Viridien : Résultats annuels 2025

Paris (France), le 26 février 2026

Résultats annuels 2025

Performance solide, forte génération de trésorerie et réduction significative de l’endettement

Chiffre d’affaires des activités de 1 165 M$, en hausse de +4 % sur un an





Chiffre d’affaires de Geoscience en progression de +10 % à 444 M$, porté par nos trois bassins stratégiques ainsi que par le Moyen-Orient, et chiffre d’affaires d’Earth Data en hausse de +6 % à 406 M$, soutenu par l’appétit du marché pour des données haut de gamme ainsi que la consolidation du secteur





Forte amélioration de la profitabilité, soutenue par des gains d’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des lignes d’activité. EBITDA ajusté des activités de 551 M$, en hausse de +21 % sur un an, représentant une marge de 47 % contre 41 % en 2024





Résultat net IFRS de 71 M$, en hausse de +40 % par rapport à 2024





Génération significative de Cash-flow net à 107 M$, dépassant l’objectif 2025 de 100 M$





Poursuite de la réduction de la dette nette (hors IFRS 16) à 753 M$





Objectifs 2026 : génération d’un Cash-flow net de 100 M$





Sophie Zurquiyah, Président et Directeur Général de Viridien : “2025 a constitué une année charnière dans la mise en œuvre de la stratégie “asset-light” et de la transformation financière engagées en 2018. Capitalisant sur nos avantages concurrentiels établis en technologie et solutions numériques, nous avons réalisé une performance opérationnelle très solide et généré une trésorerie substantielle, intégralement consacrée à la réduction de l’endettement. Cette performance reflète la solidité de notre modèle d’affaires, porté par des équipes hautement qualifiées et orientées vers l’excellence, ainsi que par une expertise avérée en calcul de haute performance. En 2026, sous condition d’un environnement d’activité comparable, nous prévoyons de générer

100 millions de dollars supplémentaires de Cash-flow net, avec une saisonnalité similaire à celle de 2025. Cette trésorerie sera dédiée une nouvelle fois au désendettement, renforçant encore la structure financière du Groupe.»

(en millions de $) T4 2025 T4 2024 Var. (%) 2025 2024 Var. (%) Données des activités Chiffre d’affaires 277 339 -18% 1 165 1 117 +4% EBITDAs ajusté 135 157 -14% 551 455 +21% Données IFRS1 Chiffre d’affaires 312 427 -27% 1 071 1 211 -12% EBITDAs 174 216 -20% 461 516 -11% Résultat d’exploitation 89 49 +81% 237 143 +65% Résultat net 52 29 +78% 71 51 +40% Cash-flow net 45 22 +106% 107 56 +92% Dette nette (incl. IFRS16) 888 921 -4% 888 921 -4%

POINTS CLÉS PAR ACTIVITÉ2

Data, Digital and Energy Transition (DDE) : Forte contribution de l’ensemble des activités

Chiffre d’affaires des activités de 850 M$, en hausse de +8 % sur un an, avec une performance solide dans les deux métiers.

Geoscience (GEO)

Chiffre d’affaires de 444 M$ (+10 %)

La réalisation de grands projets OBN dans nos trois bassins stratégiques est restée le principal moteur d’activité, le Moyen-Orient ayant également affiché une dynamique soutenue

Productivité par employé en hausse de +13 %, à 387 k$. La puissance de calcul a augmenté à 690 pétaflops (+33 % sur un an) et continuera de croître grâce aux investissements prévus dans l’infrastructure HPC aux États-Unis au cours des prochaines années





Earth Data (EDA)

Chiffre d’affaires de 406 M$ (+6 %)

Avancée significative du projet multi-clients OBN Laconia dans le Golfe d’Amérique, avec l’ajout d’une phase 3 étendant la zone couverte vers le sud ; poursuite de l’expansion sur la marge équatoriale brésilienne, où le Groupe a sécurisé les permis nécessaires ; nouveaux projets et reprocessings en mer du Nord, notamment le projet OBN Utsira North ; et perception de commissions de transfert significatives liées à la consolidation du secteur

Globalement, la croissance des Nouveaux Business de DDE a ralenti, les clients ayant recentré leurs priorités sur leurs activités cœur dans le pétrole et le gaz. Le HPC et les solutions digitales continuent néanmoins d’afficher une dynamique solide, comme en témoignent les discussions commerciales en cours.

