Tabnine lance Enterprise Context Engine, la couche manquante pour une IA d’entreprise fiable

SAN FRANCISCO, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine , la plateforme de codage IA conçue pour les entreprises qui recherchent la rapidité sans compromettre la confiance ni le contrôle, a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale de l’ Enterprise Context Engine , une nouvelle solution conçue pour surmonter l’un des obstacles les plus persistants à l’adoption de l’IA en entreprise : le manque de contexte organisationnel réel.

Les progrès réalisés dans le domaine des grands modèles de langage ont accéléré l’adoption de l’IA. L’autonomie opérationnelle est la prochaine étape. Les entreprises déploient des agents qui examinent le code, mettent à jour les services et orchestrent les changements dans les systèmes distribués. Ces environnements présentent des architectures en couches, des dépendances implicites, des règles de gouvernance et des conséquences financières. Sans modèle dynamique de ce contexte, même les agents les plus performants fonctionnent à l’aveugle.

Enterprise Context Engine relève ce défi en construisant un modèle évolutif des systèmes logiciels, de la documentation et des pratiques d’ingénierie informatique d’une organisation. Les agents IA peuvent ainsi raisonner sur le fonctionnement des systèmes plutôt que de s’appuyer uniquement sur la similitude ou la récupération.

« Les entreprises n’ont pas un problème de capacité IA. Elles ont un problème de compréhension », affirme Dror Weiss, co-PDG de Tabnine. « Les modèles sont déjà puissants, mais sans contexte, ils ne font que deviner. Lorsque les agents IA comprennent la structure des systèmes, le fonctionnement des équipes et les contraintes importantes, ils deviennent suffisamment fiables pour fonctionner à l’échelle de l’entreprise. »

De nombreuses organisations ont initialement adopté la génération augmentée de récupération (RAG) pour ancrer l’IA dans les connaissances internes. Bien qu’efficace pour répondre à des questions, la récupération seule a souvent du mal à saisir des relations complexes telles que les dépendances de services, les limites d’architecture ou les répercussions des modifications de code dans les grands environnements.

Cette lacune entraîne l’émergence d’une nouvelle couche dans la pile IA axée sur l’intelligence organisationnelle structurée.

« Chaque évolution majeure dans le domaine informatique a introduit une nouvelle couche fondamentale », déclare Eran Yahav, co-PDG de Tabnine. « Les bases de données ont rendu les données exploitables, la virtualisation a rendu l’infrastructure flexible et le cloud a rendu l’informatique élastique. Nous pensons que le contexte organisationnel deviendra une couche standard pour l’IA d’entreprise, car les systèmes qui ne comprennent pas leur environnement ne peuvent pas fonctionner de manière sécurisée à l’intérieur de celui-ci. »

La plateforme Enterprise Context Engine est conçue pour s’intégrer à la plateforme de codage IA de Tabnine ainsi qu’à des outils et agents tiers, permettant ainsi aux organisations d’améliorer leurs flux de travail existants au lieu de les remplacer. La plateforme prend en charge le déploiement dans le cloud, le cloud privé, sur site et dans des environnements entièrement isolés, ce qui permet son adoption dans les secteurs réglementés et sensibles en matière de sécurité.

La plateforme Enterprise Context Engine est disponible immédiatement.

Pour en savoir plus, consultez le site https://context.tabnine.com/

À propos de Tabnine

Tabnine est une plateforme de codage basée sur l’IA, conçue pour les entreprises qui recherchent la rapidité sans compromettre la confiance ni le contrôle. Contrairement aux assistants de code génériques, Tabnine s’intègre au cycle de vie du développement logiciel d’entreprise grâce à une connaissance approfondie du contexte, un déploiement flexible et une gouvernance centralisée. De plus, Tabnine ancre l’assistance IA dans le contexte d’entreprise grâce à sa plateforme Enterprise Context Engine, de sorte que les résultats sont précis, cohérents et alignés sur la manière dont les équipes développent réellement les logiciels, quels que soient les outils utilisés. Plébiscité par des millions de développeurs dans des milliers d’entreprises, Tabnine peut être déployé en tant que SaaS sécurisé, dans un VPC privé, sur site ou dans des environnements entièrement isolés. Il permet aux organisations d’adopter et de faire évoluer l’IA de manière sûre et prévisible, tout en maintenant la sécurité et la conformité.

Contact

press@tabnine.com