CGTN: La visita di Merz in Cina dà nuovo slancio alle relazioni tra Cina e Germania, così come tra Cina ed Europa

CGTN ha pubblicato un articolo sulla visita ufficiale in Cina del cancelliere tedesco Friedrich Merz il 25-26 febbraio. L’articolo sottolinea l’importanza della visita e analizza, dal punto di vista economico e politico, la storia di successo scritta da Cina e Germania di una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti e come la loro partnership infonda stabilità nelle relazioni tra Cina ed Europa e nella governance globale.

PECHINO, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nell’aprile 2025 la casa automobilistica tedesca BMW ha annunciato la sua intenzione di iniziare a integrare entro l’anno la tecnologia di intelligenza artificiale (IA) della startup tecnologica cinese DeepSeek nelle sue auto di nuova generazione in Cina. In precedenza, BMW aveva siglato un accordo di cooperazione strategica con Alibaba sui modelli linguistici di grandi dimensioni basati sull’intelligenza artificiale.

BMW fa parte della delegazione di circa 30 alti dirigenti delle società che costituiscono la spina dorsale industriale della Germania, in visita ufficiale in Cina il 25 e il 26 febbraio insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Mercoledì il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato Merz a Pechino: i due leader hanno promesso di consolidare sia il coordinamento che la cooperazione.

“Una storia di successo di reciproco vantaggio”

Maggiori sono i cambiamenti e le turbolenze che il mondo deve affrontare, più è importante che i due Paesi migliorino la comunicazione strategica, rafforzino la fiducia strategica reciproca e lavorino per ottenere nuovi progressi nella partnership strategica globale tra Cina e Germania, ha affermato Xi durante l’incontro.

La Cina e la Germania hanno perseguito l’autosufficienza e realizzato un rapido sviluppo. I due Paesi hanno sostenuto il rispetto reciproco, la fiducia reciproca e la cooperazione aperta, e insieme hanno scritto una storia di successo di reciproco vantaggio, ha osservato Xi.

Nel corso degli ultimi anni, il commercio annuale tra Cina e Germania è rimasto al di sopra di 200 miliardi di dollari, con investimenti bilaterali superiori a 65 miliardi di dollari, ognuno dei quali rappresenta quasi un quarto dell’impegno complessivo della Cina con l’Unione Europea. L’anno scorso il commercio bilaterale tra Cina e Germania ha raggiunto i 292 miliardi di dollari, con un aumento del 2,1% rispetto all’anno precedente. La Cina è diventata il principale partner commerciale della Germania.

La comunità aziendale tedesca attribuisce grande importanza al mercato cinese e spera di approfondire ulteriormente la cooperazione con la Cina per ottenere vantaggi reciproci e uno sviluppo comune, ha affermato Merz.

Iniezione di stabilità nei rapporti tra Cina e Unione Europea, e nella governance globale

In un contesto caratterizzato da sfide e rischi globali interconnessi, lo sviluppo stabile delle relazioni tra Cina e Germania non solo è nell’interesse bilaterale dei due Paesi, ma riveste anche un significato più ampio a livello regionale e globale.

Essendo la seconda e la terza economia mondiale, Xi ha esortato i due Paesi a sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite, a riaffermarne la leadership e ad assumere un ruolo guida nella tutela del multilateralismo, nell’applicazione delle norme del diritto internazionale, nella difesa del libero scambio e nella promozione della solidarietà e del coordinamento.

Chiedendo di rafforzare il coordinamento e di proseguire il libero scambio con la Cina, Merz ha affermato che lo sviluppo di relazioni di cooperazione economica e commerciale affidabili e durature tra l’Unione Europea e la Cina è nell’interesse di entrambe le parti, e favorisce inoltre la stabilità e la prosperità globali.

Gli interessi comuni tra Cina e Germania superano di gran lunga le loro differenze e l’ambito di cooperazione va ben oltre le tensioni competitive, ha affermato Jiang Feng, professore ricercatore presso la Shanghai Academy of Global Government and Area Studies.

“Questa visita del cancelliere Merz in Cina potrebbe portare elementi indispensabili, quali la prevedibilità e la stabilità, in un mondo frammentato e consentire a entrambi i Paesi di svolgere il proprio ruolo strategico nella governance globale”, ha affermato Jiang.