EBITDAs ajusté des activités de 549 M$, en hausse de +20 % sur un an, avec une marge portée à 65% contre 58% en 2024, grâce à de nouvelles améliorations de l’efficacité opérationnelle et à l’effet significatif des après-ventes d’EDA. EDA Cash EBITDA de 178 M$, en hausse de +137 % par rapport à 2024.

Sensing and Monitoring (SMO) : Résilience des activités terrestres et poursuite de la croissance hors énergie

Chiffre d’affaires des activités de 315 M$ en 2025, en baisse de -5 % sur un an. Au sein des activités historiques, les solutions terrestres ont clôturé l’exercice en hausse de +2 %, soutenues par un portefeuille de contrats largement diversifié en termes de géographies et de typologies, compensant seulement partiellement le ralentissement des revenus dans le segment marine. Les Nouveaux Business de SMO sont restés dynamiques, progressant de +8 % par rapport à 2024, et représentent désormais 19 % du chiffre d’affaires total de SMO.

EBITDAs ajusté des activités de 32 M$, en baisse de -10 % par rapport à 2024. Dans un contexte de niveaux d’activité plus faibles et d’un effet de change fortement défavorable (lié à la dépréciation du dollar américain alors que la base de coûts de SMO est principalement en euros), les efforts de réduction des coûts mis en œuvre au cours des 24 derniers mois afin d’abaisser le point mort de SMO ont permis de limiter l’impact sur la rentabilité.

Résultat opérationnel des activités de 9 M$, en hausse de +114 % sur un an, avec une marge plus que doublée, positionnant favorablement SMO pour une amélioration de la rentabilité lors de la reprise de l’activité.

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS3

Compte de résultat : Résultat net en forte hausse de +40 %

Le chiffre d’affaires consolidé IFRS pour 2025 s’établit à 1 071 M$, en baisse de -12 % sur un an, incluant un impact négatif de 94 M$ lié aux retraitements IFRS 15. Ces ajustements concernent principalement d’importants projets d’acquisition menés par Earth Data dans le Golfe d’Amérique et en Norvège sur la période. L’EBITDA ressort à 461 M$, en baisse de -11 %, reflétant le même effet.

Le résultat net IFRS atteint 71 M$, en forte hausse de +40 % par rapport à 2024, après prise en compte notamment de -229 M$ de loyers et dotations aux amortissements, -107 M$ de coût de l’endettement financier net, -38 M$ d’autres charges financières, principalement liées au refinancement obligataire et aux effets de change, et de -23 M$ d’impôts.

(en millions de $) T4 2025 T4 2024 Var. (%) 2025 2024 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,12 1,09 +3% 1,12 1,09 +3% Chiffre d'affaires 312 427 -27% 1 071 1 211 -12% EBITDAs 174 216 -20% 461 516 -11% Résultat d'exploitation 89 49 +81% 237 143 +65% Sociétés mises en équivalence 0 -1 n.a. -1 0 +70% Coût de l'endettement financier net -28 -24 +18% -107 -97 +10% Autres produits financiers (charges) -3 5 n.a. -38 4 n.a. Impôts -6 1 n.a. -23 -13 +68% Résultat net des activités poursuivies 52 29 +77% 69 36 +90% Résultat net des activités abandonnées 0 0 n.a. 3 15 -81% Résultat net de l'ensemble consolidé 52 29 +78% 71 51 +40%

Flux de trésorerie et Dette : Cash-flow net quasiment doublé et forte réduction de la dette nette

Un Cash-flow net de 107 M$ a été généré en 2025, soit quasiment le double des 56 M$ enregistrés en 2024 et un niveau supérieur à l’objectif fixé pour l’exercice 2025 (100 M$). Viridien a encaissé 29 M$ au titre des créances impayées de PEMEX4 restant dues à la fin du T3 2025. Cette trésorerie a été affectée au remboursement d’un financement adossé à des actifs de 28 M$ lié à l’infrastructure HPC du Groupe. Sur le plan comptable, ces deux éléments sont inclus dans le Cash-flow net, dans la mesure où ils sont tous deux liés à l’activité opérationnelle. L’encaissement relatif à PEMEX est comptabilisé dans la variation du besoin en fonds de roulement, tandis que le remboursement du financement adossé à des actifs est enregistré dans les autres activités de financement.

