GURU Organic Energy présentera ses résultats pour le premier trimestre de 2026 et tiendra une assemblée annuelle virtuelle

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, présentera ses résultats financiers pour le premier trimestre se terminant le 31 janvier 2026, le jeudi 12 mars 2026, avant l'ouverture des marchés.

La direction tiendra une téléconférence le jour même à 10h00 (heure de l'Est) pour discuter de ses résultats financiers. La téléconférence comprendra une période de questions et réponses ouverte exclusivement aux analystes financiers qui sont invités à participer en utilisant le numéro d'appel fourni ci-dessous. Les autres parties intéressées sont invitées à participer à la téléconférence en mode écoute uniquement et sont encouragées à le faire par le biais d'une webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site web de GURU.

Détails de la téléconférence du premier trimestre de 2026 :

Jeudi 12 mars 2026 à 10h00 (heure de l'Est)

Par webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/dwnawk93

Par téléphone : 1-833-630-1956 (sans frais) ou le 1-412-317-1837 (international)

Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 31 mars 2026.





L'assemblée annuelle des actionnaires de GURU se tiendra également le jeudi 12 mars 2026 à 11h30 (heure de l'Est). L'assemblée se tiendra uniquement sous forme virtuelle. Les actionnaires sont invités à consulter la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de 2026 et les autres documents connexes, disponibles sur le site web de GURU à l'adresse https://guruenergy.com/fr/pages/information-financiere ou sur SEDAR+ sous le profil de la Société. Les actionnaires sont fortement encouragés à voter par procuration avant l'assemblée.

Détails de l'assemblée annuelle virtuelle :

Jeudi 12 mars 2026 à 11h30 (heure de l'Est)

Par webdiffusion à l’adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/en/1875 et mot de passe: guru2026 (sensible à la casse)

(sensible à la casse) Les actionnaires sont invités à se connecter au moins 15 minutes avant l'heure du début de l'assemblée.





À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans édulcorants artificiels, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes bio GURU, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com



_____________________________________________________

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 26 janvier 2026, tous les canaux, Canada vs la même période l’an dernier.