ZenaDrone de ZenaTech inicia sistema de navegación cuántica centrado en defensa para operaciones de drones en entornos sin acceso a GPS

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con IA (inteligencia artificial), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que su filial de drones, ZenaDrone, ha iniciado el desarrollo de un sistema de navegación cuántica diseñado para habilitar operaciones de drones seguras en entornos sin acceso a GPS o con satélites comprometidos. El sistema será inicialmente compatible con el ZenaDrone 1000, el dron multifuncional de gran capacidad de la compañía, diseñado para aplicaciones de defensa, incluyendo ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento), transporte de carga especializada y patrullaje fronterizo. Se planea además su escalabilidad futura para las plataformas de drones de la serie IQ de la empresa.

“La capacidad de operar de manera autónoma en entornos sin GPS es un requisito operativo esencial para la defensa moderna”, dijo Shaun Passley, Ph.D., CEO de ZenaTech. “Estamos comprometidos con apoyar los intereses de defensa y seguridad nacional de EE. UU. con tecnología que funciona donde los sistemas convencionales fallan. Vemos la navegación cuántica como una capacidad clave que definirá la próxima generación de sistemas autónomos para defensa, y estamos realizando las inversiones estratégicas en I+D necesarias para consolidar nuestro liderazgo a medida que la industria evoluciona".

Los sistemas de navegación cuántica son considerados de próxima generación, autónomos y ultraprécisos, capaces de permitir una navegación confiable sin GPS mediante principios y sensores basados en física cuántica. A medida que evolucionan los entornos operativos de defensa, las misiones enfrentan cada vez más escenarios en los que las señales de GPS y satélite no son confiables, ya sea por interferencia, suplantación (spoofing) u otras condiciones hostiles. Estos sistemas de navegación combinan medición inercial cuántica con corrección de ruta impulsada por IA, permitiendo un posicionamiento sostenido y preciso durante misiones prolongadas sin depender de señales externas. La navegación cuántica también puede beneficiar a los drones comerciales operando en entornos desafiantes para GPS, como corredores urbanos densos, instalaciones industriales interiores, sitios subterráneos y misiones BVLOS (Más allá de la Línea de Vista) de largo alcance.

El equipo de I+D de la compañía se encuentra en las etapas iniciales de desarrollo, centrado en incorporar esta capacidad en el ZenaDrone 1000, y la administración espera avanzar a través de las fases de investigación y desarrollo, integración del dron y pruebas, involucrando equipos multifuncionales en el momento oportuno. Se espera que el sistema de navegación cuántica se integre en las plataformas de drones de defensa y comerciales de ZenaDrone, mejorando capacidades de vigilancia, inspección de infraestructura crítica y misiones de defensa.

El ZenaDrone 1000 está diseñado como una plataforma avanzada VTOL (despegue y aterrizaje vertical) de gran capacidad impulsada por IA, optimizada para uso en defensa, ofreciendo capacidades ISR incluyendo vigilancia en tiempo real, reconocimiento táctico y recolección de datos segura, junto con transporte de carga y entrega de cargas de misión crítica. Su diseño modular permite una configuración rápida para operaciones multimisión en entornos de alto riesgo, desde monitoreo de infraestructura hasta apoyo logístico operativo.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y de transporte de carga crítica en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental y el dron IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores ‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.‎