Luotea julkaisee jatkuvien toimintojen vertailutiedot vuosilta 2024 ja 2025

Luotea julkaisi 7.8.2025 jakautumissuunnitelman yhtiön kiertotalousliiketoiminnan eriyttämisestä osittaisjakautumisella. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman 4.12.2025 ja jakautuminen toteutettiin 31.12.2025. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Luotea luokitteli kiertotaloustoimintaan liittyvät erät lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5-standardin mukaisesti. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään konsernituloslaskelmassa omalla rivillään erillään jatkuvien toimintojen tuotoista ja kuluista. Vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Tasetta ei ole oikaistu.

Lopetettujen toimintojen tuloslaskelma sisältää kiertotalousliiketoiminnan liikevaihdon ja suoraan kiertotalousliiketoimintaan liittyvät kulut, jotka poistuvat konsernista jakautumisen jälkeen. Lisäksi lopetettujen toimintojen tulos sisältää jakautumiseen liittyvät kulut. IFRS 5 -standardin mukainen esittäminen ei kuvasta jatkuvien eikä lopetettujen toimintojen kannattavuutta erillisinä yhtiöinä ennen jakautumista.

Vertailutiedot esitetään alla olevissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen energiatehokkuuden ja älykkään teknologian. Näin parannamme kiinteistöjen arvoa ja luomme parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihimme kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Kasvamme kannattavasti ja huomioimme toimintamme vaikutukset kiinteistöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijänä viemme alaa eteenpäin ja rakennamme toimivampaa huomista. Meille menestys tarkoittaa luottamusta – henkilöstömme, asiakkaidemme ja omistajiemme uskoa siihen, mitä teemme. Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

