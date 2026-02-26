Clermont-Ferrand, le 26 février 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Retraitement des données sectorielles de 2025, suite à la création du segment de reporting Polymer Composite Solutions

Comme communiqué en janvier 2026, le groupe Michelin crée un quatrième segment de reporting, consacré à ses activités Polymer Composite Solutions, qui faisaient précédemment partie du SR3.

Par ailleurs, le Groupe fait évoluer l’appellation des segments :

Ancienne segmentation (3 segments) Nouvelle segmentation (4 segments) SR1 Consommateur SR2 Transport SR3



Spécialités Polymer Composite Solutions

Les informations ci-dessous reflètent les retraitements des résultats 2025, par trimestre (T1, S1, 9M et 12M). Celles-ci deviennent les valeurs de référence 2025 qui seront utilisées pour les publications 2026 et à venir.

Informations Sectorielles 2025 Retraitées (nouveaux segments)

T1 2025 S1 2025 9M 2025 Année 2025 Consommateur







Ventes 3 559 7 111 10 504 14 306 ROS 865 1 677 ROS % 12,2 % 11,7 % Transport







Ventes 1 529 3 007 4 510 6 023 ROS 166 280 ROS % 5,5 % 4,7 % Spécialités







Ventes 1 117 2 269 3 318 4 418 ROS 320 577 ROS % 14,1 % 13,1 % Polymer Composite Solutions







Ventes 310 641 942 1 245 ROS 102 186 ROS % 15,9 % 14,9 % Groupe







Ventes 6 515 13 028 19 275 25 992 ROS 1 452 2 719 ROS % 11,1 % 10,5 %

Informations Sectorielles 2025 Publiées (pour référence, anciens segments)

T1 2025 S1 2025 9M 2025 Année 2025 SR1







Ventes 3 559 7 111 10 504 14 306 ROS 865 1 677 ROS % 12,2 % 11,7 % SR2







Ventes 1 529 3 007 4 510 6 023 ROS 166 280 ROS % 5,5 % 4,7 % SR3







Ventes 1 427 2 910 4 261 5 663 ROS 421 762 ROS % 14,5 % 13,5 % Groupe







Ventes 6 515 13 028 19 275 25 992 ROS 1 452 2 719 ROS % 11,1 % 10,5 %

Relations Investisseurs

Relations Investisseurs







investor-relations@michelin.com







Guillaume Jullienne







guillaume.jullienne@michelin.com







Benjamin Marcus

benjamin.marcus@michelin.com







Nadia Ait-Mokhtar

nadia.ait-mokhtar@michelin.com







Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22







groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Actionnaires individuels



+33 (0) 4 73 32 23 05











Muriel Combris-Battut

muriel.combris-battut@michelin.com







Elisabete Antunes

elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.



