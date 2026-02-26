La Banque Postale - Résultats annuels 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 26 février 2026

Résultats annuels 2025

Résultats solides, en forte progression sous l’effet du redressement des activités bancaires et de la robustesse des activités assurantielles

Résultat net part du groupe de 1,6 milliard d’euros, en forte hausse de 31,2 % vs 2024‍ ;

de 1,6 milliard d’euros, en de 31,2 % vs 2024‍ ; Croissance du PNB 1 (+ 2,7 % sur un an) à 7,7 milliards d’euros, portée par la forte progression de la MNI (+24,4 %) et la solide performance de l’assurance-vie ;

(+ % sur un an) à milliards d’euros, portée par ; Frais de gestion 1 maîtrisés à 4,8 milliards d’euros (+0,2 % vs 2024) grâce aux gains d’efficacité opérationnelle créant un effet ciseaux positif (+2,5 points) ;

à 4,8 milliards d’euros (+0,2 % vs 2024) grâce aux gains d’efficacité opérationnelle créant un positif (+2,5 points) ; Coefficient d’exploitation 1 à 62,8 % en baisse de 1,6 point sur un an ;

à 1,6 point sur un an ; Profil de risque maîtrisé avec un coût du risque 1 à 250 millions d’euros, soit 12 points de base (+1 pb) ‍;

avec un coût du risque à 250 millions d’euros, soit 12 points de base (+1 pb) ‍; RONE à 11,5 % en hausse de 2,5 points vs 20242.

Structure financière

Niveau de solvabilité élevé avec un ratio CET1 à 18,6 % ;

avec un à 18,6 % ; Situation de liquidité robuste avec des ratios LCR à 165 % et NSFR à 118 % ;

avec des ratios à 165 % et à 118 % ; Taux de couverture du SCR du Groupe CNP Assurances à 256 % à fin 2025.





Succès 2025 en ligne avec le plan de transformation

Hausse des ventes aux particuliers dans les bureaux de Poste (+10 %) et en digital (+16 %) ;

aux particuliers dans les bureaux de Poste (+10 %) et en digital (+16 %) ; Collecte brute record en assurance au sein du Réseau LBP avec 12,5 milliards d’euros ;

au sein du Réseau LBP avec 12,5 milliards d’euros ; Production record des financements à destination du Secteur Public et Economie Sociale (SPES) à 13,8 milliards d’euros ;

à destination du Secteur Public et Economie Sociale (SPES) à 13,8 milliards d’euros ; Nouveaux partenariats à l’international noués par CNP Assurances (Brésil et Italie).

Performances extra-financières

Progression de la part des financements citoyens 3 (+1 point 4 par rapport à 2024) pour atteindre 34 % de la production totale ;

(+1 point par rapport à 2024) pour atteindre ; 79 % des activités bancaires couvertes par l’Indice d’Impact Global ;

Exposition nette aux énergies fossiles marginale à 0,005 %5.



Stéphane Dedeyan, président du directoire, a déclaré :

« La Banque Postale enregistre en 2025 des résultats en très forte progression, portés à la fois par le redressement de ses activités bancaires et par la performance robuste de ses métiers assurantiels, dans un environnement macroéconomique toujours exigeant.

Notre plan de transformation engagé depuis fin 2023 porte ses fruits et marque un retour à l’équilibre des activités bancaires, grâce au renforcement des synergies avec le réseau postal et CNP Assurances et à un pilotage rationalisé de la production de crédits. La maîtrise de nos charges en 2025 combinée à un profil de risque contenu, témoignent de la qualité de la gestion opérationnelle. La Banque Postale bénéficie ainsi d’un effet de ciseau positif, avec une nette amélioration de son coefficient d’exploitation. Nos ratios de solvabilité et de liquidité, toujours largement supérieurs aux exigences réglementaires, illustrent la solidité structurelle du groupe.

Nos performances 2025 témoignent de l’efficacité et de la bonne mise en œuvre de notre modèle de bancassureur. La dynamique commerciale au sein des bureaux de poste s’est traduite par la conquête de nouveaux clients, la montée en puissance du multi-équipement, le lancement de nouvelles offres assurantielles en espace commercial en collaboration avec CNP Assurances, et la création d’une nouvelle filière d’Épargne Salariale et Retraite, dédiée aux besoins des clientèles professionnelles. Cette évolution s’accompagne également d’une accélération notable de la digitalisation des parcours clients, centrée sur le lancement de la nouvelle app.

Plusieurs opérations structurantes viennent également soutenir la trajectoire de développement de notre groupe, notamment le nouvel accord conclu avec Embracon par CNP Assurances en vue de créer un leader du Consórcio au Brésil, la structuration et le développement du pôle marché privés au sein de LBP AM et la signature d’un nouveau partenariat de refinancement avec la BEI en faveur de la transition énergétique.

Par ailleurs, les indicateurs ESG demeurent bien orientés. Fidèle à son engagement d’entreprise à mission, La Banque Postale continue de développer ses initiatives en faveur de la finance durable : segmentation ESG de son offre d’épargne financière, en particulier le lancement du premier fonds euro durable, déploiement d’initiatives au service de l’utilité et de l’inclusion avec la création d’un dispositif d’urgence pour les victimes de violences conjugales.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes – banquiers, assureurs et postiers – pour leur engagement au service des clients et pour leur contribution décisive à cette performance. Grâce à eux, La Banque Postale poursuit la construction d’un modèle de bancassurance citoyenne, diversifié et résolument ancré dans les territoires. »

Retour sur l’année 2025

La Banque Postale a poursuivi en 2025 la transformation de son modèle de bancassurance intégré afin de renforcer ses fondamentaux et de soutenir une croissance durable, favorisant ainsi la conquête externe, la fidélisation et le multi-équipement de ses clients, tout en accélérant la diversification de ses revenus en France et à l’international.



Le développement d’une offre synergique au service des clients du Groupe est demeuré une priorité en 2025. Cette année, le Groupe a lancé 3 nouvelles offres d’assurances dans les bureaux de Poste, venant enrichir la gamme déjà proposée par les chargés de clientèle : assurance accidents de la vie en janvier, assurance scolaire en juin et assurance santé animale en novembre.

Le plan de transformation de la banque met l’accent sur l’amélioration de l’expérience client, avec notamment le déploiement de nouvelles fonctionnalités de selfcare6 sur l’application (gestion des plafonds de cartes et de virements) et le lancement d’un nouveau format de coffre-fort numérique pour les clients patrimoniaux.

Ces initiatives ont contribué à la dynamique commerciale de la banque des particuliers, avec une progression des ventes de 10 % dans l’espace commercial et de 16 % sur les canaux digitaux.

Le Groupe a également poursuivi cette dynamique avec la mise en place d’une nouvelle filière Épargne Salariale et Retraite (ESR), issue de la collaboration entre La Banque Postale, LBP AM et CNP Assurances, à destination de la clientèle entreprises, et spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des TPE et PME.

Enfin, sur la scène internationale, le Groupe a poursuivi le développement de son offre, notamment à travers la signature d’un accord entre CNP Assurances et Embracon visant à créer conjointement un acteur majeur du Consórcio au Brésil (une alternative locale au crédit traditionnel). CNP Assurances a également noué plusieurs partenariats en Italie avec CNP Assicura. Par ailleurs, LBP AM a renforcé sa plateforme de développement hors de France.



En matière de finance durable et citoyenne, La Banque Postale poursuit une trajectoire alignée avec sa raison d’être et ses engagements en matière de durabilité. La production de financement citoyen s’établit à 2,0 milliards d’euros pour la banque des particuliers et de 6,3 milliards pour la Banque des entreprises et du développement local (BEDL), portant la production totale à 8,3 milliards d’euros soit 34 % de la production totale moyen long terme du groupe. 80 % des encours gérés du groupe intègrent des filtres ESG, dont des fonds labellisés ISR ou Greenfin. L’exposition nette du groupe aux énergies fossiles reste limitée à 0,005 %, avec une exposition nulle au charbon, conformément à ses politiques d’exclusion.



Le Groupe bénéficie également d’une reconnaissance de ses engagements extra-financiers, avec le renouvellement de la notation A par le CDP et la première place de CNP Assurances parmi les assureurs français chez Sustainalytics. La Banque Postale a été classée meilleure banque européenne par l’ONG ShareAction sur le volet climat avec le score le plus élevé des banques du panel. Enfin, cette trajectoire de transition juste se traduit par l’enrichissement de l’offre commerciale, avec notamment une offre d’affacturage décarboné.

