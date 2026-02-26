Eclipse Foundation onthult volledige agenda voor OCX 2026

BRUSSEL, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Eclipse Foundation, een van 's werelds grootste organisaties voor open source-software, heeft de volledige agenda bekendgemaakt voor Open Community Experience (OCX 2026) , dat plaatsvindt van 21 tot en met 23 april 2026 in het EGG-conferentiecentrum in Brussel, België.

OCX is de belangrijkste conferentie van de Foundation en één van Europa’s toonaangevende bijeenkomsten voor open source-professionals, met bijna 150 sessies verdeeld over zes thematische tracks en vijf gelijktijdig georganiseerde communities. Gedurende drie dynamische dagen verdiepen ontwikkelaars, architecten, onderzoekers en leiders uit de industrie zich in de technologieën, standaarden en samenwerkingsmodellen die het volgende tijdperk van open innovatie vormgeven.

Na een succesvol debuut in 2024 keert OCX 2026 terug met een aanzienlijk uitgebreider technisch programma, dat groeit van drie naar vijf gelijktijdig georganiseerde communities en het aantal sessies met meer dan 35 procent verhoogt. Elke community biedt diepgaande expertise binnen een specifiek domein en verbindt deelnemers met het bredere open source-ecosysteem.

"Net als de Eclipse Foundation zelf, blijft OCX 2026 groeien in omvang, diversiteit en diepgang", aldus Mike Milinkovich, executive director van de Eclipse Foundation. "Nu AI de softwareontwikkeling hervormt, softwaregestuurde voertuigen de mobiliteit transformeren en nieuwe regelgeving de verantwoordelijkheid opnieuw definieert, is open samenwerking belangrijker dan ooit. De agenda van dit jaar weerspiegelt de reële uitdagingen en kansen waar onze community voor staat.”

Wat ontwikkelaars kunnen vinden op OCX 2026

OCX 2026 biedt drie dagen met praktische engineeringinzichten, strategische perspectieven en betekenisvolle, communitygedreven samenwerking.

Hoofdprogramma van OCX: interdisciplinaire innovatie in de praktijk

Het kernprogramma brengt toonaangevende experts samen om zich te richten op softwarebeveiliging, de evolutie van enterprise Java, embedded en edge computing, cloud-native architecturen, governance en sectoroverkoepelende innovatie. De sessies zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden en ontworpen voor professionals die software ontwikkelen en opschalen. Deelnemers verlaten het evenement met direct toepasbare technieken, architecturale inzichten en beproefde benaderingen die zij onmiddellijk kunnen inzetten.

Vijf gelijktijdig georganiseerde evenementen binnen één geïntegreerde conferentie-ervaring.

OCX 2026 biedt vijf evenementen op één locatie binnen de conferentie, die elk een geconcentreerde ervaring bieden voor specifieke technische gemeenschappen, terwijl ze volledig toegankelijk blijven met één toegangspas.

Open community voor tooling

Dit evenement, voorheen bekend als EclipseCon, bouwt voort op de nalatenschap van een van de meest toonaangevende communities rond developer tooling binnen de industrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere AI-ondersteunde IDE's, modelleringsframeworks, taalservers, next-generation workflows en productiviteitsengineering. Als je tools ontwikkelt of ervan afhankelijk bent om hoogwaardige software te leveren, is deze community van cruciaal belang.



Sprekers in de spotlight: Programmeren in elke taal: culturele tools bouwen met Langium - Malik Lanlokun AI in actie: de ultieme live demo met Theia AI - Jonas Helming

Dit evenement, voorheen bekend als EclipseCon, bouwt voort op de nalatenschap van een van de meest toonaangevende communities rond developer tooling binnen de industrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere AI-ondersteunde IDE's, modelleringsframeworks, taalservers, next-generation workflows en productiviteitsengineering. Als je tools ontwikkelt of ervan afhankelijk bent om hoogwaardige software te leveren, is deze community van cruciaal belang. Sprekers in de spotlight: Open community voor de automobielindustrie

Open samenwerking versnelt de overgang naar softwaregestuurde voertuigen. Tijdens dit evenement worden open standaarden, veiligheidsbewuste architecturen en praktijkvoorbeelden onderzocht. Ingenieurs en platformarchitecten krijgen praktisch inzicht in de softwarefundamenten die de basis vormen voor verbonden mobiliteit.



