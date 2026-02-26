Technip Energies annonce la proposition de nomination de John O’Higgins et Luc Rémont au Conseil d’administration

Technip Energies (PARIS : TE) annonce que M. Joseph Rinaldi, Président du Conseil d’administration (le « Conseil »), a informé le Conseil de son intention de prendre sa retraite à l’issue de son mandat actuel, immédiatement après l’Assemblée générale annuelle 2026 (l’« Assemblée Générale 2026 »), et qu’il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée Générale 2026. Le Conseil a décidé de proposer la nomination de M. John O’Higgins en qualité d’administrateur non-exécutif lors de l’Assemblée Générale 2026 et de le désigner Président du Conseil pour succéder à M. Rinaldi, sous réserve de sa nomination en qualité d’administrateur non-exécutif par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale 2026.

Le Conseil a également décidé de proposer la nomination de M. Luc Rémont en qualité d’administrateur non-exécutif, en remplacement de M. Francesco Venturini, qui a également annoncé qu’il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d’administrateur cette année.

M. O’Higgins et M. Rémont ont par ailleurs été nommés censeurs du Conseil d’administration jusqu’à l’Assemblée Générale 2026. Ils assisteront en cette qualité aux réunions du Conseil préalablement à l’Assemblée Générale 2026, afin de favoriser une transition ordonnée et efficace vers leurs fonctions d’administrateurs non-exécutifs.

Joseph Rinaldi, Président du Conseil d’administration de Technip Energies, a déclaré : « Je quitterai le Conseil d’administration avec un immense sentiment de fierté au regard de ce qui a été accompli au cours des cinq années écoulées depuis notre introduction en bourse. Ce fut un privilège de présider le Conseil durant ces années fondatrices et de travailler aux côtés d’Arnaud et des nombreux talents de Technip Energies. Ensemble, nous avons établi des bases solides pour assurer une croissance durable et créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. Je me réjouis que John O’Higgins et Luc Rémont aient accepté de rejoindre le Conseil, sous réserve de l’approbation des actionnaires. Leur expérience et leur vision contribueront de manière significative aux travaux du Conseil, alors que Technip Energies poursuit son développement en tant qu’acteur mondial de premier plan des technologies au service de l’industrie de l’énergie et des technologies. Je suis fier de la solidité et de la qualité de l’équipe constituée au sein du Conseil et je suis convaincu que, sous la présidence de John, le Conseil continuera de guider la Société avec rigueur, indépendance et ambition. »

John O’Higgins, futur Président désigné (sous réserve de sa nomination lors de l’Assemblée Générale 2026), a commenté : « Je me réjouis d’être proposé à la nomination au Conseil d’administration de Technip Energies. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à Joe Rinaldi, dont l’accompagnement au cours de ces années a été déterminant pour établir Technip Energies comme un acteur mondial résilient et tourné vers l’avenir. Alors que la société poursuit la mise en œuvre de sa stratégie, j’ai hâte de pouvoir travailler aux côtés d’Arnaud et des autres membres du Conseil. »

John O’Higgins exerce actuellement les fonctions de Président du conseil d’administration d’Elementis plc et d’administrateur non exécutif de Johnson Matthey plc et d’Oxford Nanopore Technologies plc. Il est également administrateur d’Envea Global S.A., une société détenue en portefeuille par le Carlyle European Technology Fund. Il quittera ses fonctions de Président et d’administrateur d’Elementis plc en avril 2026.

De 2006 à 2018, M. O’Higgins a occupé le poste de Directeur général de Spectris plc, un leader mondial des instruments de haute technologie, des équipements de test et des logiciels industriels.

Auparavant, M. O’Higgins a exercé plusieurs fonctions de direction au sein de Honeywell, notamment celle de Président de la division Automation and Control Solutions pour la région Asie-Pacifique. Il a également été administrateur non exécutif d’Exide Technologies de 2010 à 2015. Il a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur en recherche et développement chez Daimler-Benz à Stuttgart.

Il est titulaire d’un diplôme de licence et d’un master en génie mécanique obtenus respectivement à University College Dublin et à Purdue University, ainsi que d’un MBA de l’INSEAD.

Luc Rémont est président du Conseil d’administration de Waga Energy et administrateur de Groupe REEL. De 2022 à 2025, il a exercé les fonctions de président-directeur général d’EDF, un opérateur énergétique intégré de premier plan et un acteur majeur de la transition énergétique. Luc Rémont a auparavant occupé plusieurs fonctions de direction chez Merrill Lynch (devenu Bank of America Merrill Lynch) entre 2007 et 2014, notamment celles de responsable des activités Corporate and Investment Banking en France et au Benelux. En 2014, il a été nommé président de Schneider Electric France, avant de devenir vice président exécutif en charge des opérations internationales en 2017.

Luc Rémont a débuté sa carrière en 1993 en tant qu’ingénieur à la Direction Générale pour l’Armement (DGA). De 1996 à 2007, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, intervenant notamment sur des sujets relatifs aux institutions financières internationales et aux entreprises publiques, avant de rejoindre des cabinets ministériels entre 2002 et 2007.

Il est diplômé de l’École polytechnique et de l’ENSTA Paris.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

