CGTN : la visite de Friedrich Merz en Chine insuffle un nouvel élan dans les relations Chine-Allemagne et Chine-Europe

CGTN a publié un article sur la visite officielle du chancelier allemand Friedrich Merz en Chine les 25 et 26 février. L’article souligne l’importance de cette visite et analyse, d’un point de vue économique et politique, comment la Chine et l’Allemagne ont bâti une coopération mutuellement bénéfique, et comment leur partenariat apporte de la stabilité aux relations sino-européennes et à la gouvernance mondiale.

PÉKIN, 27 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le constructeur automobile allemand BMW a annoncé en avril 2025 son intention d’intégrer la technologie d’intelligence artificielle (IA) de la start-up technologique chinoise DeepSeek dans ses nouveaux modèles commercialisés en Chine dans le courant de l’année. Auparavant, BMW avait signé un accord de coopération stratégique avec Alibaba sur les grands modèles linguistiques basés sur l’IA.

BMW compte parmi la délégation d’une trentaine de cadres supérieurs issus d’entreprises qui constituent le pilier industriel allemand et qui ont accompagné le chancelier allemand Friedrich Merz, en visite officielle en Chine les 25 et 26 février.

Le président chinois Xi Jinping a rencontré Friedrich Merz mercredi à Pékin. Les deux dirigeants s’engagent à renforcer leur coordination et leur coopération.

« Une réussite mutuellement bénéfique »

Plus le monde est confronté à des changements et à des turbulences importants, plus il est important pour ces deux pays d’améliorer leur communication stratégique, de renforcer leur confiance mutuelle stratégique et d’œuvrer à de nouveaux progrès dans le partenariat stratégique global entre la Chine et l’Allemagne, a déclaré Xi lors de la réunion.

La Chine et l’Allemagne ont misé sur l’autosuffisance et ont connu un développement rapide. Les deux pays ont toujours fait preuve d’un respect mutuel, d’une confiance réciproque et d’une coopération franche. Ensemble, ils ont écrit une histoire couronnée de succès et mutuellement bénéfique, a souligné Xi.

Ces dernières années, les échanges commerciaux annuels entre la Chine et l’Allemagne sont restés supérieurs à 200 milliards de dollars, avec des stocks d’investissements bilatéraux dépassant 65 milliards de dollars, chacun représentant près d’un quart de l’engagement global de la Chine avec l’Union européenne. L’année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux entre la Chine et l’Allemagne ont atteint 292 milliards de dollars, soit une hausse de 2,1 % par rapport à l’année précédente. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Allemagne.

Le monde des affaires allemand accorde une grande importance au marché chinois et espère approfondir davantage sa coopération avec la Chine afin de parvenir à un bénéfice mutuel et à un développement commun, a déclaré le chancelier Merz.

Assurer la stabilité des relations entre la Chine et l’UE dans un contexte de gouvernance mondiale

Dans un contexte marqué par des risques et des défis mondiaux interdépendants, le développement stable des relations sino-allemandes sert non seulement les intérêts bilatéraux des deux pays, mais revêt également une importance plus générale au niveau régional et mondial.

En tant que deuxième et troisième économies mondiales, Xi a appelé les deux pays à soutenir le rôle central des Nations Unies, à réaffirmer leur rôle de premier plan et à prendre l’initiative de préserver le multilatéralisme, de mettre en œuvre l’état de droit international, de défendre le libre-échange et de promouvoir la solidarité et la coordination.

Appelant à une coordination renforcée et à la poursuite du libre-échange avec la Chine, le chancelier Merz a déclaré que le développement d’une relation de coopération économique et commerciale fiable et durable entre l’UE et la Chine était dans l’intérêt des deux parties et favorisait également la stabilité et la prospérité mondiales.

Les intérêts communs qui unissent la Chine et l’Allemagne l’emportent largement sur leurs divergences, et les possibilités de coopération dépassent de loin les tensions concurrentielles, déclare Jiang Feng, professeur et chercheur à la Shanghai Academy of Global Government and Area Studies (Académie de Shanghai pour les études gouvernementales et régionales mondiales).

« Cette visite du chancelier Merz en Chine pourrait apporter une prévisibilité et une stabilité indispensables à un monde fragmenté et permettre aux deux pays de jouer leur rôle stratégique dans la gouvernance mondiale », estime Jiang.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-25/Merz-s-China-visit-boosts-China-Germany-China-Europe-ties-1L3Bn4LgC0U/p.html