En 2025, La Banque Postale a lancé un dispositif d’aide aux victimes de violences conjugales permettant l’ouverture en urgence d’un compte bancaire personnel. CNP Assurances a également proposé en France, à compter de mai 2025, une assurance emprunteur sans surprime ni réduction de garanties pour les hommes atteints de cancers masculins7, sans attendre les 5 ans du droit à l’oubli.

Résultats financiers en hausse

Activité et résultats du groupe La Banque Postale

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2025

(en millions d’euros)



20241



2025



Variation

vs 2024



Variation

à périmètre

et change constants



Produit net bancaire 1 7 501 7 704 +2,7% +3,3% Frais de gestion 1 (4 831) (4 839) +0,2% -1,4% Résultat brut d’exploitation 2 670 2 865 +7,3% +12,3% Coût du risque (231) (250) +8,1% +8,1% Résultat d'exploitation 2 439 2 615 +7,2% +12,7% Ecarts d’acquisition & Gains/Pertes

sur autres actifs 39 1014 x 2,6



n.a



Quote-part des SME 33 23 -31,0% -26,5% Résultat courant avant impôt 2 512 2 739 +9,0% +18,1% Impôt sur les sociétés (1 016) (898) -11,6% -8,6% Résultat net 1 496 1 841 +23,1% +37,8% Intérêts minoritaires (310) (286) -7,7% +1,9% Résultat net part du groupe 1 186 1 555 +31,2% +47,1% RONE2 9,0% 11,5% +2,5 pts Coefficient d’exploitation 1,3 64,4% 62,8% -1,6 pt

(1) Données 2024 retraitées (cf. Note méthodologique pour le détail des retraitements 2024. (2) RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14 %. (3) Coefficient d’exploitation = Frais de gestion / Produit net bancaire. (4) Y compris plus-value de cession des titres détenus par CNP Assurances dans CNP UniCredit Vita

Activité commerciale

La production totale de crédit est en hausse de 1,2 % sur un an et atteint 30,7 milliards d’euros en 2025. Elle est tirée par la production de financements de la Banque des entreprises et du développement local (BEDL) qui progresse de 13,4 % sur un an et qui s’élève à 23,0 milliards d’euros pour l’année 2025. La production de crédits à la consommation progresse de 3,0 % sur l’année. Dans un contexte de forte concurrence sur le marché du crédit immobilier, La Banque Postale a fait le choix de piloter sa production en privilégiant ses clients ; ainsi la production de crédits immobiliers diminue de 34,2 % en 2025.

Le chiffre d’affaires total des activités assurantielles atteint un niveau record de 39,1 milliards d’euros à fin décembre 2025, en hausse de 4,1 % et de 8,6 % à périmètre et change constants vs 2024. En France, la croissance est essentiellement portée par l’Epargne/Retraite, particulièrement au sein du réseau LBP et par l’intégration réussie de CNP Assurances Protection Sociale. A l’international, les activités assurantielles réalisent une surperformance dans des marchés très compétitifs.

La collecte brute d’Epargne/Retraite s’établit à 31,0 milliards d’euros en hausse de 3,5 % sur un an (+11,0 à périmètre et change constants), avec un taux d’UC qui reste élevé à 47,7 % (+0,2 pt vs 2024).

La collecte nette atteint 2,6 milliards d’euros, en croissance de 3,7 milliards vs 2024.

Les activités Prévoyance/Protection affichent des primes acquises de 6,9 milliards d’euros (+6,8 % vs 2024). Les activités IARD représentent 1,1 milliard d’euros de primes acquises (+3,8 % vs 2024).

Les encours d’épargne totaux atteignent 568,8 milliards d’euros (-8,0 milliards vs décembre 2024). Ils sont en hausse de 1,4 % hors effets périmètres (cessions de la participation détenue dans CNP UniCredit Vita en Italie et des activités assurantielles à Chypre). Ils comprennent notamment :

Les encours d’assurance-vie, qui s’établissent à 359,2 milliards d’euros à fin 2025, globalement stables (-0,5 % par rapport à 2024) et en hausse de 4,7 % hors effets périmètres ;

Les dépôts à vue, et les autres livrets qui s’élèvent à respectivement 72,9 milliards d’euros (-5,5 % vs 2024) et 29,9 milliards (-7,4 % vs 2024), en lien avec les arbitrages des clients vers des produits plus rémunérateurs ;

Les encours d’épargne réglementée, qui atteignent 90,4 milliards d’euros, en baisse de 1,0 % ;

Les encours d’OPCVM, qui sont en hausse de 6,2 % sur un an pour atteindre 6,5 milliards d’euros.

Résultats financiers (vs décembre 2024)

Le produit net bancaire s’établit à 7 704 millions d’euros, en hausse de 2,7 % sur un an (+3,3 % à périmètre et change constants). Cette performance s’explique notamment par :

La marge nette d’intérêt (MNI) à 1 664 millions d’euros qui progresse de 327 millions d’euros, en croissance de 24,4 % en 2025, principalement en lien avec la baisse du taux de rémunération de l’épargne règlementée et le repricing des prêts ;

à 1 664 millions d’euros qui progresse de 327 millions d’euros, en croissance de % en 2025, principalement en lien avec la baisse du taux de rémunération de l’épargne règlementée et le des prêts ; Les commissions et autres produits et charges atteignant, 3 417 millions d’euros en baisse de 0,3 %. Hors impacts réglementaires (principalement diminution des montants reçus au titre de la compensation de la mission d’accessibilité bancaire, frais de gestion sur successions, …) et des effets de base (cessation d’activités Ma French Bank), les commissions sont en hausse de 2,9 % ;

atteignant, 3 417 millions d’euros en baisse de 0,3 %. Hors impacts réglementaires (principalement diminution des montants reçus au titre de la compensation de la mission d’accessibilité bancaire, frais de gestion sur successions, …) et des effets de base (cessation d’activités Ma French Bank), les commissions sont en hausse de 2,9 % ; Le produit net bancaire des activités assurantielles en diminution de 49 millions d’euros essentiellement sous l’effet de la baisse des revenus du compte propre en France liée à la diminution des revenus financiers (baisse des taux courts) ;

en diminution de 49 millions d’euros essentiellement sous l’effet de la baisse des revenus du compte propre en France liée à la diminution des revenus financiers (baisse des taux courts) ; Les effets périmètre et change globalement défavorables (-40 millions d’euros) comprenant l’intégration de CNP Assurances Protection Sociale (CNP PS) (+141 millions d’euros), les cessions de la participation détenue dans CNP UniCredit Vita en Italie et des activités assurantielles à Chypre (-105 millions d’euros) et un effet de change négatif de 76 millions d’euros.

Les frais de gestion sont stables à 4 839 millions d’euros (+0,2 %) et en diminution de 1,4 % à périmètre et change constants, illustrant la bonne maîtrise des charges sur le périmètre bancaire (gains d’efficacité opérationnelle et cessation des activités de Ma French Bank) malgré la hausse limitée des charges en assurance principalement en lien avec le développement de l’activité (CNP Protection Sociale et des investissements IT).

Les effets périmètre et change sur ces frais s’élèvent à 74 millions d’euros avec les charges de CNP Protection Sociale (+105 millions d’euros), CNP UniCredit Vita et Chypre (-9 millions d’euros) et un effet change négatif de 22 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation du groupe s’établit à 62,8 %, en baisse de 1,6 pt sur un an.

Le résultat brut d’exploitation est de 2 865 millions d’euros (+7,3 %).

Au 31 décembre 2025, le coût du risque s’établit à 250 millions d’euros, dont 132 millions d’euros sur le retail (y compris marché des professionnels) et 118 millions d’euros sur les entreprises.

Le coût du risque correspond à 12 points de base8 des encours, en légère hausse de 1 point de base sur un an sous l’effet :

d’une détérioration contenue de la qualité du portefeuille de crédits consommation ;

d’effets de base en 2024 sur des paramètres statistiques (notamment la Loss Given Default du portefeuille de crédits immobiliers) ;

d’une baisse du coût du risque sur les entreprises avec toutefois la poursuite de la dégradation sur les segments de l’immobilier commercial et des PME/ETI, mais qui reste néanmoins maîtrisée.





