Michelin : Retraitement des données sectorielles de 2025, suite à la création du segment de reporting Polymer Composite Solutions

 | Source: Michelin Michelin

                                        Clermont-Ferrand, le 26 février 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Retraitement des données sectorielles de 2025, suite à la création du segment de reporting Polymer Composite Solutions

Comme communiqué en janvier 2026, le groupe Michelin crée un quatrième segment de reporting, consacré à ses activités Polymer Composite Solutions, qui faisaient précédemment partie du SR3.

Par ailleurs, le Groupe fait évoluer l’appellation des segments :

Ancienne segmentation (3 segments)Nouvelle segmentation (4 segments)
SR1Consommateur
SR2Transport
SR3

 		Spécialités
Polymer Composite Solutions

Les informations ci-dessous reflètent les retraitements des résultats 2025, par trimestre (T1, S1, 9M et 12M). Celles-ci deviennent les valeurs de référence 2025 qui seront utilisées pour les publications 2026 et à venir.

Informations Sectorielles 2025 Retraitées (nouveaux segments)

  T1 2025S1 20259M 2025Année 2025
Consommateur

 

 		Ventes3 5597 11110 50414 306
ROS 865 1 677
ROS % 12,2 % 11,7 %
      
Transport

 

 		Ventes1 5293 0074 5106 023
ROS 166 280
ROS % 5,5 % 4,7 %
      
Spécialités

 

 		Ventes1 1172 2693 3184 418
ROS 320 577
ROS % 14,1 % 13,1 %
      
Polymer Composite Solutions

 

 		Ventes3106419421 245
ROS 102 186
ROS % 15,9 % 14,9 %
      
Groupe

 

 		Ventes6 51513 02819 27525 992
ROS 1 452 2 719
ROS % 11,1 % 10,5 %

Informations Sectorielles 2025 Publiées (pour référence, anciens segments)

  T1 2025S1 20259M 2025Année 2025
SR1

 

 		Ventes3 5597 11110 50414 306
ROS 865 1 677
ROS % 12,2 % 11,7 %
      
SR2

 

 		Ventes1 5293 0074 5106 023
ROS 166 280
ROS % 5,5 % 4,7 %
      
SR3

 

 		Ventes1 4272 9104 2615 663
ROS 421 762
ROS % 14,5 % 13,5 %
      
Groupe

 

 		Ventes6 51513 02819 27525 992
ROS 1 452 2 719
ROS % 11,1 % 10,5 %

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs

 

investor-relations@michelin.com

 

Guillaume Jullienne

 

guillaume.jullienne@michelin.com

 

Benjamin Marcus
benjamin.marcus@michelin.com

 

Nadia Ait-Mokhtar
nadia.ait-mokhtar@michelin.com

 

 		Relations Presse

 

+33 (0) 1 45 66 22 22

 

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com

 

Actionnaires individuels

+33 (0) 4 73 32 23 05

 

 

Muriel Combris-Battut
muriel.combris-battut@michelin.com

 

Elisabete Antunes
elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
                                                                                             

Pièce jointe


Attachments

20260226_CP_Retraitement Segments Reporting 2025_FR
GlobeNewswire

Recommended Reading