Sprekers in de spotlight: Diagnostiek heruitgevonden: hoe Eclipse OpenSOVD open samenwerking en de evolutie van standaarden ondersteunt - Thilo Schmitt & Alexander Mohr Vijftig tinten SDV: een gestructureerde roadmap voor de implementatie van orchestratie - Naci Dai & Oliver Kral

Open samenwerking versnelt de overgang naar softwaregestuurde voertuigen. Tijdens dit evenement worden open standaarden, veiligheidsbewuste architecturen en praktijkvoorbeelden onderzocht. Ingenieurs en platformarchitecten krijgen praktisch inzicht in de softwarefundamenten die de basis vormen voor verbonden mobiliteit. Sprekers in de spotlight: Open community voor AI

Open source herdefinieert hoe AI-systemen worden gebouwd, gevalideerd en beheerd. Tijdens dit evenement worden betrouwbare AI-frameworks, open model-ecosystemen, verantwoorde bestuursstrategieën, het delen van data en dataspaces, en lessen uit de implementatie in productieomgevingen onderzocht. Ontwikkelaars die AI-systemen op productieniveau bouwen, vinden hier zowel diepgaande technische kennis als toekomstgerichte richtlijnen.



Sprekers in de spotlight: Zet in op kwaliteit: AI-ondersteund testen in open source - Shelley Lambert & Longyu Zhang Inzicht in machinebesluitvorming - Haishi Bai

Open source herdefinieert hoe AI-systemen worden gebouwd, gevalideerd en beheerd. Tijdens dit evenement worden betrouwbare AI-frameworks, open model-ecosystemen, verantwoorde bestuursstrategieën, het delen van data en dataspaces, en lessen uit de implementatie in productieomgevingen onderzocht. Ontwikkelaars die AI-systemen op productieniveau bouwen, vinden hier zowel diepgaande technische kennis als toekomstgerichte richtlijnen. Sprekers in de spotlight: Open community voor naleving van regelgeving

Met regelgeving zoals de EU Cyber ​​Resilience Act (CRA) die de verwachtingen ten aanzien van veilige software verhoogt, is naleving nu een kernpunt voor software-ontwikkeling. Dit evenement biedt teams praktische strategieën voor beveiliging, vergunningen en afstemming op regelgeving, zonder de innovatie te belemmeren. Als u software op de Europese markt brengt, is deze inhoud van cruciaal belang.



Sprekers in de spotlight: De chaos in SBOM bedwingen - een juridisch kompas voor de CRA en naleving van open source-regelgeving - Hendrik Schöttle Gelaagde naleving: het gatenkaasmodel gebruiken om catastrofale mislukkingen te voorkomen - Georg Link

Met regelgeving zoals de EU Cyber ​​Resilience Act (CRA) die de verwachtingen ten aanzien van veilige software verhoogt, is naleving nu een kernpunt voor software-ontwikkeling. Dit evenement biedt teams praktische strategieën voor beveiliging, vergunningen en afstemming op regelgeving, zonder de innovatie te belemmeren. Als u software op de Europese markt brengt, is deze inhoud van cruciaal belang. Sprekers in de spotlight: Open Community for Research

Dit evenement, gepresenteerd in samenwerking met de Apereo Foundation en academische partners, laat zien hoe open source de weg van onderzoek naar schaalbare, realistische systemen versnelt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer reproduceerbaarheid, open wetenschapspraktijken en productiegereedde implementaties die de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven overbruggen.



Sprekers in de spotlight: VOStack, een open-source softwarestack voor de virtualisatie van IoT-apparaten - Anastasios Zafeiropoulos UniTime-overzicht: van onderzoek naar praktijk - Tomas Muller



Dit evenement, gepresenteerd in samenwerking met de Apereo Foundation en academische partners, laat zien hoe open source de weg van onderzoek naar schaalbare, realistische systemen versnelt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer reproduceerbaarheid, open wetenschapspraktijken en productiegereedde implementaties die de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven overbruggen. Sprekers in de spotlight:

Uitgelichte keynote-sprekers

OCX 2026 brengt perspectieven samen uit de topsport, het Europees digitaal beleid en wereldwijd open source-leiderschap.

