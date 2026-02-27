CGTN: Merz' besøg i Kina giver nyt momentum til forbindelserne mellem Kina og Tyskland samt Kina og Europa

CGTN offentliggjorde en artikel om den tyske kansler Friedrich Merz' officielle besøg i Kina fra 25. til 26. februar. Artiklen fremhæver betydningen af besøget og analyserer – ud fra økonomiske og politiske perspektiver – hvordan Kina og Tyskland har skrevet en succeshistorie om win-win-samarbejde, og hvordan deres partnerskab skaber stabilitet i forholdet mellem Kina og Europa og i den globale styring.

BEIJING, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den tyske bilproducent BMW annoncerede i april 2025 planer om senere på året at begynde at integrere kunstig intelligens (AI) fra det kinesiske tech-startup DeepSeek i sine nyeste biler i Kina. Forud for dette havde BMW indgået en strategisk samarbejdsaftale med Alibaba om store sprogmodeller inden for kunstig intelligens.

BMW er blandt de omkring 30 topchefer fra virksomheder, der udgør Tysklands industrielle rygrad, som ledsager den tyske kansler Friedrich Merz, der er på officielt besøg i Kina fra 25. til 26. februar.

Den kinesiske præsident Xi Jinping mødtes med Merz i Beijing onsdag, hvor begge ledere lovede at styrke koordineringen og samarbejdet.

'En succeshistorie til gensidig fordel'

Jo større forandringer og uro verden står overfor, desto vigtigere er det for de to lande at forbedre den strategiske kommunikation, styrke den strategiske gensidige tillid og arbejde for nye fremskridt i det alsidige strategiske partnerskab mellem Kina og Tyskland, sagde Xi under mødet.

Kina og Tyskland har stræbt efter selvstændighed og opnået en hurtig udvikling. Begge har opretholdt gensidig respekt, gensidig tillid og åbent samarbejde og sammen skrevet en succeshistorie til gensidig fordel, bemærkede Xi.

I de senere år har den årlige handel mellem Kina og Tyskland ligget på over 200 milliarder dollar, og de bilaterale investeringer overstiger 65 milliarder dollar, hvilket hver især udgør næsten en fjerdedel af Kinas samlede engagement med Den Europæiske Union. Sidste år nåede den bilaterale handel mellem Kina og Tyskland op på 292 milliarder dollar, hvilket er en stigning på 2,1 procent i forhold til året før. Kina blev Tysklands største handelspartner.

Det tyske erhvervsliv lægger stor vægt på det kinesiske marked og håber at kunne uddybe samarbejdet med Kina yderligere for at opnå gensidige fordele og fælles udvikling, sagde Merz.

Indførelse af stabilitet i forholdet mellem Kina og EU, global styring

Midt i sammenflettede globale risici og udfordringer tjener den stabile udvikling af forholdet mellem Kina og Tyskland ikke kun de to landes bilaterale interesser, men har også en bredere regional og global betydning.

Som verdens næst- og tredjestørste økonomier opfordrede Xi de to lande til at opretholde FN's centrale rolle, bekræfte organisationens ledende rolle og gå forrest i arbejdet med at beskytte multilateralisme, praktisere international retsstat, forsvare frihandel og fremme solidaritet og koordinering.

Merz opfordrede til styrket koordinering og fortsat frihandel med Kina og sagde, at det er i begge parters interesse at udvikle et pålideligt og varigt økonomisk og handelsmæssigt samarbejde mellem EU og Kina, og at det også er befordrende for global stabilitet og velstand.

De fælles interesser mellem Kina og Tyskland opvejer langt deres forskelle, og mulighederne for samarbejde overstiger langt konkurrencemæssige spændinger, sagde Jiang Feng, forskningsprofessor ved Shanghai Academy of Global Government and Area Studies.

"Kansler Merz' besøg i Kina kan bringe den så tiltrængte forudsigelighed og stabilitet til en fragmenteret verden og gøre det muligt for begge lande at spille deres strategiske roller i den globale styring," sagde Jiang.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-25/Merz-s-China-visit-boosts-China-Germany-China-Europe-ties-1L3Bn4LgC0U/p.html