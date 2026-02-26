La Fondation canadienne du rein souligne la nécessité pour les Canadiens d'agir pour leur santé rénale

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Mois de la santé rénale débute, La Fondation canadienne du rein invite les Canadiens à prendre des mesures concrètes pour protéger leur santé rénale. Cet appel à l'action précède la Journée mondiale du rein 2026, qui aura lieu le 12 mars, lorsque la communauté mondiale s'unira pour promouvoir la prévention, le dépistage précoce et des solutions durables en matière de soins rénaux.

Un Canadien sur dix est atteint d'une maladie rénale. Il n'existe aucun traitement curatif, et les symptômes peuvent ne pas se manifester avant que des dommages permanents ne soient déjà survenus. À l'heure actuelle, plus de 50 000 personnes au Canada reçoivent des traitements de dialyse qui leur sont vitaux ou vivent grâce à une greffe de rein fonctionnelle.

« Le Mois de la santé rénale et la Journée mondiale du rein constituent ensemble une occasion unique de sensibiliser la population à l'échelle nationale », explique Elizabeth Myles, directrice générale nationale de La Fondation canadienne du rein. « Alors que les cas de maladie rénale chronique continuent d'augmenter, nous exhortons les Canadiens à s'informer sur les risques auxquels ils sont exposés et à prendre dès maintenant des mesures pour préserver leur santé rénale tout au long de leur vie. »

Les Canadiens sont encouragés à connaître les facteurs de risque liés aux maladies rénales et à agir pour se faire dépister s'ils pensent être à risque. Les facteurs de risque comprennent le diabète, l'hypertension artérielle, le surpoids ou l'obésité et les antécédents familiaux des maladies rénales.

Le questionnaire de sensibilisation aux risques de La Fondation du rein comporte 10 questions qui permettent de mieux comprendre et de s'informer sur les facteurs de risque liés aux maladies rénales. Rendez-vous sur rein.ca/risque pour répondre au questionnaire. Si vous êtes à risque, demandez à votre professionnel de la santé si vous pouvez passer des analyses de sang et d’urine simples. Ces tests peuvent aider à détecter les premiers signes de problèmes rénaux et vous aider à prendre des mesures pour protéger votre santé rénale.

Des mesures préventives peuvent être prises – la Journée mondiale du rein les appelle les 8 règles d'or : veillez à contrôler votre tension artérielle et votre glycémie, adoptez une alimentation saine, limitez votre consommation de médicaments anti-inflammatoires, évitez de fumer, restez actif, mangez sainement et hydratez-vous correctement.

Le thème de la Journée mondiale du rein de cette année est « La santé rénale pour tous : prendre soin des personnes, protéger la planète ».

« Aidez-nous à informer le public au sujet des maladies rénales et à encourager les gens à agir », a déclaré Mme Myles. « Vous pouvez nous aider en diffusant nos messages sur la santé rénale sur les réseaux sociaux, en vous tenant informé grâce à nos ressources, en participant à des événements et activités locaux et, si vous avez une expérience vécue, en envisageant de la partager avec d'autres. »

La Fondation du rein offre un large éventail de ressources conçues pour éduquer, informer et inspirer l'engagement :

Fiche d'information Pourquoi l'insuffisance rénale devrait-elle vous préoccuper?

Pourquoi l'insuffisance rénale devrait-elle vous préoccuper? Apprenez-en davantage sur le fonctionnement de vos reins, leur rôle essentiel dans votre santé globale et l'impact des maladies rénales.

Lisez les témoignages de personnes atteintes d'une maladie rénale, de soignants, de chercheurs et de professionnels de santé.

Partagez votre histoire pour inspirer et informer les autres.





À propos de La Fondation canadienne du rein

La Fondation canadienne du rein est le principal organisme de bienfaisance qui se consacre à l'élimination du fardeau des maladies rénales au Canada. La Fondation finance des recherches novatrices, milite pour un meilleur accès à des soins de haute qualité, sensibilise le public à la santé rénale et au don d'organes, et offre de l'éducation et du soutien à plus de 4,1 millions de Canadiens touchés par une maladie rénale. Pour en savoir plus, consultez le site rein.ca.

Contact

Wendy Kudeba

Directrice nationale, Marketing et communications

wendy.kudeba@rein.ca

