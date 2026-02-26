Goodfood annonce les résultats du vote de l’assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé les résultats du vote de son assemblée annuelle des actionnaires qui s’est tenue plus tôt aujourd’hui.

Élection des administrateurs

Les personnes suivantes ont été élues à titre d’administrateurs et d’administratrices de la Société par une majorité d’actionnaires jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidat(e) En faveur

(Nombre) En faveur

(%) Contre (Nombre) Contre (%) Selim Bassoul 34 685 725 94,96 1 839 555 5,04 DonaldOlds 33 430 041 91,53 3 095 239 8,47 TerryYanofsky 33 433 831 91,54 3 091 449 8,46



Nomination de l’auditeur

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, ont été nommés auditeurs externes de la Société par une majorité d’actionnaires pour l’exercice 2026. Les résultats du vote sont les suivants :

En faveur

(Nombre) En faveur

(%) Abstention (Nombre) Abstention (%) 44 215 786 99,44 247 313 0,56



À PROPOS DE GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood crée un lien entre les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias

Roslane Aouameur

Chef de la direction financière

IR@makegoodfood.ca