Ruth Buscombe - Formule 1-racestrateeg en F1TV-analist. Buscombe opent de conferentie met “ De winnende formule: wat F1 ons leert over marginale winsten, teamwork en datagestuurde besluitvorming .” Haar keynote legt een verband tussen de precisie van topsport en de samenwerkingscultuur van open source-communities.

- Formule 1-racestrateeg en F1TV-analist. Buscombe opent de conferentie met “ .” Haar keynote legt een verband tussen de precisie van topsport en de samenwerkingscultuur van open source-communities. Rolf Riemenschneider is hoofd van de sector IoT bij de Europese Commissie. Riemenschneider leidt het onderzoek en de innovatie binnen Horizon Europa en coördineert de strategie voor cloud-edge computing en het internet of things. In zijn keynote zal hij ingaan op de digitale ontwikkeling van Europa en de rol van open technologieën in strategische dataomgevingen.

is hoofd van de sector IoT bij de Europese Commissie. Riemenschneider leidt het onderzoek en de innovatie binnen Horizon Europa en coördineert de strategie voor cloud-edge computing en het internet of things. In zijn keynote zal hij ingaan op de digitale ontwikkeling van Europa en de rol van open technologieën in strategische dataomgevingen. Mike Milinkovich - Milinkovich bekleedt sinds 2004 de functie van Executive Director van de Eclipse Foundation. Hij geldt als een prominente open source-leider en was bestuurslid van de Open Source Initiative, de OpenJDK-community en het Executive Committee van het Java Community Process. Hij zal zijn inzichten delen over de veranderende rol van open samenwerking in een snel veranderend technologisch landschap.



Registreer je nu en maak deel uit van de toekomst.

OCX 2026 is bedoeld voor ontwikkelaars, architecten, onderzoekers en besluitvormers die de moderne software vooruit helpen. Met één inschrijving krijgt u toegang tot het volledige programma, inclusief het hoofdprogramma en alle vijf gelijktijdige evenementen.

Bekijk de agenda

Plan uw sessies

Verzeker uw plek tijdens OCX 2026 en registreer nu .



Het verlaagde registratietarief is van toepassing tot en met 16 maart.De capaciteit van het conferentiecentrum The EGG is beperkt. Daarom raden we aan om tijdig te registreren.

Met dank aan onze sponsors

OCX 2026 wordt mogelijk gemaakt door de royale steun van onze sponsors, waaronder, SAP , TypeFox , EclipseSource , Obeo , en Equo Tech, Inc, AzAzul ETAS , Eurotech, en Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH . Hun leiderschap en toewijding aan open source-innovatie bevorderen samenwerking tussen verschillende sectoren en versterken het wereldwijde open source-ecosysteem. We willen al onze sponsors hartelijk bedanken voor hun partnerschap en betrokkenheid.

Organisaties die OCX 2026 graag willen ondersteunen en willen deelnemen aan het wereldwijde open source-ecosysteem, worden uitgenodigd contact op te nemen met sponsors@OCXconf.org om informatie over sponsoring aan te vragen en het sponsorprospectus te bekijken.

Over de Eclipse Foundation

De Eclipse Foundation biedt een wereldwijde gemeenschap van individuen en organisaties een leveranciersneutrale, bedrijfsgerichte omgeving voor open source-samenwerking en -innovatie. We hosten Adoptium, de Eclipse IDE, Jakarta EE, Open VSX, Software Defined Vehicle en meer dan 400 impactvolle open source-projecten. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, België. We zijn een internationale non-profitorganisatie met meer dan 300 leden. Onze evenementen, waaronder Open Community Experience (OCX) , brengen ontwikkelaars, brancheleiders en onderzoekers van over de hele wereld samen. Ga voor meer informatie naar eclipse.org en volg ons op LinkedIn en X.

