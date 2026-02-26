アムラン・インターナショナルとエランコ、日本で子牛の健康をテーマに教育セミナーを共同開催

シカゴ発, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- オイル－ドライ・コーポレーション・オブ・アメリカ (Oil-Dri® Corporation of America) (NYSE: ODC) の動物保健事業部門であるアムラン・インターナショナル (Amlan® International) は、エランコ・アニマル・ヘルス (Elanco Animal Health) と共同で、3月10日から12日にかけて日本で3日間の教育セミナー「子牛の未来を創る：哺乳期子牛のための最新の臨床アプローチ (Creating the Future for Calves: Latest Clinical Approaches for Suckling Calves)」を開催する。 本プログラムでは、獣医師、生産者、業界関係者が一堂に会し、重要な哺乳期における下痢や肺炎の管理に関する実践的知識と現場での経験について話し合う。

日本では、子牛の育成は日々の緻密な観察、精密な給餌管理、そして獣医師の密接な関与によって支えられている。 生後早期における健康問題は、短期的な生存率に影響を与えるだけでなく、長期的な群の安定性とパフォーマンスにも影響を及ぼす可能性がある。 本セミナーの目的は、臨床実践と農場の現実に根差した自由な話し合いの場を提供することである。

このイベントでは、株式会社BRAST (BRAST Inc.) の獣医師である池田哲平博士 (Dr. Teppei Ikeda) が基調講演を行う。 池田博士は、子牛から成牛までを対象とする、乳牛・肉牛両事業に対するコンサルティングサポート、ならびに、繁殖から肥育までの支援を提供している。 BRASTは北海道中央部と十勝に拠点を置き、獣医師チームが北海道内外の生産者を支援している。 「哺乳期における下痢と肺炎対策の紹介 (Introducing Countermeasures for Diarrhea and Pneumonia During the Suckling Period)」と題した同博士のセッションでは、現場の臨床観察と予防獣医学的アプローチに注目し、子牛の生存率向上と群の長期的な安定性維持を目指す。

子牛の腸内安定化のための栄養サポート

本プログラムでは、アムラン・インターナショナルが、独自開発のミネラル技術、酵母、機能性アミノ酸を相乗的に配合した、特許取得済みの飼料添加物「バリウム (Varium®)」を紹介し、特に哺乳期の子牛に重点を置く。

バリウムは、生後間もない時期に課題が発生した場合に腸内安定性を維持するために、工学を駆使して設計されたミネラルベースのアプローチを採用しており、 日常的な農場環境下において、一貫した飼料利用率と子牛の全体的な健全性をサポートするために役立つ補助的栄養ツールとして位置付けられている。

選ばれた国際的事例と現場観察結果を共有し、日本の獣医師や生産者との話し合いを促進する。 ここでも、実践的な応用と、確立済みの農場管理システムで栄養戦略がどう整合するかに引き続き注目する。

安定した持続可能な子牛飼育の支援

安定した子牛のパフォーマンス維持は、持続可能な経営における重要な要素としてますます認識されつつある。 同業界では、栄養、管理、獣医学的監視を統合した予防的アプローチが継続的に注目されている。 腸管の健全性と栄養吸収をサポートする飼料添加物は、より丈夫で回復力のある子牛を育成し、長期的な生産性を高めるために不可欠になりつつある。

本セミナーは、子牛の健康管理における知識共有と責任あるイノベーションを支援するという、アムランとエランコの共通の取り組みを反映している。

アムラン・インターナショナルについて

アムランは、吸着性ミネラルの世界的な主要メーカー兼販売業者であるオイル－ドライ・コーポレーション・オブ・アメリカの動物保健事業部門である。 オイル－ドライ・コーポレーション・オブ・アメリカは、ニューヨーク証券取引所 (NYSE: ODC) に上場しており、80年以上にわたる鉱物科学の専門知識を駆使し、アムラン・インターナショナルとして事業を展開している。 アムラン・インターナショナルは飼料添加物を世界中で販売している。 製品の入手可能性は国によって異なる場合がある。関連する主張は医療上の主張を構成するものではなく、政府の要件に基づいて異なる場合がある。

