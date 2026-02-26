Enquête : Près de 90 % des professionnels du droit et de la technologie affirment que ce sont les lacunes opérationnelles, et non la réglementation, qui menacent la défense

PORTLAND, Oregon, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro , un fournisseur de premier plan de technologies juridiques d’entreprise pour la découverte électronique (eDiscovery), la confidentialité des données, l’investigation numérique et la gouvernance de l’information, a publié aujourd’hui une nouvelle étude soulignant un décalage croissant entre la complexité de la découverte et la préparation organisationnelle.

D’après deux enquêtes menées auprès de plus de 400 professionnels du droit, de l’informatique, de la gouvernance des données et de la sécurité travaillant directement dans les domaines de la découverte, des risques liés aux données et des fonctions juridiques connexes, les données de l’enquête Exterro montrent que les plus grands risques pour une découverte électronique défendable ne sont plus liés à la réglementation, mais à des dysfonctionnements opérationnels au sein même de l’entreprise.

« La recherche de preuves moderne n’est plus une fonction juridique opérant de manière isolée ; c’est une capacité transversale qui nécessite les bonnes plateformes et la bonne collaboration des personnes », a déclaré Rasheedah Bilal, responsable principale des programmes techniques d’entreprise, juridique et RH chez Bill.com. « La technologie est importante, mais il est tout aussi essentiel de veiller à ce que les aspects juridiques soient au cœur du déploiement de ces plateformes et de la conception des flux de travail. Lorsque ces deux aspects sont correctement pris en compte, la défense des droits en découle naturellement. »

Des opérations médiocres menacent la défense juridique

Dans une enquête en direct menée lors de l’Exterro eDiscovery Day , près de 90 % des répondants ont identifié les défis internes – tels que les contraintes budgétaires, l’expertise limitée et le manque de gouvernance centralisée – comme le plus grand obstacle à une découverte défendable et rentable. Seulement 10 % ont évoqué l’incertitude réglementaire.

« Aujourd’hui, la défense n’est pas compromise devant les tribunaux, mais menacée par des défaillances opérationnelles. Avec l’intégration de l’IA dans les processus de découverte de preuves, les équipes juridiques ont besoin de cadres de gouvernance et de préparation adaptés », a déclaré Nancy Patton, Esq., CEDS, directrice principale du conseil en solutions chez Exterro. « Nous pensons qu’être plus intelligent compte, et cela commence par l’unification des personnes, des processus et des données afin que les organisations puissent réagir plus rapidement, réduire les risques et rester défendables. »

L’IA est déjà une pratique courante dans les flux de travail de découverte

La recherche confirme que l’IA s’intègre rapidement dans les opérations juridiques :

47 % des équipes utilisent déjà l’IA dans le cadre de la découverte électronique

Près de 80 % utilisent ou se préparent à adopter l’IA



À mesure que l’IA passe de l’expérimentation à la réalité opérationnelle, les cadres de gouvernance et de défense doivent évoluer tout aussi rapidement.

« Nous constatons de visu la rapidité avec laquelle l’IA s’intègre aux processus de découverte », a déclaré Ryan OʼLeary, directeur de recherche chez IDC. « L’opportunité est considérable, mais la responsabilité l’est tout autant. Les équipes juridiques ont besoin de cadres de gouvernance et de défense qui suivent le rythme de l’innovation. »

2026 sera définie par l’IA et la gouvernance combinées

Lorsqu’on leur a demandé ce qui influencerait la stratégie de découverte électronique en 2026, la plupart des répondants ont sélectionné :

l’IA et l’automatisation

la gouvernance et la conservation des données



Ensemble, cela représentait près de 60 % des réponses, ce qui indique que les organisations considèrent de plus en plus la gouvernance comme le fondement nécessaire de l’automatisation.

« L’IA transforme peut-être la découverte, mais la gouvernance déterminera si cette transformation est durable », a déclaré Anthony Diaz, RSSI chez Exterro. « La rétention, le contrôle et la responsabilisation sont les fondements d’une automatisation justifiée. C’est pourquoi il est essentiel d’être plus intelligent ; la découverte pilotée par l’IA doit reposer dès le départ sur une gouvernance rigoureuse. »

L’alignement juridique et informatique est désormais une exigence de défense

Dans l’étude d’Exterro, 97 % des répondants ont convenu que la communication juridique et informatique a un impact direct sur la rapidité, la précision et la défense de la découverte électronique, et aucun répondant n’a exprimé de désaccord.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive de découverte électronique, de confidentialité des données, de cybersécurité, de gouvernance des données et de criminalistique numérique. Contrairement aux autres fournisseurs de logiciels, Exterro permet aux entreprises de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Basées sur l’IA, les solutions d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Avec Exterro, les organisations acquièrent la clarté et la confiance nécessaires pour relever leurs défis les plus critiques en matière de données. Pour tout complément d’information, consultez le site www.exterro.com