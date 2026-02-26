Inventiva participera à quatre conférences investisseurs en mars

Daix (France), New York (États-Unis), le 26 février 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que la direction de la Société participera à des réunions individuelles et à des présentations lors des événements investisseurs suivants :

TD Cowen 46ème Health Care Conference – 2 au 4 mars 2026

Date : lundi 2 mars 2026

Heure du fireside chat : 16h30 CET - 10h30 EST

Lieu : Boston, Massachusetts

Leerink Global Healthcare Conference – 9 au 11 mars 2026

Date : mardi 10 mars 2026

Heure de la présentation : 15h00 CET - 10h00 EDT

Lieu : Miami, Floride

Barclays 28 ème Global Healthcare Conference – 10 au 12 mars 2026

Date : mercredi 11 mars 2026

Heure du fireside chat : 16h00 CET - 11h00 EDT

Lieu : Miami, Floride

UBS Biotech Conference : Catalyst for Change – 8 au 10 mars 2026

Lieu : Miami, Floride

Les présentations et les fireside chats seront retransmis en webcast et pourront être consultés en visitant la section Investor Presentations du site web.

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Investor Relations



David Nikodem: IR@inventivapharma.com



Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com Media Relations



Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com



Alexis Feinberg: inventivapr@icrhealthcare.com

Pièce jointe