Sýn hf.: Afkoma Sýnar hf. á fjórða ársfjórðungi og á árinu 2025.

Sterkur fjórði ársfjórðungur eftir umbreytingaár
Ársreikningur Sýnar hf. fyrir árið 2025 var samþykktur á stjórnarfundi þann 26. febrúar 2026
Helstu niðurstöður í rekstri á fjórða ársfjórðungi 2025:
Heildartekjur á fjórða ársfjórðungi (4F) 2025 námu 6.073 m.kr. og hækka um 6% milli ára (4F 2024: 5.731 m.kr.).
EBITDAaL nam 1.339 m.kr. á fjórðungnum og jókst um 32,3% milli ára. Fjárfestingar námu 1.048 m.kr. og var EBITDAaL að frádregnum fjárfestingum var jákvætt um 291 m.kr. samanborið við 194 m.kr. á 4F 2024.
Rekstrarhagnaður (EBIT) nam 384 m.kr. á fjórðungnum og jókst um 88% milli ára, leiðrétt fyrir virðisrýrnun sem féll til á samanburðartímabilinu.
Hagnaður eftir skatta nam 122 m.kr. á fjórðungnum. Á samanburðartímabilinu nam tap 1.194 m.kr., en leiðrétt fyrir virðisrýrnun var tapið 33 m.kr.
Hrein fjármagnsgjöld á fjórðungnum námu 327 m.kr. og hækka um 6,1% milli ára.
Herdís Dröfn Fjeldsted, forstjóri:
„Árið 2025 var umbreytingarár hjá Sýn sem markaði ákveðin tímamót hjá félaginu. Við tókum stefnumótandi ákvarðanir sem renna styrkari stoðum undir reksturinn og móta fyrirtækið til lengri tíma litið.
Ráðist var í umfangsmikla endurmörkun þar sem vörumerkin Stöð 2 og Vodafone sameinuðust undir merkjum Sýnar. Endurmörkunin vakti mikla athygli á markaði og jókst vörumerkjavitund almennings hratt ásamt því að Sýn var tilnefnt sem Besta íslenska vörumerkið. Nýtt og einfaldara vöruframboð, þar sem fjarskipti og sjónvarp eru vöndluð saman, fékk góðar viðtökur á markaði. Heimatengingum fjölgaði um 7% á milli ára og hafa aldrei fleiri verið með farsímaáskrift hjá Sýn.
Við tryggðum okkur á ný sýningarrétt á Enska boltanum og héldum áfram metnaðarfullri íslenskri dagskrárgerð sem hefur skilað sér meðal annars í 48% aukningu í áhorfi á fjórða ársfjórðungi hjá 12-80 ára samanborið við sama tímabil í fyrra. Einnig var SÝN+ sigursælasta einkarekna sjónvarpsveitan á íslensku sjónvarpsverðlaununum sem afhent voru á árinu. Á sama tíma skapaði ákvörðun Fjarskiptastofu um kvöð á dreifingu línulegrar sjónvarpsdagskrár, um kerfi markaðsráðandi samkeppnisaðila, aukna óvissu um forsendur aðgreiningar á markaði. Nýlega var gert samkomulag um heildsölu og dreifingu á sjónvarpsefni og er óvissa í því máli ekki lengur til staðar.
Á árinu kláruðum við sölu fjarskiptainnviða til Sendafélagsins eftir umfangsmikla undirbúningsvinnu í samstarfi við Nova og sameinuðum dótturfélögin Njálu, Já og Endor inn í rekstur Sýnar til að einfalda skipulag og auka rekstrarsamlegð.
Mikilvægum áfanga var náð þegar við kláruðum innleiðingu á nýjum ferlum og fjárhagskerfi sem gerðu okkur kleift að ráðast í ítarlegri starfsþáttagreiningu. Það veitir okkur skýrari sýn á afkomu allra rekstrareininga félagsins og leggur grunn að markvissum aðgerðum í hagræðingu og endurskipulagningu.
Þrátt fyrir krefjandi aðstæður sýna niðurstöður fjórða ársfjórðungs að aðgerðir ársins eru að skila árangri. Við stöndum því á traustari grunni og förum inn í næsta tímabil með einfaldari rekstrargrunn, skýrari stefnu og aukna getu til að skapa sjálfbæran og arðbæran vöxt.“
Frekari upplýsingar
- Opinn kynningarfundur vegna uppgjörsins verður haldinn föstudaginn 27. febrúar kl. 8:30 í húsnæði félagsins að Suðurlandsbraut 8, Reykjavík. Fjárfestakynning verður birt í kauphöll áður en fundurinn hefst. Vakin er athygli á að ekki verður hægt að fylgjast með fundinum í beinu streymi.
- Tekið er á móti fyrirspurnum í gegnum netfangið fjarfestatengsl@syn.is.
- Nánari upplýsingar má nálgast á síðu fjárfestatengsla Sýnar á https://syn.is/fjarfestatengsl og í fréttakerfi Nasdaq Iceland.
