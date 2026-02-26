EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de 2,75 milliards d’euros

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de 2,75 milliards d’euros

Le 26 février 2026, EDF (BBB+ stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès

2,75 milliards d’euros (les « Obligations ») en 4 tranches d’obligations senior vertes :

Obligations de 500 millions d’euros, d’une maturité de 2 ans avec un coupon variable de Euribor 3M + 0,33 % Obligations de 750 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 3,0 % Obligations de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,0 % Obligations de 500 millions d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,5 %.



Un montant égal au produit net d’émission des Obligations sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements suivants correspondant aux catégories de projets éligibles définis dans le Green Financing Framework d'EDF (1) :

Les tranches à 2 ans et 5 ans dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France ;

Les tranches à 12 ans et à 20 ans dans le projet de construction de la paire de réacteurs nucléaires EPR Hinkley Point C au Royaume Uni.

Avec une demande de 11 milliards d’euros, l'opération a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 4 fois. Elle permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.

Le règlement-livraison des Obligations devrait intervenir le 4 mars 2026, date à laquelle il est prévu que les Obligations soient admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La notation attendue pour les Obligations est de BBB+ / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).

EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

(1) Le Green Financing Framework et la Second party opinion sont disponibles sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.

