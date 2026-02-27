CGTN: ביקורו של מרץ בסין מעניק תנופה חדשה לקשרים בין סין לגרמניה, סין לאירופה

CGTN פרסם מאמר על ביקורו הרשמי של קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בסין בין ה-25 ל-26 בפברואר. במאמר הודגש חשיבות הביקור ונותח - מנקודות מבט כלכליות ופוליטיות - כיצד סין וגרמניה כתבו סיפור מוצלח של שיתוף פעולה בו כולם מרוויחים, וכיצד השותפות ביניהן מעניקה יציבות ליחסי סין-אירופה ולממשל הגלובלי.

יצרנית הרכב הגרמנית BMW הכריזה באפריל 2025 על תוכניות להתחיל לשלב טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) של סטארט-אפ הטכנולוגיה הסיני DeepSeek במכוניותיה החדשות ביותר בסין בהמשך השנה. לפני כן, BMW חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם עליבאבא בנושא מודלים בשפות גדולות של בינה מלאכותית.

BMW נמנית עם משלחת של כ-30 מנהלים בכירים מחברות המהוות את עמוד השדרה התעשייתי של גרמניה, המלווה את קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, אשר מקיים ביקור רשמי בסין בין ה-25 ל-26 בפברואר.

נשיא סין שי ג'ינפינג נפגש עם מרץ בבייג'ינג ביום רביעי, ושני המנהיגים התחייבו לחזק את התיאום ושיתוף הפעולה.

'סיפור הצלחה של תועלת הדדית'

ככל שהעולם מתמודד עם שינויים וטלטלות גדולים יותר, כך חשוב יותר ששתי המדינות יחזקו את התקשורת האסטרטגית, יחזקו את האמון ההדדי האסטרטגי ויפעלו למען התקדמות חדשה בשותפות האסטרטגית הכוללת בין סין לגרמניה, אמר שי במהלך הפגישה.

סין וגרמניה חתרו לעצמאות והשיגו פיתוח מהיר. שתיהן שמרו על כבוד הדדי, אמון הדדי ושיתוף פעולה פתוח, ויחד כתבו סיפור הצלחה של תועלת הדדית, ציין שי.

בשנים האחרונות, הסחר השנתי בין סין לגרמניה נותר מעל 200 מיליארד דולר, כאשר השקעות דו-צדדיות עולות על 65 מיליארד דולר, שכל אחת מהן מהווה כמעט רבע מסך המעורבות של סין עם האיחוד האירופי. בשנה שעברה, הסחר הדו-צדדי בין סין לגרמניה הגיע ל-292 מיליארד דולר, עלייה של 2.1 אחוזים משנה לשנה. סין הפכה לשותפת הסחר הגדולה ביותר של גרמניה.

"קהילת העסקים הגרמנית מייחסת חשיבות רבה לשוק הסיני ומקווה להעמיק עוד יותר את שיתוף הפעולה עם סין כדי להשיג תועלת הדדית ופיתוח משותף", אמר מרץ.

מחדירים יציבות לקשרים בין סין לאיחוד האירופי, ממשל גלובלי

בתוך סיכונים ואתגרים גלובליים שלובים זה בזה, הפיתוח היציב של יחסי סין-גרמניה לא רק משרת את האינטרסים הדו-צדדיים של שתי המדינות, אלא גם נושא משמעות אזורית ועולמית רחבה יותר.

ככלכלות השנייה והשלישית בגודלן בעולם, שי קרא לשתי המדינות לשמר את תפקידו המרכזי של האומות המאוחדות, לאשרר מחדש את תפקידו המוביל ולקחת את ההובלה בשמירה על הרב-צדדיות, ביישום שלטון החוק הבינלאומי, בהגנה על סחר חופשי ובקידום סולידריות ותיאום.

מרץ קרא לחיזוק התיאום ולהמשך הסחר החופשי עם סין, ואמר כי פיתוח יחסי שיתוף פעולה כלכלי ומסחרי אמינים ומתמשכים בין האיחוד האירופי לסין הוא לטובת שני הצדדים וגם תורם ליציבות ולשגשוג עולמיים.

האינטרסים המשותפים בין סין לגרמניה עולים בהרבה על ההבדלים ביניהן, והיקף שיתוף הפעולה עולה בהרבה על המתחים התחרותיים, אמר ג'יאנג פנג, פרופסור למחקר באקדמיה לממשל גלובלי ולימודי אזור בשנגחאי.

"ביקורו של הקנצלר מרץ בסין יכול להביא את היציבות והניבוי הנחוצים ביותר לעולם מקוטע ולאפשר לשתי המדינות למלא את תפקידיהן האסטרטגיים בממשל העולמי", אמר ג'יאנג.