Ce niveau reflète :

la qualité des actifs du Groupe tant dans la banque des particuliers que dans la banque des entreprises et du développement local ;

la politique prudente de La Banque Postale en matière de provisionnement (y compris sectoriel) sur l’ensemble de sa clientèle.

Les encours considérés comme sains sont classés en Stage 1, pour un montant de 247 milliards d’euros (-7,1 % sur un an), ou en Stage 2 pour 15 milliards d’euros (+11,2 % sur un an). Les encours présentant un risque avéré sont classés en Stage 3, pour un montant de 3 milliards d’euros (+7,5% sur un an).

Le taux d’expositions non performantes (NPE) s’établit à 1,1 % (0,9 % à fin décembre 2024).

Le taux de couverture des expositions non performantes est en légère baisse à 38 % (39 % à fin décembre 2024).

Le stock total de provisions s’établit à 1,9 milliard d’euros (+3,2 % sur un an) : 45 % sont liées au provisionnement des encours sains (Stage 1 & 2) et 55 % sont liées au provisionnement des encours présentant un risque avéré.

Le résultat courant avant impôt est en forte hausse de 9,0 % à 2 739 millions d’euros.

La charge d’impôt est de 898 millions d’euros, en baisse de 11,6 % (8,6 % à périmètre et change constant) intégrant une surtaxe d’impôt sur les sociétés de 189 millions d’euros.

Le résultat net part du groupe atteint 1 555 millions d’euros, en forte hausse de 31,2 % (+47,1 % à périmètre et change constants). Cette hausse intègre notamment la plus-value de cession des titres de CNP Assurances dans CNP UniCredit Vita (116 millions d’euros).

Le RONE est en hausse à 11,5 % (+2,5 pts vs 2024)9.

Une structure financière forte

Principaux indicateurs-clés

31/12/2024

publié

(ID 31/12/2025 Variation BILAN Total Bilan (Mds€) 741 725 - 2,1% CAPITAL Fonds propres prudentiels totaux (Mds€) 20,5 21,7 + 6,3% Ratio Common Equity Tier 1 17,8% 18,6% + 0,8 pt Ratio de levier 6,7% 7,6% +0,9 pt Taux de couverture du SCR (Groupe CNP Assurances) 237% 256% + 19 pts LIQUIDITE Ratio crédits / dépôts 85,3% 88,8% +3,5 pts Ratio LCR 165% 165% stable Ratio NSFR 132% 118% - 14 pts Réserves de liquidité (Mds€) 49,3 44,2 - 10,3%

A fin décembre 2025, le ratio CET1 s’établit à 18,6 % (+0,8 point par rapport au publié du 31 décembre 2024), soit une marge de 9,3 points au-dessus de l’exigence réglementaire fixée à 9,3 %10.

Le ratio CET1 intègre notamment :

le RNPG 2024 (+0,9 pt) net du dividende non intégré dans le ratio CET1 publié au 31 décembre 2024 ;

le RNPG 2025 (+1,1 pt) net du dividende normatif ;

l’impact réglementaire CRR3 fully loaded (-0,3 pt) ;

(-0,3 pt) ; l’évolution des RWA au cours de l’année (hors effets de marché) (-1,1 pt) ;

les effets de marché (+0,2 pt).





Le ratio Tier 1 s’établit à 20,1 % et le ratio total de solvabilité de La Banque Postale s’élève à 21,7 %.

Les actifs pondérés par le risque (RWA) s’élèvent à 100,0 milliards d’euros, en hausse de 6,5 % par rapport au 31 décembre 2024 dont 1,3 milliard d’augmentation résultant de l’impact de CRR3. Les encours pondérés relatifs au risque de crédit représentent 89,5 % du total, à 89,5 milliards d’euros, ceux relatifs au risque opérationnel représentent 9,8 %, soit 9,8 milliards d’euros. Enfin les risques de marché représentent 0,7 %, soit 0,7 milliard d’euros.

Le ratio de MREL subordonné et le ratio de MREL total du Groupe (en % RWA) sont stables, respectivement à 27,7 % et 30,1 %, très au-dessus des exigences minimales fixées par le Conseil de résolution unique (CRU), respectivement 22,5 % et 25,4 %.

Le ratio de levier11 s’établit à 7,6 %, en hausse de 0,9 pt par rapport au 31 décembre 2024, soit à un niveau largement supérieur à l’exigence de 3 %.

Le taux de couverture du SCR du Groupe CNP Assurances s’élève à 256 %, en hausse de 19 points par rapport à fin 2024.

La Banque Postale présente également une situation de liquidité très solide, caractérisée par un ratio crédits / dépôts12 de 88,8 % au 31 décembre 2025 traduisant une forte capacité de financement de sa croissance. Les ratios de liquidité demeurent élevés avec un ratio LCR à 165 % et un ratio NSFR à 118 %, à des niveaux bien au-dessus des exigences prudentielles. La baisse du ratio NSFR s’explique notamment par la baisse opérations de mise en pension.

Les réserves de liquidité atteignent 44,2 milliards d’euros (-10,3 % sur l’année), dont 34,0 milliards d’euros d’actifs liquides de haute qualité (HQLA).



Notations financières

Fitch Moody’s Standard & Poor’s Notation long terme A- A2 A Perspective Stable Stable Stable Date de mise à jour 1er décembre 2025 3 novembre 2025 19 novembre 2025 Notation court terme F1 P1 A-1

Le 3 juin 2025, La Banque Postale Home Loan SFH a émis sa troisième obligation sécurisée verte, d’un montant d’un milliard d’euros à 7 ans, avec un spread final de MS+52 bps et un coupon de 2,75 %. Les fonds levés grâce à cette émission refinancent des biens immobiliers neufs respectant les normes de construction récentes RT 2012 ou RE 2020 visant à réduire à la fois la consommation d’énergie des bâtiments et les émissions de gaz à effet de serre.

Le 28 octobre 2025, La Banque Postale Home Loan SFH a émis une obligation sécurisée d'un montant de 750 millions d'euros à 6 ans, avec un spread final de MS+41 bps et un coupon de 2,75 %.

Le 25 novembre 2025, La Banque Postale a émis une obligation en format Senior non préféré d'un montant de 500 millions d'euros à 7 ans, avec un spread final de MS+115 bps et un coupon de 3,50 %.

Les résultats par métier

Auparavant organisée en 4 pôles métiers (Bancassurance France, Bancassurance International, Banque Privée et Gestion d’actifs et Banque des entreprises et du développement local), La Banque Postale fait évoluer son information sectorielle à compter du 31 décembre 2025, afin de mettre en avant les moteurs de création de valeur et de renforcer la lisibilité des données pour toutes les parties prenantes.

L’objectif est de prendre en compte les synergies existantes entre les différents métiers et filiales du groupe en offrant une vision plus équilibrée et réaliste de la contribution de chaque métier à la performance globale du conglomérat et en alignant l’information sectorielle avec la stratégie et le pilotage interne.

L’évolution vise également à refléter le modèle unique de bancassurance, qui s’appuie sur la complémentarité des bureaux de poste et de banque privée. En valorisant la force des partenariats stratégiques du groupe, cette approche permet de mieux identifier et communiquer les leviers de croissance et de performance.



L’activité de La Banque Postale est organisée, dorénavant, autour de trois pôles métiers :

La Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP ;

L’Assurance et l’épargne en modèle ouvert ;

La Banque des entreprises et du développement local.





Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP (55 % du PNB des métiers)

Le pôle métier « Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP » regroupe les activités bancaires et assurantielles au travers du réseau de distribution La Poste, intégrant les réseaux de distribution des filiales du groupe La Banque Postale spécialisées en gestion patrimoniale (Louvre Banque Privée), en assurance de biens et de personnes (CNP Assurances) et en crédit à la consommation (LBP CF), au service des clients particuliers et professionnels.

(en millions d’euros) 2024

retraité

et pro forma*



2025



Variation

vs 2024



Produit net bancaire 4 482 4 696 +4,8% Frais de gestion (4 175) (4 093) -2,0% Résultat brut d’exploitation 307 604 x 2,0 Coefficient d’exploitation 93,2% 87,1% -6,0 pts Coût du risque (99) (132) +33,0% Résultat d'exploitation 207 472 x 2,3 Résultat avant impôt 207 472 x 2,3 Résultat net part du groupe (54) 341 + 395

(*) Données 2024 retraitées proforma (cf. Note méthodologique).