(en millions de $) T4 2025 T4 2024 Var. (%) 2025 2024 Var. (%) EBITDAs des activités 139 128 +9% 556 422 +32% Charge (produit) d'impôt décaissée -2 -2 -32% -16 -12 +26% Variation du BFR et provisions 20 30 -35% -62 48 -229% Autres flux de trésorerie 0 0 -41% -1 -1 +92% Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 156 155 +1% 477 457 +4% Investissements totaux -35 -81 -57% -207 -285 -27% Acquisitions et cessions d’actifs 12 6 +96% 14 7 +110% Flux de trésorerie provenant de l'activité d’investissement -22 -75 -70% -193 -278 -31% Charge d'intérêts payées -50 -43 +16% -92 -86 +7% Paiement au titre des contrats de location -11 -12 -13% -55 -56 -2% Autres activités de financement -28 0 n.s. -29 -1 n.s. Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -89 -56 +60% -175 -142 +23% Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées 0 -3 -109% -1 19 n.a. Cash-flow net 45 22 +106% 107 56 +92% Frais liés au refinancement (commissions + prime de rachat) 0 0 n.a. -42 0 n.a. Remboursement et émission de dette -99 -49 +100% -203 -69 +192% Effet de change et autres éléments 1 -12 n.a. 8 -11 n.a. Variation nette de la trésorerie -54 -40 +35% -129 -25 +408%

Viridien a été particulièrement actif au cours des deux dernières années dans la gestion de son passif, conformément à son engagement de réduire l’endettement du Groupe et d’optimiser ses coûts de financement.

En 2025, outre le remboursement du financement adossé à des actifs de 28 M$, le Groupe a intégralement exercé l’option de remboursement anticipé annuelle de 10 % à 103 % prévue dans sa documentation obligataire, procédant ainsi au remboursement de 97 M$ d’obligations en circulation. Ce remboursement a été réalisé en deux opérations, à la mi-octobre et à la mi-décembre 2025. Au total, 43 M$ ont été remboursés sur la tranche libellée en dollars américains et 46 M€ (54 M$) sur la tranche libellée en euros, ramenant le principal restant dû à respectivement 407 M$ et 430 M€ (505 M$).

Au 31 décembre 2025, Viridien disposait d’une position de liquidité solide, incluant une facilité de crédit renouvelable (RCF5) de 125 M$.

(en millions de $) 31/12/2025 31/12/2024 Var. (%) Liquidité 273 392 -30% Trésorerie 173 302 -43% RCF non tiré 100 90 +11% Dette Brute 1 061 1 223 -13% Emprunts obligataires 8956 1 049 -15% Autres emprunts 13 31 -58% Intérêts courus 18 18 -4% Dettes locatives 135 125 +9% Dette Nette 888 921 -4%

GOUVERNANCE

Le 19 novembre 2025, le Groupe a annoncé sa décision de rétablir une gouvernance dissociée à compter de la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra le 3 juin 2026, en séparant les fonctions de Président et de Directeur général.

À compter de cette date, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, Sophie Zurquiyah deviendra Présidente non exécutive du Conseil d’administration et mettra fin à ses fonctions exécutives. Arrivant au terme de son second mandat en tant que Directrice générale, le Conseil d’administration soutient à l’unanimité son maintien en qualité de Présidente afin d’assurer la continuité stratégique et d’accompagner la vision de long terme de Viridien. Depuis 2018, son leadership a permis de repositionner Viridien comme une entreprise « asset-light », axée sur la technologie, dotée d’une structure financière renforcée et d’un portefeuille plus diversifié.

