Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 26 februari 2026 – 18:30

Fagron voltooit strategische overname van Pharmavit Europe en versterkt daarmee haar leiderschap in snelgroeiende nutraceutische ingrediënten in EMEA

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, kondigt de afronding aan van de overname van Pharmavit Europe, een toonaangevende Europese distributeur van nutraceutische grondstoffen gevestigd in Nederland.

Pharmavit Europe levert hoogwaardige grondstoffen en halffabricaten aan een gediversifieerde internationale klantenkring actief in farmaceutische bereidingen, in één van de snelst groeiende segmenten van de gezondheidszorg. Gedreven door structurele trends zoals investeren in preventie, langer gezond blijven en bewuste voeding, heeft Pharmavit Europe de afgelopen jaren een zeer sterke groei gerealiseerd. Het bedrijf beschikt over een solide trackrecord in het consequent naleven van de hoogste kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen.

De overname vormt een sterke strategische aanvulling op Fagron’s Essentials-activiteiten en verstevigt de positie van de Groep in nutraceutische ingrediënten. Pharmavit Europe voegt, naast schaalvergroting, aanvullende competenties toe, waaronder herverpakking en eigen merken. Dit bedrijfsmodel sluit goed aan bij Fagron’s strategie en biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor cross-selling en verdere uitbreiding van de portefeuille wereldwijd.

De totale overnameprijs bedraagt circa €68 miljoen. Pharmavit Europe realiseert een jaarlijkse omzet van ongeveer €62 miljoen met een EBITDA-marge onder de gemiddelde groepsmarge van Fagron. Dit biedt duidelijk potentieel voor margeverbetering naarmate de onderneming wordt geïntegreerd.

Fagron verwacht over een periode van 18 tot 24 maanden synergiën te realiseren, gedreven door operationele excellence, schaalvoordelen in inkoop en commerciële samenwerking binnen de Groep.

Financiële kalender

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2026

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Handelsupdate derde kwartaal 2026

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 7.00 uur CET.

Meer informatie

Ignacio Artola

Global Head of Investor Relations

Tel. +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf actief op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 38 landen over de hele wereld.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd te Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV, met hoofdkantoor te Rotterdam.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, geldt laatstgenoemde.

