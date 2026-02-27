CGTN: La visita de Merz a China inyecta nuevo impulso a las relaciones China-Alemania y China-Europa

CGTN publicó un artículo sobre la visita oficial a China del canciller alemán Friedrich Merz, realizada del 25 al 26 de febrero. El artículo destaca la importancia de la visita y analiza, desde perspectivas económicas y políticas, cómo China y Alemania han escrito una historia exitosa de cooperación de beneficio mutuo, y cómo su asociación aporta estabilidad a las relaciones China-Europa y a la gobernanza global.

BEIJING, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En abril de 2025, el fabricante alemán de automóviles BMW anunció sus planes de comenzar a integrar tecnología de inteligencia artificial (IA) de la startup tecnológica china DeepSeek en sus últimos modelos en China a finales de ese año. Previamente, BMW había firmado un acuerdo de cooperación estratégica con Alibaba sobre modelos de lenguaje de gran tamaño basados en IA.

BMW forma parte de la delegación de unos 30 altos ejecutivos de empresas que constituyen la columna vertebral industrial de Alemania y que acompañan al canciller alemán Friedrich Merz en su visita oficial a China del 25 al 26 de febrero.

El presidente chino Xi Jinping se reunió con Merz en Beijing el miércoles, y ambos líderes se comprometieron a fortalecer la coordinación y la cooperación.

'Una historia de éxito de beneficio mutuo'

Cuanto mayores sean los cambios y la turbulencia que enfrente el mundo, más importante será que ambos países refuercen la comunicación estratégica, fortalezcan la confianza mutua y trabajen por nuevos avances en la asociación estratégica integral entre China y Alemania, afirmó Xi durante el encuentro.

China y Alemania han seguido caminos de autosuperación y han logrado un rápido desarrollo. Ambos países han defendido el respeto mutuo, la confianza mutua y la cooperación abierta, y juntos han escrito una historia de éxito de beneficio mutuo, señaló Xi.

En los últimos años, el comercio anual entre China y Alemania se ha mantenido por encima de los 200.000 millones de dólares, con existencias inversión bilateral superiores a los 65.000 millones de dólares, lo que representa cerca de una cuarta parte del compromiso total de China con la Unión Europea. El año pasado, el comercio bilateral entre China y Alemania alcanzó los 292.000 millones de dólares, un aumento interanual del 2,1 %. China se convirtió en el mayor socio comercial de Alemania.

La comunidad empresarial alemana concede gran importancia al mercado chino y espera profundizar aún más la cooperación con China para lograr beneficio mutuo y desarrollo común, afirmó Merz.

Estabilidad para los lazos China-UE y la gobernanza global

En medio de riesgos y desafíos globales interrelacionados, el desarrollo estable de las relaciones China-Alemania no solo sirve a los intereses bilaterales de ambos países, sino que también tiene una importancia regional y global más amplia.

Como la segunda y tercera mayores economías del mundo, Xi instó a ambos países a defender el papel central de las Naciones Unidas, reafirmar su función de liderazgo y tomar la iniciativa en la defensa del multilateralismo, la práctica del derecho internacional, la protección del libre comercio y la promoción de la solidaridad y la coordinación.

Al pedir una mayor coordinación y la continuidad del libre comercio con China, Merz señaló que desarrollar una relación económica y comercial fiable y duradera entre la UE y China redunda en interés de ambas partes y contribuye a la estabilidad y prosperidad globales.

Los intereses compartidos entre China y Alemania superan ampliamente sus diferencias, y el margen para la cooperación es mucho mayor que las tensiones competitivas, afirmó Jiang Feng, profesor investigador de la Academia de Gobernanza Global y Estudios Regionales de Shanghái.

“Esta visita del canciller Merz a China podría aportar la previsibilidad y estabilidad tan necesarias en un mundo fragmentado y permitir que ambos países desempeñen sus papeles estratégicos en la gobernanza global”, concluyó Jiang.