Le Conseil a également approuvé à l’unanimité la nomination de Henning Berg en qualité de nouveau Directeur général de Viridien, avec effet au 3 juin 2026. Henning Berg dispose de 27 années d’expérience dans le secteur des services pétroliers et gaziers, dont plusieurs postes de direction à responsabilité mondiale chez SLB. Il rejoindra le Groupe le 3 mars 2026 en tant que Directeur des opérations (Chief Operating Officer), afin d’assurer une transition structurée et progressive vers les fonctions de Directeur général. Sa nomination en qualité d’administrateur sera également soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée générale.

PERSPECTIVES

Si la volatilité des prix de l’énergie à court terme pourrait conduire à une certaine prudence dans le secteur et à un ralentissement de l’activité au premier semestre 2026, nous anticipons une reprise au second semestre. À condition que l’environnement d’activité reste globalement comparable à celui de l’an dernier, Viridien prévoit de générer environ 100 millions de dollars de Cash-flow net sur l’exercice 2026, avec un profil saisonnier similaire à celui de 2025, et une allocation intégrale une nouvelle fois au désendettement. Cet objectif intègre l’expansion prévue (phase 1) de notre infrastructure HPC aux États-Unis et suppose une normalisation du besoin en fonds de roulement, incluant PEMEX.

À plus long terme, les dynamiques structurelles de l’approvisionnement énergétique mondial pointent toujours plus vers un nouveau cycle haussier de l’exploration7. Les découvertes sur des zones frontières et les développements offshore en eaux profondes (domaines dans lesquels Viridien dispose d’un leadership technologique reconnu) seront essentiels pour soutenir la production et renforcent notre confiance dans la trajectoire du Groupe à moyen et long terme.

***

ANNEXES

Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et n’ont fait l’objet d’aucun examen.

Chiffres clés du Compte de résultat des activités

(en millions de $) T4 2025 T4 2024 Var. (%) 2025 2024 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,12 1,09 +3% 1,12 1,09 +3% Chiffre d’affaires des activités 277 339 -18% 1 165 1 117 +4% DDE 211 238 -11% 850 787 +8% Geoscience 111 107 +3% 444 404 +10% Earth Data 100 131 -23% 406 383 +6% SMO 66 100 -34% 315 330 -5% Terrestre 21 55 -62% 160 157 +2% Marine 28 29 -6% 94 117 -19% Autres 17 16 +9% 60 56 +8% EBITDAs des activités 139 128 +9% 556 422 +32% EBITDAs ajusté des activités 135 157 -14% 551 455 +21% DDE 141 150 -7% 549 458 +20% SMO 2 18 -91% 32 35 -10% Corporate et autres -7 -11 -36% -29 -38 -22% Résultat d’exploitation des activités 65 33 +97% 244 113 +116% Résultat d’exploitation ajusté des activités 61 89 -31% 240 173 +39% DDE 71 89 -20% 261 206 +27% SMO -4 11 n.a. 9 4 +114% Corporate et autres -6 -11 -43% -30 -38 -20% EDA Cash EBITDA 66 44 +50% 178 75 +137%

Autres indicateurs clés

(en millions de $) T4 2025 T4 2024 Var. (%) 2025 2024 Var. (%) Carnet de commandes Geoscience 256 351 -27% 256 351 -27% Investissements totaux 35 81 -57% 207 285 -27% Valeur nette comptable

de la bibliothèque d’Earth Data 494 456 +8% 494 456 +8%

Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Dans ses communications, Viridien inclut des Indicateurs Alternatifs de Performance, les principaux étant le Chiffre d’affaires des activités, l’EBITDA des activités, l’EBITDA ajusté des activités et l’EDA Cash EBITDA. Leurs définitions sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF et rappelées ici :

Chiffre d’affaires des activités : Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement.





Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement. EBITDAs des activités : L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement.







L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement. EBITDAs ajusté des activités : L’EBITDAs ajusté des activités correspond à l’EBITDAs des activités corrigé des charges et gains non récurrents.

EDA Cash EBITDA : L’EDA Cash EBITDA correspond à l’EBITDAs ajusté des activités EDA (Earth Data) diminué des investissements dans les études EDA, hors indemnités d’inactivité liées à l’accord de capacité pour des navires conclu entre Viridien et Shearwater. L’utilisation de cet indicateur est limitée à l’activité EDA.