Activité commerciale dans le réseau LBP y compris Louvre Banque Privée

Dans un marché particulièrement concurrentiel en France, avec une volonté de défense des marges, la production de crédits immobiliers est en baisse de 34,2 % pour s’établir à 4,5 milliards d’euros. La production des crédits immobiliers citoyens s’élève à 1,9 milliards d’euros13. La part de la production de crédits citoyens de la banque des particuliers hors Louvre Banque Privée est de 44 % dans la production de crédits immobiliers.

La production de crédits à la consommation enregistre une hausse de 3,0 % et s’établit à 2,8 milliards d’euros.

A fin décembre 2025, les encours de crédits s’élèvent à 79,8 milliards d’euros (-3,4 % sur un an), dont 71,7 milliards d’euros de crédits immobiliers (-3,7 % par rapport à 2024) et 6,7 milliards d’euros de crédits à la consommation (+3,7 %).

Les encours de dépôts au bilan sont en baisse de 2,8 % par rapport au 31 décembre 2024 et s’établissent à 186,1 milliards d’euros. Cette évolution comprend notamment :

La baisse de 1,2 % de l’encours d’épargne réglementée 14 pour s’établir à 89,0 milliards d’euros d’encours, dans un contexte de baisse du taux du livret passant de 3,0 % en 2024 à 1,7 % en août 2025), dont 66,9 milliards d’euros de Livret A (-2,1 % vs 2024) ;

pour s’établir à 89,0 milliards d’euros d’encours, dans un contexte de baisse du taux du livret passant de 3,0 % en 2024 à 1,7 % en août 2025), dont 66,9 milliards d’euros de Livret A (-2,1 % vs 2024) ; La baisse de 3,4 % des dépôts à vue qui s’établissent à 67,5 milliards d’euros.

Sur l’ensemble des dépôts éligibles, 90 % sont assurés au titre de la garantie bancaire du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) et de l’Etat sur l’épargne réglementée.

Les encours de gestion sous mandat progressent de 23,6 % et s’élèvent à 14,5 milliards d’euros avec une collecte nette de 1,6 milliard d’euros (+49,0 % sur un an).

Le Réseau La Banque Postale représente 32 % du chiffre d’affaires total de CNP Assurances (+2 points vs 2024).

Activité Epargne/Retraite

La collecte brute enregistre un nouveau record au 31 décembre 2025 pour s’établir à 11,1 milliards d’euros (+8,6 % vs 2024).

La part des unités de compte dans la collecte brute demeure significative à 34,1 %, stable vs 2024. La collecte nette est positive et atteint 2,3 milliards d’euros en hausse de 62,4 % sur un an.

Les encours d’assurance-vie sont en hausse de 4,4 % sur un an avec une part en UC à 22,1 % (+2,2 points sur un an). Ils s’élèvent à 142,8 milliards d’euros fin décembre 2025.

Activités Prévoyance/Protection et IARD

Les primes acquises en Prévoyance/Protection et en IARD s’établissent à 1,4 milliard d’euros, en baisse de 3,0 % dans un contexte de ralentissement de la production de crédits immobiliers pénalisant l’activité emprunteur.

Le taux d’équipement en assurances non-vie s’établit à 31,5 % stable par rapport à 2024.

Chez Louvre Banque Privée



A fin décembre 2025, Louvre Banque Privée compte près de 77 000 clients dont environ 37 000 bi-bancarisés15 Louvre Banque Privée – La Banque Postale en forte hausse (+40,8 % sur un an).

Les encours de crédits sont de 4,6 milliards d’euros (-1,9 %), dont 4,3 milliards d’euros de crédits immobiliers (-2,2 %).

Les encours d’épargne de Louvre Banque Privée s’élèvent à 17,3 milliards d’euros, en progression de 8,1 % par rapport à 2024. Louvre Banque Privée affiche une collecte nette positive de 1,2 milliards d’euros, en baisse de 5,6 % sur un an.

L’activité d’assurance-vie est en hausse avec des encours qui s’élèvent à 14,2 milliards d’euros (+8,2 % par rapport à fin décembre 2024).

Les encours de gestion sous mandat progressent de 37,4 % et s’élèvent à 1,9 milliard d’euros avec une collecte nette de 420 millions d’euros (+34,7 % sur un an). La gestion sous mandat est pilotée à 100 % selon une trajectoire de décarbonation alignée sur l’Accord de Paris.

Résultats financiers (vs décembre 2024)



Le produit net bancaire est en nette progression de 4,8 % et s’élève à 4 696 millions d’euros à fin décembre 2025. Cette progression s’explique notamment par :

Une forte croissance de la MNI de 304 millions d’euros (+51,7 %) en lien avec la baisse des taux de rémunération de l’épargne règlementée et le repricing des prêts ;

des prêts ; Une progression des commissions de 30 millions d’euros sous l’effet (i) de la croissance des commissions de distribution d'assurance-vie ; (ii) d’une bonne tenue des commissions bancaires (révision tarifaire et équipement qui compensent l'arrêt d'activité de Ma French Bank ainsi que les évolutions réglementaires notamment sur les successions) (iii) d’une diminution des montants reçus au titre la compensation de la mission d’accessibilité bancaire ;

Une performance résiliente des activités assurantielles (-62 millions d’euros) avec des taux court terme moins élevés impactant les revenus du compte propre.





Les frais de gestion (4 093 millions d’euros) sont en diminution de 2,0 %, en lien avec la baisse des coûts du réseau (-80 millions d’euros) : un effet ciseaux largement positif à 6,8 pts est à souligner.

Le coefficient d’exploitation atteint 87,1 % en amélioration de 6,0 pts.

Le coût du risque s’établit à 132 millions d’euros en augmentation de 33,0 % notamment sur le crédit à consommation et d’effets de base.

Le résultat net part du groupe est en forte hausse à 341 millions d’euros.

Assurance et épargne en modèle ouvert (33 % du PNB des métiers)

Le pôle métier « Assurance et épargne en modèle ouvert » est présent dans 18 pays en France, en Europe et en Amérique Latine au travers des réseaux multipartenarials et rassemblant l’assurance de biens et de personnes (groupe CNP Assurances) et la gestion d’actifs (LBP AM) qui offrent des produits et services, à destination des clients particuliers, professionnels et institutionnels.

(en millions d’euros) 2024*

retraité

et pro forma



2025



Variation

vs 2024

pro forma



Variation à

périmètre et change

constants**



Produit net bancaire 2 796 2 780 -0,6% +0,9% Frais de gestion (786) (878) +11,7% +2,3% Résultat brut d’exploitation 2 011 1 903 -5,4% +0,4% Coefficient d’exploitation 28,1% 31,6% +3,5 pts +0,4 pt Coût du risque - - N/A N/A Résultat d'exploitation 2 011 1 903 -5,4% +0,4% Résultat avant impôt 2 083 2 026 -2,7% +7,0% Résultat net part du groupe 1 082 1 036 -4,2% +8,3%

(*) Données 2024 retraitées proforma (cf. Note méthodologique).

(**) Effet périmètre avec la création de CNP Assurances Protection Sociale (CNP PS) au 31/12/2024.

Activité commerciale

Activités de Gestion d’Actifs en France et en Europe

LBP AM affiche des actifs sous gestion de 74,7 milliards d’euros, en progression de 1,5 % par rapport à fin décembre 2024. Cette progression a été portée principalement par une collecte de 3,0 Milliards d’euros, en hausse de 25 % par rapport à 2024 et des effets de marché favorables. Les actifs sous gestion ont toutefois été négativement impactés par les sorties programmées d’un partenaire après sa sortie de l’actionnariat de LBP AM.

Fort de son engagement historique sur l’ISR, 65,9 milliards d’euros d’encours sous gestion respectent les critères de la réglementation SFDR dont 90,1 % sont classés articles 8 et 9.

A noter également que 35,2 milliards d’euros d’encours disposent d’un label de finance durable soit une hausse de 4,3 % sur un an.

