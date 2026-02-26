Partenaires Ninepoint annonce la première clôture de Ninepoint 2026 Flow-Through Limited Partnership

TORONTO, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d’annoncer que Ninepoint 2026 Flow-Through Limited Partnership (la « société en commandite ») a mené à bien la première clôture dans le cadre de son placement de parts de catégorie A et F de société en commandite (les « parts ») aux termes d’un prospectus daté du 26 janvier 2026. La société en commandite a émis 3 249 987 parts pour un total de produit brut de 81 249 675 $. La société en commandite tiendra une deuxième clôture à l’égard des parts le ou vers le 19 mars 2026. Les Parts sont offertes au prix unitaire de 25,00 $ avec une souscription minimale de 100 parts (2 500 $).

La société en commandite a l’intention de fournir des liquidités aux commanditaires par le biais d’un transfert à la Catégorie de fonds ressources Ninepoint au cours de la période comprise entre le 15 janvier et le 28 février 2028.

Objectif de placement de la Société en commandite

L’objectif de placement de la Société en commandite est d’obtenir une plus-value en capital et des avantages fiscaux importants pour les commanditaires en effectuant des placements dans un portefeuille diversifié d’actions accréditives (comme définies dans le prospectus) et d’autres titres, le cas échéant, d’émetteurs du secteur des ressources (comme définis dans le prospectus).

Avantages attrayants en matière de réduction d’impôt

Les sociétés en commandite accréditives constituent l’une des stratégies de réduction d’impôt les plus efficaces offertes aux Canadiens. Ninepoint prévoit que les investisseurs participant à la Société en commandite auront droit à une déduction fiscale d’environ 100 % du montant investi.

Expertise des ressources

La Société en commandite a retenu les services de Ninepoint pour lui fournir des services de placement, de gestion, d’administration et autres. Nawojka Wachowiak, gestionnaire de portefeuille principale chez Ninepoint, aura la responsabilité principale de l’exécution de la stratégie de placement de la Société en commandite. Tout récemment, elle était gestionnaire de portefeuille chez un compétiteur spécialisé dans les métaux et les mines. Elle sera assistée par Jason Mayer, consultant chez Ninepoint, dans la mise en œuvre de la stratégie de placement de la Société en commandite.

Placeurs

Le placement est offert par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., qui comprend Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD inc., Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns inc., Patrimoine Manuvie inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Patrimoine Manuvie inc., Raymond James Ltée, Patrimoine Richardson Limitée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Ventum Financial Corp. et Wellington-Altus Private Wealth Inc.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/. Pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux déterminés par les expressions « s’attend », « a l’intention », « prévoit », « sera », et des expressions similaires dans la mesure où elles se rapportent à la Société en commandite. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de la Société en commandite et de Ninepoint concernant les résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles. Bien que la Société en commandite et Ninepoint estiment que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés ne constituent en aucun cas une garantie du rendement futur, et par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente. Ni la Société en commandite ni Ninepoint ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou autrement tout énoncé prospectif ou toute information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs affectant cette information, sauf si la loi l’exige.

Ce placement est offert uniquement au moyen d’un prospectus. Le prospectus de la Société en commandite contient des renseignements détaillés importants sur les titres offerts. Il est possible d’obtenir une copie du prospectus auprès d’un des courtiers mentionnés plus haut. Les investisseurs doivent lire le prospectus avant de prendre la décision d’investir.