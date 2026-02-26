Clermont-Ferrand, le 26 février 2026
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Retraitement des données sectorielles de 2025, suite à la création du segment de reporting Polymer Composite Solutions
Comme communiqué en janvier 2026, le groupe Michelin crée un quatrième segment de reporting, consacré à ses activités Polymer Composite Solutions, qui faisaient précédemment partie du SR3.
Par ailleurs, le Groupe fait évoluer l’appellation des segments :
|Ancienne segmentation (3 segments)
|Nouvelle segmentation (4 segments)
|SR1
|Consommateur
|SR2
|Transport
|SR3
|Spécialités
|Polymer Composite Solutions
Les informations ci-dessous reflètent les retraitements des résultats 2025, par trimestre (T1, S1, 9M et 12M). Celles-ci deviennent les valeurs de référence 2025 qui seront utilisées pour les publications 2026 et à venir.
Informations Sectorielles 2025 Retraitées (nouveaux segments)
|T1 2025
|S1 2025
|9M 2025
|Année 2025
|Consommateur
|Ventes
|3 559
|7 111
|10 504
|14 306
|ROS
|865
|1 677
|ROS %
|12,2 %
|11,7 %
|Transport
|Ventes
|1 529
|3 007
|4 510
|6 023
|ROS
|166
|280
|ROS %
|5,5 %
|4,7 %
|Spécialités
|Ventes
|1 117
|2 269
|3 318
|4 418
|ROS
|320
|577
|ROS %
|14,1 %
|13,1 %
|Polymer Composite Solutions
|Ventes
|310
|641
|942
|1 245
|ROS
|102
|186
|ROS %
|15,9 %
|14,9 %
|Groupe
|Ventes
|6 515
|13 028
|19 275
|25 992
|ROS
|1 452
|2 719
|ROS %
|11,1 %
|10,5 %
Informations Sectorielles 2025 Publiées (pour référence, anciens segments)
|T1 2025
|S1 2025
|9M 2025
|Année 2025
|SR1
|Ventes
|3 559
|7 111
|10 504
|14 306
|ROS
|865
|1 677
|ROS %
|12,2 %
|11,7 %
|SR2
|Ventes
|1 529
|3 007
|4 510
|6 023
|ROS
|166
|280
|ROS %
|5,5 %
|4,7 %
|SR3
|Ventes
|1 427
|2 910
|4 261
|5 663
|ROS
|421
|762
|ROS %
|14,5 %
|13,5 %
|Groupe
|Ventes
|6 515
|13 028
|19 275
|25 992
|ROS
|1 452
|2 719
|ROS %
|11,1 %
|10,5 %