Réconciliation entre les IAP et les états financiers consolidés

Le tableau ci-dessous présente les ajustements comptables effectués conformément aux exigences de la norme IFRS 158. Sur la période, ces ajustements concernent essentiellement d’importants projets d’acquisition de données réalisés par Earth Data dans le Golfe d’Amérique et en Norvège.

(en millions de $)



T4 2025 2025 Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Chiffre d’affaires 277 35 312 1 165 -94 1 071 EBITDAs 139 35 174 556 -94 461 Charges et gains non récurrents -4 -4 -4 -4 EBITDAs ajusté 135 35 170 551 -94 457 Résultat d’exploitation 65 24 89 244 -7 237 Charges et gains non récurrents -4 -4 -4 -4 Résultat d’exploitation ajusté 61 24 85 240 -7 233

État consolidé du résultat

(en millions de $, sauf pour les données par action) 2025 2024 Chiffre d’affaires total 1 070,5 1 211,3 Autres produits des activités ordinaires 0,2 0,1 Total produits des activités ordinaires 1 070,7 1 211,4 Coût des ventes (721,1) (871,2) Marge brute 349,6 340,2 Coûts nets de recherche et développement (6,2) (17,8) Frais commerciaux (34,7) (37,1) Frais généraux et administratifs (76,1) (82,9) Autres produits (charges) net 4,6 (58,9) Résultat d’exploitation 237,3 143,5 Coût de l’endettement financier brut (112,6) (109,4) Produits financiers sur la trésorerie 5,3 12,3 Coût de l’endettement financier net (107,3) (97,2) Autres produits financiers (charges) (38,1) 3,7 Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 91,9 50,1 Impôts (22,5) (13,4) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence 69,3 36,6 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,8) (0,5) Résultat net des activités poursuivies 68,6 36,1 Résultat net des activités abandonnées 2,9 14,7 Résultat net de l’ensemble consolidé 71,4 50,8 Attribué aux : Actionnaires de Viridien SA 71,1 49,8 Participations ne donnant pas le contrôle 0,3 1,0 Nombre moyen pondéré d’actions émises (a) 7 172 731 7 150 958 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (b) 7 222 531 7 184 713 Résultat net par action Base (a) 9,92 6,97 Dilué (b) 9,85 6,93 Résultat net par action des activités poursuivies Base (a) 9,52 4,91 Dilué (b) 9,45 4,89 Résultat net par action des activités abandonnées Base (a) 0,40 2,06 Dilué (b) 0,40 2,05

État consolidé de la situation financière

(en millions de $) 31/12/2025 31/12/2024 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 173,0 301,7 Clients et comptes rattachés, nets 315,0 339,9 Stocks et travaux en cours, nets 164,3 163,3 Créances d’impôt 31,7 22,9 Autres actifs courants, nets 74,9 74,0 Actifs détenus en vue de la vente, nets 15,8 24,5 Total actif courant 774,7 926,2 Impôts différés actif 43,4 43,6 Autre actifs non courants, net 10,0 8,9 Participations et autres immobilisations financières, nettes 30,3 25,7 Participations dans des sociétés mises en équivalence 0,1 1,1 Immobilisations corporelles, nettes 227,4 220,6 Immobilisations incorporelles, nettes 571,9 535,4 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 092,2 1 082,8 Total actif non courant 1 975,3 1 918,1 TOTAL ACTIF 2 750,0 2 844,3 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 56,2 56,9 Fournisseurs et comptes rattachés 66,5 120,9 Dettes sociales 97,5 84,5 Impôts sur les bénéfices à payer 22,3 20,4 Acomptes clients 17,9 19,2 Provisions – part court terme 14,4 19,7 Autres passifs financiers courants 0,0 0,5 Autres passifs courants 256,7 182,5 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 1,0 2,4 Total passif courant 532,6 507,0 Impôts différés passif 9,1 18,4 Provisions – part long terme 33,3 28,8 Dettes financières – part long terme 1 004,8 1 165,6 Autres passifs financiers non courants 0,0 0,0 Autres passifs non courants 2,2 1,7 Total dettes et provisions non courantes 1 049,2 1 214,5 Actions ordinaires : 11 198 580 actions autorisées et 7 184 962 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 31 décembre 2025 8,8 8,7 Primes d’émission et d’apport 119,1 118,7 Réserves 1 110,1 1 036,5 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,4) (1,1) Ecarts de conversion (86,1) (58,0) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 130,4 1 084,7 Participations ne donnant pas le contrôle 37,8 38,1 Total capitaux propres 1 168,3 1 122,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 750,0 2 844,3