Activités d’assurance en modèle ouvert

En France et en Europe

En Epargne / Retraite, la collecte brute s’élève à 15,3 milliards d’euros en hausse sur un an de 2,5 % (+15,4 % en périmètre et change constants) portée par la forte croissance de l’Epargne haut de gamme avec le succès des offres commerciales de CNP Patrimoine et de CNP Luxembourg.

En Italie, la collecte nette de CNP Assicura est positive et en forte croissance de 621 millions d’euros grâce à son développement et la poursuite de la baisse des rachats.

Les primes acquises en Prévoyance / Protection et en IARD sont en hausse sur un an et atteignent respectivement 5,3 milliards d’euros (+ 14,5 % vs 2024) et 232 millions d’euros (+0,5 %).

En Amérique Latine

En Epargne / Retraite, l’activité est restée dynamique dans un contexte d’incertitude réglementaire sur la fiscalité des produits de retraite. Caixa Vida e Previdência est en croissance à périmètre et change constant de 4 % en retraite grâce à la bonne performance du réseau Caixa Econômica Federal et une adaptation rapide des produits au nouveau cadre fiscal, dans un marché en contraction.

La collecte brute enregistre une baisse de 4,2 % pour atteindre 4,6 milliards d’euros (+3,7 % à changes constants). Le taux d’UC sur la collecte est de 99 %, la collecte nette s’élève à 0,5 milliard d’euros (vs 0,7 milliard d’euros en décembre 2024).

Les primes acquises en Prévoyance / Protection / IARD sont de 1,2 milliard d’euros, en baisse de 11,4 % (-3,9 % à changes constants) dans un contexte de taux élevés pénalisant l’activité emprunteur.

Résultats financiers (vs décembre 2024)

Le produit net bancaire s’établit à 2 780 millions d’euros en légère baisse de 0,6 %, principalement due aux effets de change et aux cessions d’activités en Italie et à Chypre, partiellement compensée par l’intégration de CNP PS.

A périmètre et change constants, le produit net bancaire est en hausse de 0,9 %, porté par : (i) la progression des activités d’assurance en Amérique Latine en lien avec la hausse des taux au Brésil impactant favorablement la marge d’assurance et les revenus du compte propre ; (ii) la croissance des revenus des métiers de gestion d’actifs en lien avec des effets marchés.

Les frais de gestion sont en hausse (+11,7 % et 2,3 % à périmètre et change constants) en lien avec les investissements dans les métiers d’assurance en Amérique Latine et l’accélération du développement par LBP AM de sa plateforme actifs réels et privés.

Le résultat net part du groupe atteint 1 036 millions d’euros (-4,2 % sur un an et +8,3 % à périmètre et change constants).

Banque des entreprises et du développement local (12 % du PNB des métiers)

Le pôle métier « Banque des entreprises et du développement local » regroupe les activités réalisées avec les entreprises (PME, ETI, grandes entreprises), le secteur public et l’économie sociale, ainsi que les institutions financières. La BEDL est une banque commerciale en proximité des décideurs locaux avec un fort ancrage RSE.

(en millions d’euros) 2024*



2025



Variation vs 2024



Produit net bancaire 957 982 +2,6% Frais de gestion (579) (605) +4,5% Résultat brut d’exploitation 378 377 -0,3% Coefficient d’exploitation 60,5% 61,6% +1,1 pt Coût du risque (132) (118) -10,6% Résultat d'exploitation 246 259 +5,3% Résultat avant impôt 246 259 +5,3% Résultat net part du groupe 179 191 +7,0%

(*) La méthodologie d’allocation des charges par métiers a été révisée en 2025. La référence 2024 a été actualisée afin de disposer de chiffres à méthode comparable.

Activité commerciale

Avec près de 1 300 collaborateurs dont 45 % en région, la Banque des entreprises et du développement local se positionne comme un partenaire de proximité des acteurs des territoires. Elle est notamment depuis 2015 le 1er prêteur bancaire16 des collectivités locales et des hôpitaux publics. Sa stratégie de développement auprès des entreprises et des grands institutionnels s’est renforcée en 2025 avec une conquête nette de clients en croissance de 3,5 %, et une plus forte intensité de l’équipement clients grâce à ses expertises en financements structurés, en salle de marché et à ses offres innovantes d’encaissement.

La production totale de financements s’élève à 23,0 milliards d’euros sur l’année, en progression de 13,4 % sur l’année. La production de crédits au secteur public local et à l’économie sociale est en hausse de 17 % avec un montant record de 13,8 milliards d’euros, portée par les très bonnes performances auprès des collectivités locales et du logement social. Les crédits aux grandes entreprises et aux institutions financières poursuivent une forte dynamique et augmentent réciproquement de 13 % et de 17 % tandis que ceux aux petites et moyennes entreprises diminuent de 2 %.

Les encours de financements auprès des personnes morales atteignent 47,0 milliards d’euros17, en hausse de 5,7 % sur un an. Les encours de financements au secteur public local progressent de 7,7 % pour s’établir à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025. Les financements octroyés aux grandes entreprises s’élèvent à 10,5 milliards d’euros, en hausse sur la période (+3,7 %). Les encours des petites et moyennes entreprises affichent une progression de 2,0 % à 12,4 milliards d’euros. Les financements aux Institutions financières sont les plus dynamiques avec une croissance de l’encours de 16,2 %, à hauteur de 2,8 milliards d’euros.

La production de crédits citoyens (prêts verts, sociaux et à impact) faite par la BEDL, en augmentation de 18 % sur un an, atteint un record en 2025 et représente 35 % de la production moyen long terme de crédits.

L’activité Debt Capital Market (DCM) est bien orientée, avec sa participation à 7318 transactions sur l’année 2025.

Résultats financiers (vs décembre 2024)

Le produit net bancaire s’élève à 982 millions d’euros en hausse de 2,6 %, soutenu par la progression des volumes dans un contexte de forte concurrence et de compression des marges sur les financements.

Les frais de gestion s’établissent à 605 millions d’euros, en hausse de 4,5 % liée à des investissements informatiques et un effet de base19.

Le coût du risque reste maîtrisé, s’établissant à 118 millions d’euros, en baisse de 14,0 millions d’euros soit 11 bps (- 1 bp par rapport à 2024).

Le résultat net part du groupe s’établit à 191 millions d’euros (+7,0 %).

Hors Pôles

Le secteur Hors Pôles comprend les éléments qui ne sont pas directement imputables à chacun des métiers du groupe La Banque Postale, comme l’effet de la marge interne en norme IFRS 17 liée à la distribution des contrats d’assurance par la banque et certaines charges telles que la contribution au FRU et au FGDR. Ce secteur inclut également les activités de 115K et des SCI détenant les immeubles d'exploitation de La Banque Postale ainsi que des éléments qui résultent de l’application des règles propres aux regroupements d’entreprises qui ne relèvent pas de l’activité courante du groupe.

(en millions d'euros) 2024* 2025 Produit net bancaire (734) (755) Charges de distribution associées aux contrats d’assurance (741) (760) Autres éléments 7 4 Frais de gestion et coût du risque 709 737 Charges de distribution associées aux contrats d’assurance 739 758 FRU/FGDR (30) (31) Charges directes (hors FRU/FGDR) (0) 10 Résultat d'exploitation (26) (19) Résultat avant impôt (26) (19) Résultat net part du groupe (21) (13)

(*) La méthodologie d’allocation des charges par métiers a été révisée en 2025. La référence 2024 a été actualisée afin de disposer de chiffres à méthode comparable.

Le secteur Hors Pôles comprend notamment les éléments suivants :

le reclassement des charges de distribution associées aux contrats d’assurance , comptabilisées en déduction du produit net bancaire en application de la norme IFRS 17 ;





, comptabilisées en déduction du produit net bancaire en application de la norme IFRS 17 ; la fin de la contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU) en 2025.





Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 31/12/2025 31/12/2024* Intérêts et produits assimilés 11 861 12 258 Intérêts et charges assimilées (5 574) (7 122) Commissions (produits) 2 738 2 713 Commissions (charges) (400) (343) Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat 12 807 10 740 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres (1 047) (685) Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti (99) (0) Produits des contrats d’assurance émis 12 914 11 819 Charges afférentes aux contrats d’assurance émis (10 007) (8 798) Produits et charges afférents aux contrats de réassurance détenus (78) (100) Produits financiers ou charges financières des contrats d’assurance émis (15 449) (13 001) Produits financiers ou charges financières afférents aux contrats de réassurance détenus (37) 98 Coût du risque de crédit sur les placements financiers des activités d’assurance (21) (5) Produits des autres activités 1 139 1 147 Charges des autres activités (1 044) (1 168) Produit net bancaire 7 704 7 553 Charges générales d'exploitation (4 334) (4 363) Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (505) (519) Résultat brut d'exploitation 2 865 2 670 Coût du risque de crédit (250) (231) Résultat d'exploitation 2 615 2 439 Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 23 33 Gains ou pertes nets sur autres actifs 101 (31) Variations de valeur des écarts d'acquisition (1) 70 Résultat avant impôt 2 739 2 512 Impôts sur les bénéfices (898) (1 016) Résultat net 1 841 1 496 Participations ne donnant pas le contrôle (286) (310) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 1 555 1 186

Des changements de présentation ont été opérés en 2025. Le détail des montants est indiqué dans chaque note :

- la compensation reçue par La Banque Postale au titre de la mission de service public rendue dans le cadre de sa mission d'intérêt général est dorénavant présentée en « Produits des autres activités » , alors qu’elle figurait en « Intérêts et produits assimilés » , jusqu’au 31 décembre 2024 ;

- les commissions de gestion d’actifs des contrats emprunteurs et prévoyance sont dorénavant présentées en « Commissions (charges) », alors qu’elles figuraient en « Charges générales d'exploitation » jusqu’au 31 décembre 2024 ;

- les dotations aux amortissements des immeubles de placement sont dorénavant totalement présentées en « Charges des autres activités » (note 7.2), alors qu'elles figuraient pour partie en « Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles » jusqu'au 31 décembre 2024 ;

- des provisions pour risques et charges liées à l'exploitation sont dorénavant présentées en « Charges des autres activités », alors qu'elles figuraient en « Charges générales d'exploitation » jusqu'au 31 décembre 2024.

Bilan consolidé

(en millions d'euros) 31.12.2025 31.12.2024 Caisse, banques centrales 12 757 27 812 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 219 663 203 894 Instruments dérivés de couverture 395 486 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 223 092 218 184 Titres évalués au coût amorti 38 206 36 256 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés évalués au coût amorti 70 076 75 673 Prêts et créances sur la clientèle évalués au coût amorti 132 155 128 991 Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 490 Contrats d’assurance émis – Actif 890 917 Contrats de réassurance détenus – Actif 6 255 6 523 Actifs d'impôts courants 390 330 Actifs d'impôts différés 1 358 1 213 Comptes de régularisation et actifs divers 7 092 9 225 Actifs non courants destinés à être cédés 153 17 286 Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 086 1 097 Immeubles de placement 6 355 6 590 Immobilisations corporelles 1 112 1 195 Immobilisations incorporelles 3 761 3 912 Écarts d'acquisition 685 685 TOTAL ACTIF 725 484 740 759 Banques centrales - - Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 19 670 17 571 Instruments dérivés de couverture 1 440 1 958 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 28 427 31 038 Dettes envers la clientèle 215 711 225 629 Dettes représentées par un titre 31 381 32 835 Écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (128) (161) Contrats d’assurance émis – Passif 380 968 367 220 Contrats de réassurance détenus – Passif 11 13 Passifs d'impôts courants 106 154 Passifs d'impôts différés 1 258 1 330 Comptes de régularisation et passifs divers 8 363 8 964 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 91 16 283 Provisions 998 954 Dettes subordonnées 8 882 10 042 Capitaux propres 28 308 26 930 Participations ne donnant pas le contrôle 5 519 5 623 Capitaux propres part du Groupe 22 789 21 307 Capital 6 585 6 585 Réserves consolidées et autres 14 707 13 798 Titres subordonnés perpétuels classés en capitaux propres 1 488 1 488 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (1 546) (1 750) Résultat part groupe 1 555 1 186 TOTAL PASSIF 725 484 740 759

Résultat net par secteur d’activité au 31 décembre 2025

(hors coût de rémunération des fonds propres par secteur)

2025 (en millions d'euros)

Banque et Assurance des particuliers – réseau LBP

Assurance et Epargne modèle ouvert







Banque des Entreprises et du Développement Local Hors pôles

Total Produit net bancaire (1) 4 696 2 780 982 (755) 7 704 Charges générales d'exploitation et dotations nettes des immobilisations (1) (4 093) (878) (605) 737 (4 839) Résultat brut d'exploitation 604 1 903 377 (19) 2 865 Coût du risque de crédit (132) 0 (118) - (250) Résultat d'exploitation 472 1 903 259 (19) 2 615 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées mises en équivalence - 23 - - 23 Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 101 - - 101 Variations de valeur des écarts d'acquisition - (1) - - (1) Résultat avant impôt 472 2 026 259 (19) 2 739 Impôts sur les bénéfices (131) (704) (68) 5 (898) Résultat net 341 1 323 191 (14) 1 841 Participations ne donnant pas le contrôle 0 (287) - 0 (286) Résultat net part du groupe 341 1 036 191 (13) 1 555

(1) Des changements de présentation ont été opérés en 2025. Dorénavant, les commissions de gestion d’actifs des contrats emprunteurs et prévoyance pour - 32 millions d'euros, les dotations aux amortissements des immeubles de placement pour - 9 millions d'euros et des provisions pour risques et charges liées à l'exploitation pour 7 millions d'euros sont présentées en Produit Net Bancaire au 31 décembre 2025 alors qu’elles figuraient en Charges générales d'exploitation et dotations nettes des immobilisations.

Résultat net par secteur d’activité au 31 décembre 2024

(hors coût de rémunération des fonds propres par secteur)

2024 Pro forma* (en millions d'euros)

Banque et Assurance des particuliers – réseau LBP



Assurance et Epargne modèle ouvert Banque des Entreprises et du Développement Local

Hors pôles

Total

Produit net bancaire (1) 4 482 2 796 957 (734) 7 501 Charges générales d'exploitation et dotations nettes des immobilisations (1) (4 175) (786) (579) 709 (4 831) Résultat brut d'exploitation 307 2 011 378 (26) 2 670 Coût du risque de crédit (99) - (132) - (231) Résultat d'exploitation 207 2 011 246 (26) 2 439 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées mises en équivalence - 33 - - 33 Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 (30) - - (31) Variations de valeur des écarts d'acquisition (2) - 70 - - 70 Résultat avant impôt 207 2 083 246 (26) 2 512 Impôts sur les bénéfices (261) (691) (67) 4 (1 016) Résultat net (54) 1 392 179 (22) 1 496 Participations ne donnant pas le contrôle (1) (311) - 0 (310) Résultat net part du groupe (54) 1 082 179 (21) 1 186

(1) Des changements de présentation ont été opérés en 2025. Ainsi, pour l'information sectorielle comparative au 31 décembre 2024, les commissions de gestion d’actifs des contrats emprunteurs et prévoyance pour - 38 millions d'euros, les dotations aux amortissements des immeubles de placement pour - 7 millions d'euros et des provisions pour risques et charges liées à l'exploitation pour - 7 millions d'euros sont présentées en Produit Net Bancaire, alors qu’elles figuraient en Charges générales d'exploitation et dotations nettes des immobilisations.

(2) Les 70 millions d'euros comptabilisés en 2024 sur la ligne « Variations de valeur des écarts d'acquisition » sur le secteur « Assurance et épargne modèle ouvert » correspondent à l'opération CNP Assurances Protection Sociale.

Indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Article 223-1 du Règlement Général de l’AMF

COEFFICIENT D’EXPLOITATION

Ratio rapportant les frais de gestion au produit net bancaire.

Cet indicateur mesure l’efficacité opérationnelle du Groupe.

(en millions d'euros) 31/12/2024

publié 31/12/2024

retraité* 31/12/2025 Frais de gestion 4 883 4 831 4 839 Produit net bancaire 7 553 7 501 7 704 COEFFICIENT D’EXPLOITATION 64,6% 64,4% 62,8%

* Cf. Note méthodologique

COÛT DU RISQUE (EN POINTS DE BASE)

Coût du risque de la période sur le périmètre bancaire, divisé par l’encours de crédit en début de période (intégrant les expositions sur crédits et titres sur la base du bilan et des engagements hors bilan, hors encours Banque de France et encours centralisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations).

