Goodfood annonce les résultats du vote de l’assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé les résultats du vote de son assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue plus tôt aujourd’hui.

Élection des administrateurs

Les personnes suivantes ont été élues à titre d’administrateurs et d’administratrices de la Société par une majorité d’actionnaires jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidat(e)En faveur
(Nombre)		En faveur
(%)		Contre (Nombre)Contre (%)
Selim Bassoul34 685 72594,961 839 5555,04
DonaldOlds33 430 04191,533 095 2398,47
TerryYanofsky33 433 83191,543 091 4498,46


Nomination de l’auditeur

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, ont été nommés auditeurs externes de la Société par une majorité d’actionnaires pour l’exercice 2026. Les résultats du vote sont les suivants :

En faveur
(Nombre)		En faveur
(%)		Abstention (Nombre)Abstention (%)
44 215 78699,44247 3130,56


À PROPOS DE GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias
Roslane Aouameur 
Chef de la direction financière 
IR@makegoodfood.ca 