État consolidé des flux de trésorerie

(en millions de $) 2025 2024 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 71,4 50,8 Moins : Résultat net des activités abandonnées (2,9) (14,7) Résultat net des activités poursuivies 68,6 36,1 Amortissements et dépréciations 89,1 124,7 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 147,0 261,4 Amortissements et dépréciations capitalisés des études Earth Data (16,7) (16,6) Augmentation (diminution) des provisions (7,1) 14,3 Coûts des paiements en actions 4,6 3,4 Plus ou moins-values de cessions d’actif (2,0) (3,7) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,8 0,5 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 29,7 (0,3) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 313,9 419,8 Moins : coût de la dette financière 107,3 97,2 Moins : charge d’impôt (produit d’impôt) 22,5 13,4 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 443,7 530,4 Impôt décaissé (15,6) (12,4) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 428,1 518,0 Variation du besoin en fonds de roulement 48,4 (61,2) - Variation des clients et comptes rattachés 110,4 (128,4) - Variation des stocks et travaux en cours 14,5 28,1 - Variation des autres actifs circulants (15,8) 10,5 - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (50,0) 26,8 - Variation des autres passifs circulants (10,7) 1,8 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 476,6 456,7 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data (41,0) (32,9) Investissements dans les études Earth Data, net (166,2) (252,1) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 2,7 6,8 Valeurs de cession d’activités et de vente d’actifs financiers 11,5 0,0 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,0 0,5 Variation des prêts et avances donnés/reçus 0,0 0,0 Variation des autres actifs financiers non courants 3,4 (8,2) Flux de trésorerie affectés aux investissements (189,7) (286,0)





FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (1 200,4) (59,4) Nouveaux emprunts 955,5 0,1 Prime de remboursement anticipé (24,7) 0,0 Frais de transaction liés au refinancement payés (3,7) 0,0 Paiement au titre des contrats de location (54,7) (55,7) Charges d’intérêt payées (91,7) (85,6) Augmentation de capital : - par les actionnaires 0,4 0,0 - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées 0,0 0,0 Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère 0,0 0,0 - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (1,4) (3,8) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (420,7) (204,4) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 5,2 (11,0) Variation de trésorerie des activités abandonnées 0,0 19,3 Variation de trésorerie (128,6) (25,3) Trésorerie à l'ouverture 301,7 327,0 Trésorerie à la clôture 173,0 301,7





1 Les procédures d’audit ont été finalisées et le rapport d’audit sur les états financiers devrait être publié à la mi-mars 2026

2 Se référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie

3 La réconciliation des indicateurs alternatifs de performance avec les états financiers consolidés est présentée en annexes, accompagnée de leurs définitions

4 Petróleos Mexicanos (PEMEX), compagnie pétrolière nationale du Mexique

5 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (utilisée à hauteur de 18 M$) et 100 M$ entièrement non tirés

6 Incluant un impact de change négatif de 58 M$ par rapport au 31 décembre 2024. Net des coûts de refinancement capitalisés

7 Voir, notamment, le World Energy Outlook 2025 de l’Agence internationale de l’énergie (IEA)

8 La norme IFRS 15 exige que les revenus de préfinancement d’Earth Data soient comptabilisés uniquement à la livraison des données finales traitées, c’est-à-dire lorsque l’obligation de performance est remplie. Par conséquent, la comptabilisation du chiffre d’affaires et des marges sur les études en cours est différée. Le reporting par activités de Viridien, en revanche, continue d’appliquer la méthode de l’avancement utilisée avant l’entrée en vigueur d’IFRS 15, pour la reconnaissance des revenus de préfinancement d’Earth Data et des marges associées

Pièce jointe