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de risque en points de base par rapport au volume des encours sur la base du bilan et des engagements hors bilan.

(en millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Coût du risque sur la période 231 250 Encours de crédit en début de période 200 568 216 986 COUT DU RISQUE (EN POINTS DE BASE) 11 bps 12 bps

Dans un souci de comparabilité par rapport aux autres groupes de bancassurance, l’indicateur coût du risque en points de base a fait l’objet d’un changement de définition à compter de l’exercice clos le 31/12/2025 afin de s’aligner sur la pratique de marché. Il est désormais calculé en divisant le coût du risque sur la période par le montant des encours de crédit en début de période. Il était calculé auparavant en réalisant une moyenne des coûts du risque trimestriels de la période considérée (13 bps au 31/12/2024 et 13 bps au 31/12/2025).

FRAIS DE GESTION

Somme des charges générales d’exploitation et des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

Cet indicateur mesure le niveau des frais de fonctionnement.

(en millions d'euros) 31/12/2024

publié 31/12/2024

retraité* 31/12/2025 Charges générales d’exploitation 4 363 4 318 4 334 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 519 512 505 FRAIS DE GESTION 4 883 4 831 4 839

* Cf. Note méthodologique

RATIO CREDITS / DEPOTS

Rapport entre le montant des crédits à la clientèle et des dépôts de la clientèle (y compris montants des dépôts centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations).

Ce ratio mesure la position de liquidité du Groupe.

(en millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Prêts et créances sur la clientèle évalués au coût amorti 128 991 132 155 + Epargne centralisée 63 415 59 475 TOTAL CREDITS 192 406 191 630 Dettes envers la clientèle 225 629 215 711 TOTAL DEPOTS 225 629 215 711 RATIO CREDITS / DEPOTS 85,3% 88,8%





RONE (RETURN ON NORMATIVE EQUITY)

Le Return On Normative Equity (ou en français, rentabilité normative des fonds propres) est le rapport entre le montant du Résultat net part du Groupe annualisé et la moyenne des RWA (calculés en approche standard et capitalisés à 14 %) fin de trimestre pour la période considérée.

Ce ratio mesure la rentabilité des fonds propres en prenant en compte l’exposition au risque.

(en millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Résultat net part du Groupe de la période 1 186 1 555 Résultat net part du Groupe annualisé (si applicable) n.a. n.a. Moyenne des RWA trimestriels de la période 94 322 96 844 Moyenne des RWA trimestriels de la période,

capitalisés à 14%* 13 205 13 558 RONE 9,0% 11,5%





TAUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES

Rapport entre les encours de créances brutes du périmètre bancaire faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) et les encours de crédits bruts après application du facteur de conversion (expositions clientèle des portefeuilles de prêts et titres, hors encours Banque de France et encours centralisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations).

Ce ratio mesure l’exposition du Groupe au risque de crédit.

(en millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Encours de créances brutes faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3) 2 592 2 787 Encours de crédits clientèle bruts 282 486 265 282 TAUX D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 0,9% 1,1%





TAUX DE COUVERTURE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES

Rapport entre le montant de provisions S3 et les encours de créances brutes du périmètre bancaire après application du facteur de conversion faisant l’objet d’une dépréciation individuelle (S3).

Ce ratio mesure le niveau de couverture des créances douteuses.

(en millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2025 Provisions S3 1 022 1 055 Expositions S3 2 592 2 787 TAUX DE COUVERTURE

DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES 39,4% 37,8%

Note méthodologique

Evolution de la segmentation opérationnelle

Aﬁn de mieux reﬂéter la gouvernance du Groupe et son pilotage conformément aux exigences de la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », la segmentation présentée dans le cadre de l’information sectorielle a été revue. A des fins de comparaison, les données au 31/12/2024 sont présentées sur une base pro forma.

Reclassements réalisés entre postes du compte de résultat en 2025

Item Comptabilisation 31/12/2024 Comptabilisation 31/12/2025 Métier(s) / pôle(s) impacté(s) Montants reçus au titre de la compensation de la mission d’accessibilité bancaire Produit net bancaire :

« Intérêts et produits assimilés »

287 M€



Produit net bancaire :

« Produits des autres activités »

269 M€



Décomposition PNB du groupe Commissions de gestion d’actifs des contrats emprunteur et prévoyance Frais de gestion :

« Charges générales d'exploitation »

(38 M€) Produit net bancaire :

« Commissions (charges) »



Banque et Assurance des Particuliers – Réseau LBP

Assurance et épargne en modèle ouvert Provisions pour risques et charges liées à l'exploitation Frais de gestion :

« Charges générales d'exploitation »

(7 M€) Produit net bancaire

« Charges des autres activités »



Assurance et épargne en modèle ouvert Dotations aux amortissements des immeubles de placement Frais de gestion

« Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles »

(8 M€) Produit net bancaire

« Charges des autres activités »



Banque et Assurance des Particuliers – Réseau LBP

Assurance et épargne en modèle ouvert

Révision de méthodologie d’allocation des charges par métiers

La méthodologie d’allocation des charges par métiers a été révisée en 2025. La référence 2024 a été actualisée afin de disposer de chiffres à méthode comparable pour l’ensemble des pôles.

Glossaire

Banque et assurance des particuliers – Réseau LBP Regroupe les activités bancaires et assurantielles à destination des particuliers clients du réseau de La Banque Postale et de Louvre Banque Privée Assurance et épargne en modèle ouvert Regroupe les activités assurantielles en dehors du réseau La Banque Postale et de gestion d’actifs Banque des entreprises et du développement local (BEDL) Regroupe les activités réalisées avec des entreprises, le secteur public et économie sociale, la clientèle institutionnelle et incluant les activités de marché Hors pôles Comprend les éléments qui ne sont pas directement imputables à chacun des métiers du Groupe, comme l’effet de la marge interne en norme IFRS 17 et certaines charges telles que la contribution au FRU et au FGDR... Ce segment comprend également des éléments qui résultent de l’application des règles propres aux regroupements d’entreprises et qui ne relèvent pas de l’activité courante. CET1

(Common Equity Tier One) Les fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 « CET 1 »), définis à l’article 50 du CRR, correspondent au capital social et aux primes d’émission associées, aux réserves, aux résultats non distribués et aux fonds bancaires pour risques bancaires généraux minorés de déductions réglementaires. Le ratio CET1 rapporte le montant des fonds propres CET1 au total des RWA. Consórcio Alternative au financement qui permet aux consommateurs ayant un accès limité à l’emprunt d'acheter des biens de valeur, principalement des logements et des voitures. C’est une solution d'épargne à vocation sociale dans laquelle des groupes d'individus versent des cotisations mensuelles à un fonds commun (le Consórcio) afin de permettre l'acquisition future Coût du risque Le coût du risque est la somme des variations de stock de provisions (dotation et reprise) des pertes et récupérations, sur les risques de tous les segments de la banque, en particulier le risque de crédit (créances, titres, et engagement de hors bilan) Effet périmètre et change Pour un indicateur donné, mesure de l’impact de variations de périmètre (acquisitions, cessions…) ou des fluctuations des taux de change sur une période donnée. Pour La Banque Postale, cette mesure est calculée en appliquant le taux de change ou l’impact d’une variation de périmètre à un indicateur au 31/12/N au même indicateur au 31/12/N-1. Epargne centralisée Part du montant d’épargne collectée par les banques via le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le Livret d’épargne populaire (LEP) reversé à la Caisse des Dépôts et servant au financement des logements sociaux et de la politique de la ville notamment. FRU (Fonds de Résolution Unique)

& FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) Le FRU et le FGDR sont des organismes chargés d’intervenir en cas de résolution bancaire. Ils disposent pour ce faire des contributions des banques et /ou organismes financiers. LCR

(Liquidity Coverage Ratio) Rapport entre le montant de l’encours d’actifs liquides de haute qualité et le total des sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours calendaires suivants. Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %.



