nova Klúbburinn hf. - Fréttatilkynning 4F 2025