NSFR

(Net Stable Funding Ratio) Rapport entre le montant du financement stable disponible (correspondant à la part des fonds propres et des passifs censée être fiable à l’horizon temporel pris en compte aux fins du NSFR, à savoir jusqu’à 1 an) et le montant du financement stable exigé (fonction des caractéristiques de liquidité et de la durée résiduelle des divers actifs détenus par la banque et de celles de ses positions de hors-bilan. Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %. Produit net bancaire (PNB) des métiers PNB des secteurs d’activité excluant le segment « Hors Pôles ». PPA

(Purchase Price Allocation) Le PPA ou allocation du prix d'acquisition correspond à la reconnaissance des actifs et passifs acquis, à leur appréciation à la juste valeur et à l’affectation du goodwill résiduel pour les regroupements d'entreprises. Dans le cadre de l'allocation du prix d'acquisition, les experts évaluateurs réalisent les missions suivantes : l’analyse de la transaction, l'identification et l'estimation la juste valeur des actifs et des passifs, l'appréciation de la durée de vie des actifs, la rationalisation du prix d’acquisition et du goodwill résiduel et l'allocation du goodwill aux unités génératrices de trésorerie Ratio de Levier Rapport entre le montant des fonds propres Tier 1 et la mesure de l'exposition totale au ratio de levier, qui inclut les actifs et les éléments de hors bilan indépendamment de leur niveau de risque. Ce ratio est calculé hors encours d’épargne règlementée centralisés à la Caisse des Dépôts. RWA

(Risk Weighted Assets) Les RWA ou actifs pondérés par le risque constituent une estimation du risque déterminant le niveau minimum de fonds propres réglementaires qu’une banque doit conserver pour faire face à des pertes imprévues. Les RWA sont de 3 ordres : les RWA au titre du risque de crédit et de contrepartie, sont déterminés selon l’approche standard à La Banque Postale, en appliquant à des expositions en cas de défaut (EAD), les pondérations réglementaires ;

les RWA au titre du risque de marché & Credit Valuation Ajustement (CVA). Déterminés sur le portefeuille de négociation, les RWA marché sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 aux exigences de fonds propres (coefficients réglementaires appliquées aux positions nettes ou brutes par typologie d’instruments financiers). Les RWA au titre de la CVA, déterminés sur les produits dérivés gré à gré, sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 à la charge en capital ;

(CVA). Déterminés sur le portefeuille de négociation, les RWA marché sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 aux exigences de fonds propres (coefficients réglementaires appliquées aux positions nettes ou brutes par typologie d’instruments financiers). Les RWA au titre de la CVA, déterminés sur les produits dérivés gré à gré, sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 à la charge en capital ; les RWA au titre du risque opérationnel, sont calculés en approche standard, en appliquant le coefficient 12,5 aux exigences de fonds propres (moyenne des trois dernières années des PNB sur les lignes d’activités de la banque). SCR

(Solvency Coverage Ratio) Niveau de fonds propres éligibles permettant à un assureur d'absorber des pertes significatives, et donnant une assurance raisonnable que les engagements envers les assurés et les bénéficiaires seront honorés lorsqu’ils seront dus. Le SCR est défini par la directive Solvabilité 2 comme la valeur à risque (« value-at-risk ») des fonds propres de base de l’assureur, avec un niveau de confiance de 99,5 % à horizon un an. CNP Assurances a opté pour un mode de calcul de son SCR selon la formule standard sans mesures transitoires, sauf grandfathering des dettes subordonnées émises avant l’entrée en vigueur de Solvabilité 2. Le taux de couverture du SCR se calcule en divisant les fonds propres éligibles à la couverture du SCR par le SCR. Cet indicateur permet de mesurer la solvabilité pondérée par les risques : plus le taux de couverture du SCR est élevé, plus l’assureur est en mesure d’absorber des pertes potentielles.

Téléconférence de présentation des résultats

Sophie Renaudie, Directrice Impact Finance et Stratégie et membre du directoire, présentera les résultats annuels au 31 décembre 2025 du groupe La Banque Postale à l’occasion d’une conférence téléphonique webcastée en anglais suivie d’une séance de questions-réponses le 27 février 2026 à 15h00 (heure de Paris). Le replay du webcast sera disponible 1 heure après la conférence sur le site internet de La Banque Postale (www.labanquepostale.com), rubrique « Investisseurs ».

Le Conseil de Surveillance de La Banque Postale, réuni sous la Présidence de Marie-Ange Debon le 26 février 2025 a examiné les comptes consolidés audités de l’exercice annuel 2025, arrêtés par le Directoire de La Banque Postale et présentés par son Président Stéphane Dedeyan.







Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après la finalisation des vérifications spécifiques prévues par les textes.







L’information financière de La Banque Postale pour l’année 2025 est constituée du présent communiqué. Elle sera complétée par le document d’enregistrement universel 2025, à paraître sur le site institutionnel www.labanquepostale.com.

A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe international de bancassurance, classé 12ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner en France près de 18 millions de clients particuliers, entreprises, institutionnels et acteurs du secteur public local. Filiale du groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contact dont près de 6 500 bureaux de poste. Premier financeur des collectivités locales et des hôpitaux publics depuis 2015, La Banque Postale joue un rôle essentiel dans le développement économique des territoires.

Portée par son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », elle ambitionne de bâtir un leader européen de la bancassurance au service de tous ses clients, et d’affirmer son rôle pionnier dans la finance citoyenne. Elle propose une gamme complète et omnicanale de services de bancassurance, structurée autour de ses trois marques : La Banque Postale, sa banque des particuliers, Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale et CNP Assurances, sa filiale d’assurance de biens et de personnes. La Banque Postale accélère également sa stratégie de diversification et développe ses métiers d’expertise, notamment dans la gestion d’actifs, l’assurance, le crédit à la consommation et la banque des entreprises et du développement local.

Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale œuvre pour une transition juste en intégrant au cœur de sa gouvernance des objectifs en matière d’impact environnemental et social. Entreprise à mission depuis mars 2022, La Banque Postale ambitionne d’atteindre zéro émission nette dès 2040. Elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière.

1 Données 2024 retraitées (cf. Note méthodologique ; Note Indicateurs Alternatifs de Performance)

2 RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14%

3 Dans la production totale de financements moyen long terme à destination des particuliers, des entreprises et des institutionnels en faveur de la transition énergétique, de projets sociaux et territoriaux.

4 La qualification des prêts citoyens crédit consommation a fait l’objet d’un changement méthodologique début 2025.

5 A fin juin ; Part des financements et investissement dans le portefeuille « Entreprises » sur les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz, hors entreprises disposant d’un plan de transition et/ou projets en lien avec les énergies renouvelables. Le montant de l’exposition nette au 30/06/2025 est de 1,4 M€.

6 Fonctionnalité digitale mise à disposition du client, actionnable à tout heure et en autonomie

7 Cancers de la prostate ou du testicule

8 Coût du risque en points de base : Coût du risque de la période sur le périmètre bancaire, divisé par l’encours de crédit en début de période (intégrant les expositions sur crédits et titres sur la base du bilan et des engagements hors bilan, hors encours Banque de France et encours centralisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations). Dans un souci de comparabilité par rapport aux autres groupes de bancassurance, l’indicateur coût du risque en points de base a fait l’objet d’un changement de définition à compter de l’exercice clos le 31/12/2025 afin de s’aligner sur la pratique de marché. Il était calculé auparavant en réalisant une moyenne des coûts du risque trimestriels de la période considérée (13 bps au 31/12/2024 et 13 bps au 31/12/2025).

9 RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14 %.

10 Exigences applicables au 31/12/2025 hors « Pillar 2 Guidance » (P2G), complétées des exigences globales de coussins applicables au 31/12/2025 (dont le coussin contra-cyclique)

11 Ratio de levier excluant 100 % de l’épargne centralisée à la Caisse des Dépôts.

12 Cf Note Indicateurs Alternatifs de Performance

13 Crédits atteignant les niveaux 4 et 5 de l’IIG + crédits travaux pour la rénovation énergétique

14 Livret A, Livret d’Epargne Populaire (LEP) et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)

15 Clients patrimoniaux de la banque des particuliers bénéficiant de l’offre patrimoniale de Louvre Banque Privée

16 Classement « Observatoire Finance Active de la dette des collectivités locales 2025 »

17 Y compris affacturage.

18 Toutes tranches comptées pour 82 transactions

19 La modification de la comptabilisation des charges de fournisseurs de données (précédemment comptabilisées dans le PNB)

